Британии пророчат энергетическую катастрофу

Миллионы граждан Великобритании уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления – таков официальный прогноз правительства страны. Прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение. Британское королевство погружается в грандиозный энергетический кризис. Как же это произошло?

Национальный оператор электросетевой системы Великобритании (National Grid ESO) работает над планом, который призван «экономически поощрять граждан» за отказ от использования бытовой техники и электроники (стиральных, посудомоечных машин, микроволновых печей, телевизоров и проч.) в период максимальной вечерней нагрузки – с 17 до 20 часов вечера. Однако формулировки о «поощрении» не могут обмануть даже самых наивных жителей Соединенного Королевства.

Дело в том, что работа над планом вызвана причиной, о которой в Британии не вспоминали на протяжении 50 с лишним лет. При наступлении холодов и в условиях продолжения экономического противостояния с Россией Британию ожидает столкновение с «призраком постсоветских 1990-х» – отключение подачи электроэнергии на срок от 4–6 часов до 5–7 дней в ноябре, декабре и январе. Веерные отключения электричества могут затронуть дома, учреждения и предприятия, и об этом официально предупреждают британские власти.

Разработанный план может быть утвержден регулирующим органом – Управлением рынков газа и электроэнергии (Ofgem) уже к октябрю текущего года. По предварительным подсчетам, на грани действительного замерзания и вызванных им проблем в виде болезней и голода могут оказаться до 6 миллионов британцев, что составляет около 10% населения страны. Из-за нехватки электроэнергии план предусматривает отключения электроснабжения общественных зданий, таких как библиотеки, музеи и галереи, некоторых правительственных учреждений, а также систем железнодорожного сообщения.

Руководство National Grid заявляет, что в основе разрабатываемого плана действий лежит полная неопределенность в отношении того, будет ли доступно достаточное количество российского газа для снабжения континентальной Европы. А также – какие последствия его нехватка будет иметь для способности Королевства получать газ через интерконнекторы при высоком спросе.

В отличие от стран Евросоюза, Британия использует свои североморские газовые резервы, обеспечивающие около 40–50% потребностей государства, и обладает второй по величине в Европе инфраструктурой для получения сжиженного природного газа (СПГ). Великобритания, ранее получавшая из России около 4% потребляемого газа, сильно зависит от поставок из Катара и Норвегии, чьи газодобывающие платформы напрямую соединены с местной газотранспортной системой, а также зависит от поставок по морским газопроводам из Бельгии и Нидерландов.

Однако в своих прогнозах National Grid учитывает высокую вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в системе энергоснабжения этих стран на фоне резкого увеличения спроса на газ в ЕС. Особую обеспокоенность вызывает вероятность сокращения поставок газа из Норвегии, обеспечивавшей в 2021 году около 42% всего потребляемого в Соединенном Королевстве газа.

Газоснабжение является ключевым элементом энергетической безопасности Великобритании, использующей природный газ для производства 56% всей электроэнергии (347,8 ГВт). Остальное приходится на долю «зеленых» возобновляемых источников (23%, 137,8 ГВт), АЭС (17%, 106,6 ГВТ) и угля (2%, 13,8 ГВт). С учетом нависшей над страной угрозы министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг (Kwasi Kwarteng) уже выступил с призывом к продлению срока работы последних угольных электростанций страны, которые должны были закрыться уже в сентябре текущего года.

Сразу после его обращения National Grid заявил о достижении договоренности по продлению работы угольных энергоблоков на предстоящую зиму – с оговоркой, что эти мощности будут задействованы только в случае, если другие источники не смогут обеспечить достаточный объем энергии. По предварительным оценкам, это может обойтись британской казне в сумму до 420 млн фунтов стерлингов.

Еще в конце июля, в ускоренном порядке Британским управлением по транзиту газа в Северном море (NSTA) компании Centrica Offshore UK была выдана лицензия на хранение газа в месторождении Rough, расположенном в 29 км от побережья южной части Северного моря. До 2017 года оно являлось крупнейшим британским газохранилищем (~ 100 млрд м3 запасов, производительностью 1,5 млрд м3/сутки). В 2017 году оно было закрыто в результате низкого давления, изношенности скважин и оборудования, а также неподъемных цен на ремонт – с учетом относительно низких цен на газ того периода.

В настоящее время переговоры между Centrica и правительством о возвращении в строй подземного газового хранилища (ПХГ) находятся на финальной стадии. Доля ПХГ Rough составляет около 70% всех газохранилищ Британии, со способностью покрыть газовые потребности Британии на протяжении 10 дней.

Несмотря на эти и другие предпринимаемые меры, по прогнозам в октябре текущего года среднемесячные расходы домохозяйств на энергоносители в Великобритании могут достичь рекордных 3582 фунтов стерлингов. Это означает, что британским семьям придется платить за электроэнергию на невероятные 81% больше, чем в настоящий момент. Ситуация сопровождается рекордной с 1982 года инфляцией – по данным Национального статистического управления (ONS), в июле 2022 года потребительские цены в стране выросли на 10,1% в годовом выражении. Последний раз инфляция в Великобритании была выше 10% в 1982 году.

Например, цены на топливо подскочили в июле на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем (+43,7% в годовом исчислении). Банк Англии (Bank of England) в лице своего главы Эндрю Бейли (Andrew Bailey) заявляет, что после пересмотра прогнозов ожидает октябрьского роста инфляции до 13,3% и начала рецессии, которая продлится, по самым оптимистическим прогнозам, до начала 2024 года.

Нынешний кандидат на пост лидера Консервативной партии Риши Сунак (Rishi Sunak), еще будучи канцлером британского Казначейства, объявил в мае о выделении миллиардов фунтов государственной поддержки британским семьям для снижения стоимости текущих расходов за электроэнергию. Правительственные субсидии в размере 400 фунтов будут предоставлены 28 миллионам британских семей. Семьи с низким доходом также получат дополнительную субсидию в размере 150 фунтов.

Данная мера вызывает тем не менее целый ряд вопросов у специалистов энергетического рынка. Филипп Коммаре (Philippe Commaret), управляющий директор по работе с клиентами EDF Energy, занимающейся производством и продажей электроэнергии частному сектору и предприятиям, в интервью Би-би-си высказал мнение о том, что в ближайшие месяцы Британии грозит драматический и катастрофический энергетический кризис. Он заявил, что необходимо снижение НДС на счета для граждан страны, так как с ростом цен за электроэнергию и газ фактически лишь увеличиваются доходы правительства.

Более радикальную меру предложил исполнительный директор сетевого энергетического оператора Scottish Power Кит Андерсон (Keith Anderson). Он считает необходимым «замораживание» счетов за электроэнергию для граждан и предприятий на 2 года, даже несмотря на то, что это обойдется бюджету минимум в 100 млрд фунтов стерлингов.

Несмотря на все эти меры, нехватка энергоресурсов и падение экономики могут привести не только к принудительному нормированию поставок и официальному объявлению чрезвычайной ситуации в стране, но и к социальному взрыву. На фоне непрекращающихся циклов забастовок британских транспортников, портовых работников и адвокатов по уголовным делам, обычные методы протеста могут дополниться «давлением улиц» на поставщиков энергии и правительство путем игнорирования выставляемых счетов и отказом по выплатам долговых обязательств и кредитов.

Стремительно набирающая популярность анонимная группа протеста Don't Pay UK уже активно работает над организацией соответствующей кампании с целью вынудить правительство обратить внимание на бедственное положение граждан перед лицом невиданного кризиса. Появившаяся на свет в июне организация заявляет, что к предлагаемым ей действиям уже готовы присоединиться более 75 000 активистов в местных сообществах Лондона и Манчестера, Брайтона и Ливерпуля. В своей деятельности активисты Don't Pay UK используют собственный Telegram-канал, в котором анонсируют начало массовой кампании по отказу от выплат с 1 октября.

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