Чешский министр предупредил об угрозе существованию ЕС

|
27 августа, суббота | Последнее обновление — 08:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Помощник главы МВД ЛНР заявил о покушении на него
Разделы
Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
Подробности...
А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
Подробности...
На некоторых реклама не действует или почти не действует. Эти люди выбирают базовый фрейм не в силу его раскрученности, а в силу того, что он, по их мнению, лучше соответствует реальности, соприкасается с ней большим количеством точек.
Подробности...
Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
Подробности...
В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
Подробности...
В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Чешский министр предупредил об угрозе существованию ЕС
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Существует риск революции в Евросоюзе из-за стремительного роста цен на энергию, заявил министр юстиции Чехии Павел Блажек, передает iDNES.cz.
Министр подчеркнул, что с 1989 года не было ситуации в социальной и политической сфере драматичнее. «Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго», – передает его слова РИА «Новости».
«Если не будет найдено решение (кризиса) на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой», – добавил Блажек, не исключив революцию в ЕС.
Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что конфликт на Украине полностью дестабилизировал весь ЕС.
Гаага попросила освободить ее от санкций против России
|
|
Нидерландский город Гаага просит временно освободить его от исполнения санкций ЕС в отношении России, так как не может найти замену российскому газу, следует из письма члена городского совета Саскии Брейнес.
В соответствии с санкциями правительства и государственные органы должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Однако Гаага пока не может найти замену поставкам Газпрома, передает РИА «Новости».
В письме, направленном в муниципалитет Гааги, в которой размещаются правительство и парламент Нидерландов, содержится просьба «сделать исключение для текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры». Брейнес полагает, что Гаага получит отсрочку, так как провела тендер, хоть и не добилась успеха. Брейнес отметила, что новый контракт, который вступит в силу 1 января, будет значительно дороже, чем нынешнее соглашение города с Газпромом.
Напомним, цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила 3,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта. СМИ сообщали, что высокие цены на газ вынуждают жителей Нидерландов запасаться дровами на зиму для обогрева своих домов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посольство напомнило Риге о захоронениях выходцев из Латвии в России
Властям Латвии не следует провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере, заявило посольство России в Риге.
Посольство отметило в Telegram, что «объявленная латвийскими властями «война» с объектами исторической памяти приобретает все более неприглядные формы». Так, «не успев расквитаться с памятниками, местные политики в обход международных обязательств и собственных обещаний вознамерились потревожить покой 137 советских солдат и офицеров, погребенных на братском воинском кладбище» в Рудбаржи.
МИД Латвии, сообщая об этом, не указал «ни причины эксгумации останков военнослужащих, ни то, какая судьба уготовлена захоронению и могилам упокоенных там воинов», а также не стал согласовывать «эти действия с российской стороной, как того требуют положения действующего межправительственного соглашения о статусе захоронений». Латвия нарушает как юридические договоренности, так и устные заверения «о неприкосновенности могил и воинских захоронений», отметило посольство.
По мнению российской стороны, «в погоне за электоральными рейтингами в преддверии осенних выборов в Сейм, движимые реваншистскими настроениями местные политики, похоже, готовы полностью поступиться этими обещаниями, равно как и общепринятыми морально-нравственными нормами и устоями».
Посольство напоминает, что «и в России есть немало захоронений, где покоятся тела выходцев из Латвии, не говоря уже о многочисленных мемориальных объектах». «До сегодняшнего дня наша страна неукоснительно и безупречно выполняла свои обязательства по обеспечению их сохранности, – сказано в сообщении. – Нужно ли нам открывать этот «ящик Пандоры» и провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере – решать только Риге».
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Рабочие отказались сносить советские памятники на востоке Латвии
|
|
В Балвском крае Латвии на востоке страны снос памятника партизанам Красной армии оценили в 15 тыс. евро, рабочие из других краев требуют сумму в четыре раза больше, а местные – отказываются выполнять работы, сообщает портал LSM со ссылкой на председателя Балвской краевой думы Сергея Максимова.
«Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории», – цитирует РИА «Новости» Максимова.
Памятник партизанам Красной армии в Балвском крае подлежит демонтажу и переносу в Музей оккупации Латвии, поскольку он обладает художественной ценностью.
Ранее в Алсвикской волости Латвии пропал подлежащий сносу памятник, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию.
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эстония признала провал международной изоляции России
|
|
Россию пытаются изолировать в международных организациях, но удается это не всегда, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу заявил, что Эстония оказывает активную поддержку шагам по изоляции России, а зачастую выступает их инициатором, но «есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях». Он не уточнил о каких конкретно организациях говорит.
При этом, по версии Эстонии, успехи также достигнуты. В частности, речь идет об исключении России из Совета Европы, приостановке ее членства в Совете по правам человека ООН, а также о решении прекратить рассмотрение членства России в ОЭСР, передает РИА «Новости».
Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».
Тем временем антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран ООН. Всего за резолюцию выступило 54 из 193 стран. Для сравнения: в марте за резолюцию с осуждением спецоперации проголосовала 141 страна из 193 государств-членов, 35 воздержались, пять проголосовали против, а 12 вообще не голосовали. Таким образом, за полгода уровень поддержки антироссийской позиции сократился почти втрое.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев указал на первый библейский фактор наступления апокалипсиса
|
|
Риски третьей мировой войны пока удается сдерживать, однако «первый ангел вострубил, но апокалипсис еще не наступил», и чтобы этого не произошло, Россия проводит спецоперацию на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
В интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI он отрицательно ответил на вопрос, вступила ли Земля в новую мировую войну. «Я надеюсь, что нет, и все-таки пока ситуацию удается удерживать. Хотя, если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: «И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь» – ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит», – сказал он, передает РИА «Новости».
«Мы должны сделать все, чтобы третья мировая война не случилась, и политика нашей страны направлена именно на это. Скажем прямо, даже специальная военная операция проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны», – подчеркнул Медведев.
Ранее Медведев перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, он подчеркнул, российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: В Латвии пропал подлежащий сносу памятник советским партизанам
|
|
Подлежащий сносу памятник в Латвии, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию, пропал, передает агентство LETA со ссылкой на представителя самоуправления Алуксненского края Эвиту Аплоку.
«Пропал подлежащий демонтажу памятник в Алсвикской волости на месте, где 15 января 1944 года партизаны Латышской партизанской бригады Советской армии разгромили немецкую карательную экспедицию. На месте памятника осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте государственной полиции», – приводит РИА «Новости» сообщение администрации края.
Пропавший памятник наряду с девятью другими числился в списке подлежавших демонтажу монументов Алуксненского края в соответствии с постановлением кабинета министров Латвии о сносе советских памятников.
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
В Германии предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации
|
|
Нужно выдавать туристические визы в ЕС россиянам при условии размещения в анкетах графы об осуждении военной операции на Украине, исключение можно сделать для диссидентов или в гуманитарных случаях, заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
«Общий запрет на выдачу виз, вероятно, с политической и стратегической точки зрения будет выстрелом Запада себе в ногу... Так что делать? В этом случае также может быть предпринята попытка переиграть – направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС», – написал Ишингер в своей статье для газеты Handelsblatt, передает РИА «Новости».
Он считает «мыслимым способом» организацию выдачи туристических виз в ЕС россиянам при условии размещения в визовых анкетах графы об осуждении военной операции на Украине. При этом от обязательства подписывать подобные анкеты освобождались бы диссиденты или в гуманитарных случаях.
Таким образом, по мнению Ишингера, гнев россиян в случае преследования заявителей на визу будет направлен «минимум в такой же степени против... России, как и против Запада».
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял о необходимости ввести правило, обязывающее въезжающих в страну граждан РФ декларировать на границе, что они осуждают действия России против Украины. По сообщениям СМИ, аналогичная мера уже действует в Латвии.
Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран – членов Шенгенского пространства.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу почти достигла 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3541 доллара за тысячу кубометров, или 340,9 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Общий рост стоимости газа с начала дня составляет почти 11%
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе достигла 3400 долларов за 1 тыс. кубометров.
Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Президент Эстонии вышел к публике в подаренной Зеленским футболке с матерной надписью
|
|
Президент Эстонии Алар Карис принял участие в акции волонтеров, занимающихся плетением маскировочных сеток для украинских военных, где предстал перед публикой в футболке с матерным ругательством в адрес русского военного корабля.
Как отметил депутат Игорь Кравченко, подобная одежда неприемлема для президента страны, 23,67% населения которой составляют русскоязычные граждане, передает «Ридус».
«Год назад Алар Карис на встрече с депутатами говорил о том, что станет президентом для всех – вне зависимости от их родного языка и национальности. Тогда же он заявил, что его русский несколько «заржавел», но это он исправит. Исправил, ага...Я с трудом представляю радость ваших детей, прочитавших на футболке своего отца аналогичную надпись на эстонском языке... Почему такое отношение к русскоязычным детям? Разочарован!» – заключил Кравченко.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.
Цена газа в Европе превысила 3,2 тыс. долларов
Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила 3200 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3215 долларов за 1 тыс. куб. м, или 310,505 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 7%, передает ТАСС.
В Германии предупреждали, что миллионы жителей страны из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление. Кроме того, немцы массово скупают обогреватели, готовясь к наступлению холодов.
Посольство России в Латвии пообещало ответ в связи со сносом памятника советским воинам в Риге
В МИД Латвии направлена нота протеста в связи со сносом памятника советским воинам в рижском Парке Победы, российская сторона оставляет за собой право на ответные меры, заявили в посольстве России в Латвии.
«Расцениваем эту варварскую русофобскую выходку <…> как очередной акт вандализма на государственном уровне, вопиющий произвол и надругательство над памятью советских воинов <…>, которые победили в <…> схватке с фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего Европейского континента», – приводит ТАСС текст заявления.
В посольстве уточнили, что в адрес МИД Латвии была «направлена нота протеста», российская сторона «оставляет за собой право на ответные меры».
Дипломаты также отметили нарушение [Ригой] международных обязательств, призвав международные профильные структуры и правозащитное сообщество дать адекватную оценку откровенно неприемлемой ситуации с сохранением историко-мемориального наследия в этой европейской стране.
В посольстве также выразили озабоченность тем, что представители неравнодушной общественности», выступающие против подобных решений латвийского руководства, грубо задерживаются полицией, а из уст первых лиц государства в их адрес «звучат всевозможные угрозы – от выдворения из страны до уголовного преследования. В связи с этим дипломаты России потребовали от властей Латвии остановить полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих свое мнение.
Ранее посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов у памятника освободителям Риги, чтобы они могли выехать из Латвии.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
Напомним, во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. В мае парламент Латвии разрешил снести памятник. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.
Макрону припомнили слова о «смерти мозга» НАТО
|
|
Президент России Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку политика Макрона противоречит его же словам о «смерти мозга» НАТО, пишут СМИ.
Как полагает обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье, президенту Франции следовало бы выступить в роли посредника, чтобы положить конец конфликту на Украине. «Но для этого нужна достойная дипломатия. Эммануэль Макрон далек от этого», – передает РИА «Новости» слова Готье.
Вместо этого, как считает публицист, Макрон оказывает военную помощь Киеву, чем не способствует урегулированию. «Тем более что, поставив диагноз «смерть мозга НАТО», он теперь одобряет все решения этой организации под американским руководством. Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос», – говорится в статье.
В 2019 году президент Франции заявил, что НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, происходит «смерть мозга» организации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Рижская дума проголосовала за снос еще одного памятника советским воинам
|
|
Депутаты Рижской думы на заседании большинством голосов поддержали идею сноса памятника советским воинам, в 1944 году освобождавшим Ригу, в столичном районе Румбула.
На заседании Рижской думы депутаты поддержали идею демонтажа посвященного Красной армии памятника в Румбуле, на улице Локомотивес. Большинство депутатов – 40 человек проголосовали за снос объекта, семеро депутатов проголосовали против, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi.
Как заявил директор Рижского агентства памятников Гунарс Нагелс, этот памятник «числится в списке подлежащих демонтажу объектов, представленном кабинетом министров, и поэтому самоуправление должно его демонтировать».
Также отмечается, что голосование сопровождалось словесными перепалками между депутатом от входящей в правящую коалицию партии «Новое единство» Эдмундса Юревицса и сопредседателем партии «Русский союз Латвии» Мирославом Митрофановым, которого обвинили в том, что его партия якобы ранее угрожала беспорядками в случае демонтажа советских памятников.
Другой депутат от «Русского союза Латвии» Владимир Бузаев предлагал перенести памятник в мемориал Румбульского леса, который посвящен жертвам холокоста во время Второй мировой войны, однако Дума это предложение не поддержала.
«Поддержанное депутатами столичной Думы решение предусматривает поручить Рижскому агентству памятников провести все необходимые действия, чтобы обеспечить демонтаж памятника до 15 ноября», – отмечается в сообщении.
Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника в ходе демонстрации против демонтажа монумента. Посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов. Посольство подготовило предложения по ответу на недружественные действия властей Латвии по сносу памятников, включая дипломатические и экономические меры.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Последний элемент памятника Освободителям Риги снесли
В рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска.
На видеотрансляции из парка Победы зафиксировано, как обелиск после нескольких часов работ по демонтажу упал на территорию парка. Трансляция велась на портале LSM, сообщает РИА «Новости».
Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника в ходе демонстрации против демонтажа монумента. Посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов. Посольство подготовило предложения по ответу на недружественные действия властей Латвии по сносу памятников, включая дипломатические и экономические меры.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Литва решила закупить в Польше для Украины дроны-камикадзе на 1 млн евро
На собранные 1 млн евро Литва закупит у Польши для Украины 27 дронов-камикадзе Warmate, еще 10 беспилотников польская сторона передаст бесплатно, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
«Часть собранных средств – один миллион евро – будет перечислена в минобороны как общественная помощь, и пойдет на покупку дронов-камикадзе Warmate в Польше и передачу Украине. Замминистра обороны Вилюс Семешка в Варшаве завершил переговоры с производителями, приобретены будут 37 дронов-камикадзе Warmate (в эту цифру включены те 10, которые компания передаст в подарок) и два комплекса с необходимыми дополнениями», – написал Анушаускас в соцсетях, передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что Турция передала балтийской республике в дар беспилотный летательный аппарат типа «Байрактар», деньги на который собрали жители Литвы и который Вильнюс намерен направить Украине.
|
|