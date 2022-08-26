В Лондоне предрекли Британии «национальную катастрофу» из-за цен на энергию

Мэр Лондона Садик Хан на фоне очередного повышения цен на энергию заявил, что Великобританию ждет «национальная катастрофа», если правительство срочно не начнет действовать.

«Сегодняшнее объявление ценового порога подтвердило то, чего многие из нас долго боялись. Несмотря на многочисленные предупреждения, правительство упорно не вмешивалось, и министры должны принять меры сейчас, чтобы кризис стоимости жизни не стал национальной катастрофой», – передает РИА «Новости» его сообщение в Twitter (запрещен в России).

Отмечается, что это заявление прозвучало на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80% – до 3549 фунтов стерлингов в год с 1 октября 2022 года.

Ранее в Британии предсказали энергетический кризис, который продлится несколько лет. Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,3 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.

Также власти страны предупредили, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.