В Британии проведут учения по отключению газовых электростанций

Газовые электростанции в Великобритании могут отключить в рамках планов по предотвращению блэкаутов зимой, сообщает газета Independent со ссылкой на источники.

По словам правительственных чиновников, в ближайшее время планируется испытать планы на случай чрезвычайных ситуаций. Подобные «учения» могут пройти в сентябре или октябре, в ходе их проведения могут отключить газовые электростанции, сообщает РИА «Новости».

По словам источника, Норвегия может прибегнуть к нормированию экспорта электроэнергии, а объемы поставок из Франции уже снизились. Получаемая из этих стран электроэнергия используется в миллионах домов. В условиях ограничения поставок из Норвегии и Франции нормирования потребления будет сложно избежать.

Нормирование может представлять собой ограничение использования электроэнергии на более чем шесть часов в сутки.

По информации газеты, должностные лица и министры недавно провели ряд встреч, в ходе которых обсудили риски массового отказа граждан от оплаты энергии.

Ранее глава МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, предрекла Британии тяжелую зиму. Она заявила, что для преодоления кризиса будет продвигать использование ресурсов из Северного моря, атомной энергии, возобновляемых источников энергии, а также добычу газа методом фрекинга.

В Британии граждан решили призвать понизить температуру в домах.

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