Трасс поддержала добычу сланцевого газа методом фрекинга

|
2 августа, вторник | Последнее обновление — 04:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны Украины заявило о «совместных операциях» с Польшей
Разделы
Ошибка США была в том, что, бомбя Сербию, они показали свою ненависть, а мы увидели и поняли ее правильно, ведь они возненавидели сербов за то, что сербы похожи на нас. Это была лишь частичка великой ненависти Запада к России.
Подробности...
Вряд ли инцидент в Мурманске как-то напрямую связан с направлением норвежской дипломатии. Хамить или не хамить русским – вопрос политический и решаемый наверху. В компетенцию какой-то консульской дуры он не входит.
Подробности...
Стоит ли удивляться, что солдаты России и донецких республик идут в атаку, помолившись перед боем и взяв в руки красный флаг? Просто коммунистическая идеология и православие, если вдуматься, имеют больше схожих черт, чем противоречий, и в нужных условиях очень легко подвергаются синтезу – вот как сейчас.
Подробности...
В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...
Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
Подробности...
Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Трасс поддержала добычу сланцевого газа методом фрекинга
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая претендует на пост премьера страны, поддержала «частичный фрекинг», то есть добычу сланцевого газа методом гидроразрыва геологического пласта.
Трасс предложила «разрешить фрекинг в тех местах, где общество поддерживает это». Она сообщила, что готова в сжатые сроки подготовить соответствующий законопроект. Трасс обещала «позаботиться» о том, чтобы Великобритания «использовала весь газ в Северном море для поддержания внутреннего энергоснабжения». Она заверила, что намерена «продвигать проекты» АЭС, «в том числе крупные, но также и с малыми реакторами, которые производятся в Дерби и открывают большие возможности для страны», передает ТАСС.
Напомним, в Берлине также хотят пересмотреть запрет на использование этой технологии добычи газа. Как указали немецкие СМИ, фрекинг – это настоящий «климатический убийца». При использовании этой технологии в скважину под высоким давлением закачивают смесь из воды, песка и химикатов, чтобы освоить труднодоступные залежи нефти и газа. Фрекинг может спровоцировать землетрясения и привести к загрязнению грунтовых вод.
Высказывалось предположение, что увеличение мировых выбросов метана связано в основном именно с ростом популярности сланцевой добычи в США. По мнению ученых, за прошедшее десятилетие на американский фрекинг пришлось больше половины всех мировых эмиссий от ископаемых источников энергии.
Слова Путина сочли в Британии «леденящей душу угрозой»
|
|
Заявление президента России Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в российскую армию вызвало панику во всей Великобритании, пишут СМИ.
Дуглас Пейшент в статье для Mirror отметил, что «гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука». Пейшент необоснованно назвал слова российского лидера «леденящей душу угрозой». В комментариях к статье более хладнокровные соотечественники напомнили журналисту, что «никто в здравом уме не станет запускать ракету на территорию ядерной державы», и никакой опасности не существует, передает РИА «Новости».
В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.
Напомним, во время парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым кораблем, который будет использовать «Циркон», станет фрегат «Адмирал Горшков».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол Украины потребовал от России вернуть «хотя бы треть» зарубежного имущества СССР
|
|
Украина требует от Российской Федерации вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги Советского Союза, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.
«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», – передает ТАСС слова Пристайко.
Пристайко признал, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет России. По его словам, Украина с этим согласилась, но не ратифицировала документы.
В 1993 году России взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза с тем, что бывшие союзные республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР. Однако, как заявил в декабре 2021 года президент Владимир Путин, Москва все долги погасила, а Киев до сих пор не выполнил обязательство по передаче РФ своих зарубежных активов.
Пристайко возглавлял МИД Украины с 29 августа 2019 по 4 марта 2020-го. С 4 марта по 4 июня 2020 года занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США направили авианосцы к Тайваню
|
|
США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, сообщили японские СМИ.
Как сообщила японская газета «Никкэй», военные США рассчитывают тем самым создать «буферную зону» для возможного прилета спикера Палаты представителей, передает ТАСС.
Изначально поездка делегации США во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
В пятницу американский авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей ВМС США вошли в Южно-Китайском море. На этом фоне Китай приступил к военным учениям в Южно-Китайском море, корабли ВМС НОАК взяли американский авианосец под контроль. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем 82-летняя Пелоси пытается поставить на грань войны две ядерные державы.
Шольцу и Макрону предрекли ссору с Брюсселем из-за России
|
|
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут ссориться с Брюсселем в поисках нового диалога с президентом России Владимиром Путиным, сообщают СМИ.
В статье для Strategic culture обозреватель Мартин Джей заявил, что у политиков могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой. «Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», – передает РИА «Новости» предположение Джея.
По его мнению, Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России. «Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере 9 млрд евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто «трещины», а реальные сигналы», – говорится в публикации.
Напомним, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия достигла предела объемов поставок вооружения Киеву из запасов бундесвера, началось обсуждение организации поставок напрямую с заводов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Назван «худший сценарий» для Украины из-за эскалации на Тайване
|
|
США переключат внимание с конфликта на Украине на события вокруг Тайваня в случае эскалации на китайском острове, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата.
«При худшем сценарии США переключат свое внимание с Украины на напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня», – заявил собеседник Politico.
Источник издания отметил, что пока ситуация на Тайване не вызывает беспокойство у НАТО.
«Пока нет, но она может легко обостриться», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Газета также процитировала сотрудников внешнеполитических ведомств, по мнению которых «словесная война» между США и Китаем из-за острова может легко обостриться, и за ней пристально следят в европейских столицах.
Напомним, спецборт ВВС США со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии. Китай пригрозил, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. Позднее стало известно, что планах Пелоси посещение Тайваня не указано.
Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США.
Названа дата прибытия Пелоси на Тайвань
|
|
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник, сообщают тайваньские СМИ.
Пелоси прибудет 2 августа на Тайвань, она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а в среду уже покинет остров, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал ETtoday.
Отмечается, что политик прибудет во главе делегации примерно из 20 человек, она приземлится около 22.30 по местному времени (17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. В среду она посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), там у нее намечены встречи с руководством острова, включая руководителя администрации Цай Инвэнь.
В субботу появились сообщения, что спецборт ВВС США со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии.
Спецборт с Пелоси прибыл в Сингапур.
Китай пригрозил, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. Позднее стало известно, что планах Пелоси посещение Тайваня не указано.
Премьер Испании назвал незаконным признание независимости Косова
|
|
Провозглашение в одностороннем порядке независимости Косова от Сербии в 2008 году было нарушением международного права, заявил премьер Испании Педро Санчес во время визита в Албанию.
«Думаем, что одностороннее провозглашение независимости, это мнение испанского правительства, со всем уважением к мнению албанского правительства, является нарушением международного права. Это для нас неприемлемо при всем уважении, которое испытываем к албанскому народу. Это не значит, что не поддерживаем диалог с Приштиной ради сближения с ЕС. Это позиция Испании», – цитирует Санчеса портал Kosovo online, передает РИА «Новости».
Глава правительства Испании совершает турне по Балканам, где уже посетил Сербию, Черногорию и прибыл в Албанию. В Тиране после встречи с премьером Эди Рамой они провели совместную пресс-конференцию.
Ранее в Кремле пообещали поддержку Сербии в ситуации вокруг Косова.
Напомним, Приштина собиралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что «сдачи не будет и победит Сербия».
Правительство Косова сообщило, что с 1 августа «обязуется отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года», когда «будут убраны все баррикады и установлена полная свобода» передвижения на севере края.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что стало причиной напряженности, кто заинтересован в очередной эскалации конфликта на Балканах и что это значит для России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Хуснуллин рассказал о будущем «Азовстали» в Мариуполе
|
|
На территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе больше не будет производства с использованием старых технологий, но рабочие места там создадут, заявил замглавы правительства России Марат Хуснуллин.
«Мы не видим восстановление («Азовстали») в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем», – передает РИА «Новости» слова Хуснуллина в эфире канала РБК.
Он добавил, что строители сдадут первые жилые дома в Мариуполе уже в сентябре. Кроме того, строятся больницы, планируется возвести центр МЧС.
По словам Хуснуллина, специалисты уже заменили большое количество коммуникаций, переложены водоводы, меняются котельные.
«Полностью рассмотрели подходы по восстановлению исторического центра. Все здания в центре, которые не разрушены полностью, восстановим по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов», – добавил вице-премьер.
Напомним, в конце июля Хуснуллин представил президенту Владимиру Путину план полного восстановления Мариуполя в течение трех лет. Предполагается реконструировать 90 социальных объектов, построить новый транспортно-пересадочный узел, куда войдут железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немецкий министр призвал прекратить демонизировать Россию
Страны Запада должны перестать демонизировать Россию, заявил глава транспортного ведомства немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн журналу Compact.
Он отметил, что США, а также страны НАТО отстаивали свои интересы, а для этого вступали в военные конфликты. Они нарушали нормы международного права, вторгаясь на территорию Югославии, в Косово, Афганистан и дважды – в Ирак, передает «Прайм».
«Американские вторжения вместо мира и демократии приносили в основном разрушения», – сказал Херманн.
По его мнению, Запад мог после окончания холодной войны выстроить с Москвой новую архитектуру безопасности. Однако НАТО предпочло политику расширения своего военного блока на восток.
Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Переправа через Днепр заработала в Херсоне у Антоновского моста
|
|
Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов.
Понтонный паром перевозит через реку людей и личный авто- и мототранспорт. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики, передает РИА «Новости».
Ранее власти Херсонской области запустили два катера для организации переправы через Днепр на время восстановления Антоновского моста под Херсоном, пострадавшего в ходе обстрела со стороны Украины.
Напомним, 20 июля украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Совете Федерации ответили на требование украинского дипломата вернуть имущество СССР
|
|
«Россия сама погасила все долги СССР и получила взамен всю зарубежную советскую собственность. Поэтому мы никому ничего не должны и отдавать не будем», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее один из украинских дипломатов потребовал у Москвы вернуть «хотя бы треть» зарубежного имущества СССР.
«Москва оплатила все внешние долги за весь бывший Союз, в том числе – и за Украину. Мы не требовали никаких прямых компенсаций с бывших союзных республик, но договорились, что вся зарубежная собственность СССР отходит России. Причем объем собственности был большой, но все равно совершенно несопоставимый с суммой долгов», – пояснил зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов. По словам собеседника, долг СССР далеко превышал 100 млрд долларов, кроме того, Россия выплатила проценты за то, что погасила в начале нулевых годов долги раньше срока.
«Часть российских политиков предлагала направлять средства, которые предназначались на проценты за досрочное погашение, на развитие страны, а сам долг отдавать по старому графику. Но Путин ответил, что мы не можем перекладывать этот финансовый груз на будущие поколения россиян. Кстати, Киев в итоге так и не выполнил свою часть соглашения по поводу предоставления недвижимости. На этом фоне слова Пристайко звучат особенно странно», – отметил сенатор.
«Заявление Пристайко – попросту пустое. Оно рассчитано на ту часть россиян, которые не в курсе ситуации. Москва если и будет на него отвечать, то только в рамках какого-либо судебного процесса, который, допустим, инициирует Киев. Возможно, Пристайко выступил с таким требованием лишь затем, чтобы привлечь внимание лично к себе, мелькнуть в прессе. Ведь неизвестно, послом какой страны он окажется в ближайшем будущем», – добавил парламентарий.
«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», – заявил ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. Правда, дипломат признал, что в 1993 году Москва взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет ей. Посол напомнил, что правительство Украины с этим согласилось, однако парламент так и не ратифицировал соглашение.
Как напомнил в декабре 2021 года президент Владимир Путин, Москва сама погасила все долги, тогда как Киев до сих пор не выполнил свою часть обязательств по передаче РФ своих зарубежных активов.
В прошлом месяце сообщалось, что Киев рассматривает возможность подачи в Великобритании иска о «конфискации» 18 объектов недвижимости, владение которыми приписывают России. Стоимость объектов может достигать 100 млн фунтов стерлингов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев: Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны
|
|
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о том, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, заявил: «Оно нам вообще надо?».
Медведев напомнил в Telegram о том, как «чуть больше месяца назад» указывал, что «для американцев крайне важны вопросы стратегической безопасности», которые без России «решить невозможно», и что США «приползут с этой темой». «Ну вот. Приползли», – заявил он.
По словам Медведева, Байден «скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы» и что «нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году».
«Все это, конечно, хорошо. Тем не менее еще раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты, – заявил Медведев. – Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим».
Напомним, Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД Швеции решил вызвать посла России за пост о погибшем на Украине наемнике
Министерство иностранных дел Швеции вызовет на этой неделе представителя российского посольства в связи с опубликованным дипломатами комментарием по поводу гибели 28-летнего шведа, воевавшего на Украине на стороне ВСУ, сообщили в ведомстве.
«МИД намерен вызвать представителя посольства России на этой неделе», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.
По данным издания «Дагенс нюхетер», с требованием вызвать посла России в МИД выступили парламентские партии. Спикер по внешнеполитическим вопросам партии «Либералы» Юар Форсель считает, что комментарий – «часть психологической атаки России на Швецию». Представитель Партии центра Керстин Лундгрен полагает, что речь идет о том, «что любой швед имеет право поддерживать Украину так, как считает нужным». Однако МИД Швеции сначала заявил, что не планирует такой меры в отношении главы российской дипмиссии.
25 июля в комментарии в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской) посольство России в Швеции выразило сожаление по поводу того, что СМИ королевства в своих материалах о погибшем на Украине наемнике попытались «создать позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника».
В посольстве заявили, что тот факт, что он, будучи иностранцем, вступил в ряды «армии, на протяжении восьми лет воевавшей против мирного населения», делает его «преступником в соответствии с международным правом».
В дипведомстве предупредили, что граждан Швеции, которые остаются в рядах ВСУ, «с высокой долей вероятности ожидает суд в ДНР и ЛНР, который не замедлит приговорить всех наемников к длительным тюремным срокам, а то и к высшей мере наказания».
19 июля телекомпания SVT сообщала, что шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях в Донбассе. По неподтвержденным данным SVT, для участия в военных действиях на Украину отправилось несколько сотен шведов. Известно, что шведы есть в так называемой интернациональной бригаде и более мелких подразделениях, подчиненных ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Турок возмутил поступок Макрона на встрече с главой МИД Бенина
Читателей турецкого издания Haber7 возмутило поведение президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с министром иностранных дел Бенина Орельеном Агбенонси.
Во время турне по странам Африки французский лидер, беседуя с главой бенинского МИД, неожиданно коснулся его плеча, после чего дипломат поспешил почистить это место.
Многие из комментаторов сочли, что таким образом Агбенонси выразил пренебрежение к Макрону, который повел себя невежливо.
«Куда бы он ни пошел (президент Франции), везде делает глупости и позорится», – передает РИА «Новости» слова одного из пользователей.
«Непрофессионально прикасаться к кому-то во время встречи такого высокого уровня. В данном случае уместно только рукопожатие. У Макрона отсутствуют манеры», – заметил другой.
«В начальной школе Европа была для нас примером цивилизации, и мы стремились достичь этого уровня. Сейчас я все больше задумываюсь о ее презрительном и высокомерном поведении», – поделился мнением третий читатель.
«У Макрона кровавые руки. В любом случае принимать его в стране – большая ошибка», – отметил еще один из пользователей.
«Он (Агбенонси) очень хорошо сделал. Места, к которым прикасаются европейцы, пачкаются», – считает пятый комментатор.
«Господин министр, вы поступили правильно, отразив снисходительный поступок Макрона, который приехал в Африку читать лекции», – заключили пользователи.
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона касательно его обеспокоенности расширением связей африканских стран с Россией оскорбительны, от французской стороны можно было бы ожидать более этичных высказываний.
В Харькове уничтожены две установки РСЗО «Хаймарс»
|
|
В результате высокоточного удара в городе Харькове, на территории завода «Украинские энергетические машины», уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемника.
Высокоточным оружием ВКС России в районе города Харькова нанесен удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. Уничтожено до 200 националистов и семь единиц бронетехники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на Харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении, отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки уничтожено: два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Северск и Каленики Донецкой народной республики (ДНР), центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ в районе города Никополя Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 239 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Великий Дальник Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Уманское ДНР уничтожена артиллерийская батарея ВСУ. Также за сутки подавлено восемь украинских взводов РСЗО «Град» и шесть артиллерийских и минометных взводов на огневых позициях в районах населенных пунктов Сухая Балка, Петровское, Водяное, Тоненькое, Курдюмовка и Дзержинск ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Макеевка и Петропавловка ДНР, Любимовка Запорожской области, а также Червоный Яр, Красное, Андреевка, Заводы, Вернополье и Изюм Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1659 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4215 танков и других боевых бронированных машин, 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3234 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4621 единица специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели в Минобороны сообщали, что в результате российских ракетных ударов две резервные бригады ВСУ в тылу понесли критические потери.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|