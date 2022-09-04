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По странам Европы прокатилась волна митингов
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В Париже в субботу прошел митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона. В тот же день десятки тысяч человек на митинге в центре Праги потребовали отставки правительства Чехии. В пятницу столкновения между протестующими и силовиками произошли в немецком городе Кассель.
В Париже прошел митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Протестующие обвинили правительство Франции в недостаточной заботе о благополучии французов, а политику Макрона назвали античеловеческой, сообщает сетевое издание info24.ru.
Кроме того, антиправительственный митинг, собравший десятки тысяч человек, состоялся в субботу на Вацлавской площади в центре Праги. Собравшиеся потребовали отставки правительства Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой до 25 сентября, предупредив, что в противном случае будет объявлена акция неповиновения.
Днем ранее в немецком городе Кассель произошли столкновения между силовиками и протестующими против поставок оружия, в том числе Украине, передает РИА «Новости».
Ранее министр юстиции Чехии Павел Блажек предупреждал, что существует риск революции в Евросоюзе из-за стремительного роста цен на энергию.
«Северный поток» остановлен на неопределенный срок
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При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
В ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА № 24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями Siemens, Газпром обнаружил утечку масла, говорится в Telegram-канале холдинга.
В масле нашли примесь герметизирующего состава.
Газпром сообщает, что Ростехнадзор России выдал в связи с этим предостережение, так как обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. «В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», – говорится в сообщении компании.
Подобные утечки масла ранее были обнаружены и на других двигателях, прошедших заводской капитальный ремонт и находящихся сейчас в состоянии вынужденного простоя. «В соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия», – заявляет Газпром. «Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», – добавили в холдинге.
Ранее Газпром сообщал, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Волк загрыз любимую пони главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен
Любимая пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли погибла при нападении на нее волка, сообщает газета Bild.
«Один из хищников напал на любимую пони Урсулы фон дер Ляйен в ночь на пятницу, похитив ее с пастбища в поместье главы Еврокомиссии в Бургдорф-Байнхорне (Нижняя Саксония) – всего в ста метрах от дома семьи», – приводит РИА «Новости» сообщение газеты.
Уточняется, что погибшую пони в пятницу утром обнаружил муж председателя Еврокомиссии Хайко фон дер Ляйен в ее поместье. На место инцидента выехали сотрудник сельскохозяйственной палаты и ветеринар, они взяли пробы.
Немецкое издание сообщает, что Долли была всеобщей любимицей, поэтому вся семья расстроена этим происшествием. Сама фон дер Ляйен с юности является страстной наездницей, в свое время участвовала в чемпионатах по верховой езде.
Депутат парламента Эстонии назвал членов правительства страны фашистами
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Депутат оппозиционной Центристской партии Эстонии Михаил Стальнухин назвал членов правительства страны фашистами за снос советских памятников. Его видеозаявление ранее опубликовал YouTube-канал «Портал Славия».
«Вот эти люди, память о которых хранилась на гранитных досках, некогда висевших на этой стене – они боролись с нацизмом, они боролись с фашизмом. У них был один враг, и этот враг был для всего цивилизованного мира один. И в память того, что они сделали, были в Нарве когда-то памятники», – говорит Стальнухин на фоне стены на Петровской площади, откуда были сняты плиты, передает Delfi.
По его словам, только откровенные нацисты и фашисты могут снять все, что посвящено воинам-освободителям.
«Независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, реформисты, правые – как угодно. Для меня они теперь просто обычные рядовые фашисты. Они борются с теми кто боролся против нацизма. И с тем, что мы живем в стране, где официальная идеология – это идеология поддержки нацистов. К этой мысли нам еще всем предстоит привыкнуть», – отметил Стальнухин.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что кроме танка-памятника Т-34, в Нарве будут перенесены еще шесть советских монументов.
В российском МИД заявили, что власти прибалтийских государств развернули беспрецедентную, по сути близкую к фашистской, кампанию по варварскому массовому сносу памятников советским воинам-освободителям и травле и дискриминации собственного русскоязычного населения.
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Германия не захотела отказываться от импорта газа из России
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Германия не планирует отказываться от импорта газа из России, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, призвав «не усложнять себе жизнь».
Шольца спросили, почему Германия «просто не закроет «русский кран». Он ответил, что ЕС «не ввел санкции на импорт газа, прежде всего из-за западноевропейских стран, не в первую очередь из-за Германии». По его словам, «другие не могут так быстро найти для себя альтернативу», передает РИА «Новости».
Как заявил Шольц, Германия своевременно приняла решения, затрагивающие, например, заполнение газохранилищ, запуск угольных электростанций и строительство терминалов для СПГ. В результате страна может «преодолеть» сложившуюся ситуацию с газоснабжением, но «это будет сложнее сделать» при отказе «от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает» из России.
«Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение», – сказал он. По его словам, Германия должна расширять инфраструктуру для импорта, чтобы не быть зависимой, требуются трубопроводы из южной Европы. Так, «было бы гораздо проще, если бы был трубопровод, от которого многие годы отказывались», сказал Шольц, имея в виду трубопровод через Францию. Он рассчитывает, что такой трубопровод «будет».
«И тогда мы увидим изменения, если страны Южной Европы найдут новые источники (импорта газа) – из Африки, ближней Азии, откуда они могут получить газ, без участия России, это поддержит и мировой рынок, и нас», – сказал канцлер.
Напомним, Португалия не договорилась с Францией о новом газопроводе. Глава правительства Португалии Антониу Кошта заявил, что газопровод, который соединит Португалию с Центральной Европой, могут построить в обход Франции.
Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не может рассчитывать на поставки газа по «Северному потоку» в зимний период и не ведет прямых переговоров с Газпромом. Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Участники митинга в Праге потребовали отставки правительства Чехии до 25 сентября
Правительство Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой должно уйти в отставку до 25 сентября, в противном случае будет объявлена акция неповиновения, заявили организаторы митинга в Праге.
«Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью [оказания] давления [на кабмин]. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки [в республике]», – приводит ТАСС заявление организаторов.
Выступившие ораторы, среди которых находились политики, ученые и общественные деятели, возложили на кабмин ответственность за энергетический кризис и усиливающуюся инфляцию. Они призвали, в частности, к немедленным переговорам с РФ с целью заключения прямых контрактов на поставку российского газа в Чехию.
Участники митинга, многие из которых принесли на Вацлавскую площадь государственные флаги Чехии, скандировали лозунги за привлечение к ответственности за происходящий кризис членов кабмина и настаивали на проведении досрочных парламентских выборов. Они обвинили власти в реализации политики, противоречащей национальным интересам.
«Здесь, на Вацлавской площади, мы заявляем, что не хотим войны! Мы хотим мира!» – заявляли ораторы. На митинге под скандировавшийся его участниками призыв «Любовь и мир!» был выпущен в небо белый голубь.
С трибуны ораторы призвали чешских избирателей продемонстрировать негативное отношение к кабмину, отказав в поддержке на предстоящих в республике 23–24 сентября выборах в верхнюю палату парламента и местные органы власти кандидатам, выдвинутым партиями правительственной коалиции.
Ранее сообщалось, что на Вацлавской площади в центре Праги в субботу начался антиправительственный митинг, который совместно организовали несколько политических партий, в акции принимают участие около 20 тыс. человек.
Эксперт назвал вероятные сценарии распада еврозоны
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После завершения «аттракциона европейской щедрости», когда богатые страны оплачивают потребности бедных, еврозона может распасться, при этом возможны мягкий и жесткий сценарий распада зоны евро, выразил мнение доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.
Эксперт отметил, что Евросоюз традиционно придерживался политики «кохезии», когда богатые страны-доноры финансово поддерживают бедные страны-реципиенты. С приходом в регион экономического и энергетического кризисов такая политика начинает постепенно сворачиваться, подчеркнул Григорьев.
«Сейчас это счастье заканчивается: щедрость стран ядра Евросоюза, уместная в годы экономического роста, уступает место жесткому прагматизму и экономии, которые более чем уместны сейчас, в эпоху кризиса, усиленного сначала пандемией коронавируса, в теперь еще и обратным эффектом от антироссийских санкций», – пояснил эксперт «Прайм».
Эксперт предположил, что при мягком сценарии распада в еврозоне останутся государства, составляющие ее ядро: Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция. Жесткий сценарий, по словам Григорьева, означает полное восстановление национального экономического суверенитета стран.
Ранее завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Денис Перепелица рассказал, что предложение Польши разрешить странам еврозоны вернуться к использованию национальных валют и нежелание Варшавы переходить на евро могут привести к распаду Евросоюза.
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В Эстонии призвали лишить худрука Русского театра вида на жительство
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Депутат Европарламента от эстонской Партии реформ Урмас Паэт призвал немедленно лишить художественного руководителя Русского театра Филиппа Лося вида на жительство (ВНЖ) из-за его высказываний о притеснении русскоязычных жителей Эстонии, сообщила газета «Постимеэс».
«Недопустимо, чтобы нанятый эстонским государственным театром руководитель был человеком, ненавидящим нашу страну. Контракт и вид на жительство [Лося] должны быть аннулированы сегодня же», – приводит ТАСС слова Паэта.
Сообщается, что договор худрука с театром истекает пятого сентября. После ухода Лося его обязанности временно будет исполнять директор заведения Светлана Янчек.
В среду Филипп Лось в соцсетях опубликовал заявление, в котором указал на то, что в эстонском обществе «полезла тухлая облезлая русофобия», а также сравнил положение русскоязычных жителей республики с судьбой евреев во время холокоста.
Ранее эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин планирует вместе с партнерами в регионе запретить въезд большинству россиян с шенгенскими визами в ближайшие несколько дней или недель.
Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Эстонии и Латвии планируют выдавить со своей территории россиян, получивших в предыдущие годы визы и временные виды на жительство.
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В Эстонии решили отнимать недвижимость россиян за коммунальные долги
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Недвижимость граждан России в Эстонии может быть продана для покрытия возможного долга по оплате коммунальных услуг, заявил вице-канцлер эстонского МВД Вейко Коммусаар государственному «Радио 4».
Он пояснил, что квартиру могут реализовать в самом крайнем случае, если человек действительно окажется в ситуации, когда он не сможет управлять недвижимостью и образуется большой долг, передает РИА «Новости».
Коммусаар также считает, что граждане России, которые не имеют доступа к своей недвижимости на территории Эстонии, могут управлять ею через третьих лиц.
«Люди, приобретающие жилье в других странах, должны просчитывать наперед, смогут ли они всегда иметь доступ к этой недвижимости. Да, как сейчас делать банковские переводы – сложный вопрос. Если есть человек или фирма, которые готовы следить за этой недвижимостью, я думаю, что есть способ договориться об отсрочке платежей», – отметил вице-канцлер.
По данным МВД, гражданам России принадлежит в Эстонии 41 351 объект недвижимости, а гражданам Белоруссии – 919. Хотя большинство владельцев недвижимости из числа российских граждан проживают в Эстонии с видом на жительство, примерно 12% из них, или 4500 человек нуждаются в визе для посещения Эстонии и потеряют доступ к своей недвижимости из-за визового запрета.
Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что МВД готовит закон, ограничивающий право граждан России покупать недвижимость в балтийской республике.
До этого эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин планирует вместе с партнерами в регионе запретить въезд большинству россиян с шенгенскими визами в ближайшие несколько дней или недель.
Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Эстонии и Латвии планируют выдавить со своей территории россиян, получивших в предыдущие годы визы и временные виды на жительство.
С 18 августа Эстония запретила въезд гражданам России с выданной в Эстонии шенгенской визой, целью посещения которых является туризм, бизнес, спорт или культура. Под запрет попали и россияне, владеющие недвижимостью в Эстонии. Местные банки прекратили принимать платежи из России, и россияне не могут оплачивать коммунальные счета.
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ЕС призвал власти Сербии разрешить гей-парад
Сербии следует принять гей-парад EuroPride «в атмосфере мира и безопасности», заявила внешнеполитическая служба ЕС.
Власти Сербии отменили проведение в Белграде всеевропейского гей-парада из-за кризиса в Косово и Метохии. В Брюсселе призвали «сербские власти продолжить контакты с организаторами, чтобы найти решение и принять EuroPride». ЕС рассчитывает, что его партнеры сохранят приверженность «защите прав человека». При этом организаторы EuroPride сообщили, что мероприятия в его рамках все равно состоятся, но без парада, передает РИА «Новости».
Напомним, на днях в Белграде состоялся второй крестный ход в защиту традиционных ценностей и против гей-фестиваля, запланированный в столице Сербии в сентябре. 1 сентября в Сербии вступил в силу новый режим перехода административной линии с Косово.
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В ЕК рассказали, как поступят с изъятой у россиян на границе валютой
Право распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой оставлено за государствами-членами Европейского союза, заявил представитель Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам.
«Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами», – передает РБК сообщение ЕК.
Так, согласно санкциям, введенным после начала специальной военной операции на Украине, в Россию запрещен ввоз наличных банкнот евро и всех официальных валют стран ЕС.
При этом исключение сделано для использования валют в личных целях гражданами, направляющимися в Россию, сопровождающими их членами семей, а также дипломатами.
«Использование валют в личных целях должно исключать коммерческий интерес», – добавили в ЕК.
Кроме того, в Еврокомиссии пояснили, что это касается случаев, когда российские компании закрываются и возвращаются в Россию с принадлежащими им денежными средствами.
Французы заявили о «смерти Европы» без российского газа
Реакция европейских стран на заявления Газпрома о приостановке «Северного потока» до устранения неисправности двигателя не соответствует громким словам об отказе от зависимости от российского топлива. Об этом заявили читатели французской газеты Le Figaro.
Многие пользователи отметили американский след в упорном желании стран Евросоюза резко и бездумно обрубить энергетические связи с Россией, передает РИА «Новости».
«Кто наш злейший враг? Путин? Или Германия, которая делает все возможное, чтобы Франция отказалась от атомной энергетики и, наконец, получила редкую и дорогую электроэнергию, но которая вновь открывает свои угольные электростанции? Или США, которые заставляют ЕС рассориться со своим поставщиком, чтобы иметь возможность сбрасывать свой сланцевый газ, источник загрязнения? Кто будет защищать интересы французов?» – заметила в комментариях Anne-Louise.
«К счастью, наша Engie получит огромные поставки сланцевого газа из США, наших спасителей, которым мы заплатим как минимум в пять раз больше», – иронизирует пользователь Curieux. «Теперь замораживание цен за счет долга, заключенного с американскими финансовыми рынками (и, следовательно, косвенно за счет того, что мы платим им за их завышенные цены на углеводороды) еще больше усиливает нашу зависимость и, следовательно, наше порабощение... Европа с нашими нынешними лидерами мертва...» – говорится в комментарии.
«Почему мы ноем? У нас есть две новенькие красивые трубы, «Северный поток – 2», но пользоваться ими не хотят, даже в случае выхода из строя остальных газопроводов! На самом деле этого не хочет Вашингтон, а наши политики падают ниц, не спросив мнения населения», – возмутился cagnotte.
«Европейские правительства, согласующие каждый шаг с американской политикой, вводят санкции против России, поставляют оружие Зеленскому и удивляются, что российское правительство отвечает...» – подытожил rongeur joyeux.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде.
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Стали известны детали плана по сокращению спроса на электроэнергию в ЕС
СМИ рассказали о подготовленном Еврокомиссией плане по борьбе с ростом цен на электроэнергию и сокращению спроса на нее.
Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на проект документа, сейчас в Европе цена электроэнергии определяется по уровню самого дорогостоящего производства – при помощи природного газа. Предлагается, чтобы более дешевые виды генерации оплачивались по более низким ценам. В частности, речь идет о ветряной и солнечной энергии, а также энергии АЭС. В результате потребители должны будут платить по смешанной стоимости электроэнергии, передает РИА «Новости».
Кроме того, в отношении рынка электроэнергии предлагается принять меры, которые станут «зеркальным отражением» шагов по снижению «спроса на газ на 15%». Так, для снижения спроса предложено проводить аукционы, которые дадут возможность промышленности получать компенсацию в обмен на меньшее потребление.
Предложения могут рассмотреть на внеочередной встрече министров энергетики Евросоюза 9 сентября.
Напомним, европейцы спешно реанимируют угольные электростанции. Также обсуждается возможный отказ от закрытия действующих атомных реакторов.
Страны G7 собрались утвердить план ограничения цен на нефть из России
Министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
По его данным, министры должны по итогам встречи в онлайн-формате опубликовать коммюнике, в котором будут изложены планы по реализации мер. «Сделка вероятна», – заявил Reuters представитель одной из европейских стран-участниц формата, передает ТАСС.
Источник при этом подчеркнул, что пока неизвестны детали документа, в частности, каким именно будет потолок цен на баррель нефти, выше которого страны G7 будут отказывать в страховке и финансировании поставок этого вида топлива из России.
Вице-премьер Александр Новак ранее предупреждал, что Россия остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ. Новак назвал предложения о потолке цен на нефть «полным абсурдом», указав, что это является вмешательством в рыночные механизмы. По его словам, за данную меру заплатят европейские и американские потребители.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Евросовет обвинил Еврокомиссию в медленной реакции на рост цен на газ
Еврокомиссия слишком медленно реагирует на рост цен на газ и электроэнергию, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Мишель указал, что проблему «не только сегодня обнаружили», она обсуждается с октября, Еврокомиссию не раз «просили внести конкретные предложения». Он заявил, что рост цен стал «катастрофой» для «граждан, семей, компаний», передает ТАСС со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.
Глава Евросовета заявил, что нельзя «терять ни дня», Европа «не может позволить себе роскошь ждать еще недели и месяцы», предложения должны быть вынесены на обсуждение как можно скорее. «И я надеюсь, что не после речи о положении в Европейском союзе», – сказал он, имея в виду выступление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен 14 сентября.
Suddeutsche Zeitung считает, что фон дер Ляйен не выполнит просьбу Мишеля о конкретных предложениях перед своим выступлением, поскольку отношения между политиками считаются натянутыми; они, по утверждению газеты, соревнуются за признание и влияние в Брюсселе.
Мишель полагает, что странам ЕС будет «трудно» договориться между собой, но они смогут это сделать, когда появятся «конкретные предложения». Он указал, что «чрезвычайно трудные и жесткие» проблемы связаны не только с ценами на электроэнергию и газ. Правительства выделили «огромную сумму» в 280 млрд евро, чтобы смягчить последствия высоких цен на энергоносители, но нужно инвестировать в защиту климата и переход к зеленой экономике. Мишель уверен, что ЕС решит проблемы.
«Мы сделаем это, – сказал он по-немецки, намекая на знаменитое обещание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в связи с кризисом беженцев. – У нас есть необходимые инструменты и средства, но мы должны действовать сообща и быстро».
Напомним, СМИ рассказали о подготовленном Еврокомиссией плане по борьбе с ростом цен на электроэнергию и сокращению спроса на нее. На прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м.
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ЕК намерена добиваться введения потолка цен на российскую нефть во всем ЕС
Европейская комиссия (ЕК) решила работать со странами Евросоюза, чтобы установить ограничение цен на нефть из России, согласованное странами Группы семи (G7), во всех государствах сообщества. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
«G7 будет работать над созданием широкой глобальной коалиции, чтобы окончательно согласовать структуру и уровень ограничения цен, и чтобы совместно реализовать эту меру для повышения ее эффективности. Комиссия сыграет свою полноценную роль в работе по достижению единогласия среди наших 27 государств-членов, чтобы реализовать такую меру в ЕС», – приводит текст заявления еврокомиссара ТАСС.
Ранее сообщалось, что министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
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