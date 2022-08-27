Чешский министр предупредил об угрозе существованию ЕС

В Германии предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации

Нужно выдавать туристические визы в ЕС россиянам при условии размещения в анкетах графы об осуждении военной операции на Украине, исключение можно сделать для диссидентов или в гуманитарных случаях, заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

«Общий запрет на выдачу виз, вероятно, с политической и стратегической точки зрения будет выстрелом Запада себе в ногу... Так что делать? В этом случае также может быть предпринята попытка переиграть – направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС», – написал Ишингер в своей статье для газеты Handelsblatt, передает РИА «Новости».

Он считает «мыслимым способом» организацию выдачи туристических виз в ЕС россиянам при условии размещения в визовых анкетах графы об осуждении военной операции на Украине. При этом от обязательства подписывать подобные анкеты освобождались бы диссиденты или в гуманитарных случаях.

Таким образом, по мнению Ишингера, гнев россиян в случае преследования заявителей на визу будет направлен «минимум в такой же степени против... России, как и против Запада».

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял о необходимости ввести правило, обязывающее въезжающих в страну граждан РФ декларировать на границе, что они осуждают действия России против Украины. По сообщениям СМИ, аналогичная мера уже действует в Латвии.

Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран – членов Шенгенского пространства.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».

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