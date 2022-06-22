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В Германии ради борьбы с Россией собрались выпустить «климатического убийцу»
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Из-за сокращения поставок российского газа немецкие власти задумались над возрождением угольной энергетики, пишет немецкая junge Welt. Более того, в Берлине также хотят пересмотреть запрет на использование технологии сланцевой добычи газа. По мнению автора статьи, это стало «роковой вестью» для климата.
Мир переживает климатический кризис и буквально пылает, пишет Рафаэль Шмеллер. Во многих регионах Европы фиксируются новые температурные рекорды. В немецкой земле Бранденбург из-под контроля вышел лесной пожар. А Берлин только «усердно подливает масла в огонь», передает RT содержание публикации.
На фоне сокращения газовых поставок из России министр экономики Германии Роберт Хабек, входящий в партию Зеленых, собирается принять новые меры для уменьшения потребления голубого топлива. В частности, активнее использовать уголь для выработки электроэнергии. «Нужно продолжать сокращать потребление газа, также нужно закачать больше газа в хранилища, иначе зимой придется действительно туго», – подчеркнул Хабек.
Как поясняет junge Welt, причина трудностей – в сокращении поставок в Германию российского газа по трубопроводу «Северный поток». К тому же боевые действия на Украине и штрафные меры Запада привели к взрывному росту цен на энергоресурсы, что еще сильнее усугубляет ситуацию, констатирует автор публикации. «Расплачиваться за все это приходится в первую очередь малоимущим. Несмотря на все пакеты финансовой помощи, у них все равно не хватает денег на оплату счетов за газ и электричество», – говорится в статье.
Хабек считает, что угольная энергетика – это выход из энергетического кризиса, и это «роковая весть» для климата, уверен автор. Ведь по сравнению с газом при использовании угля для выработки электричества выбрасывается гораздо больше углекислого газа. Но это еще не все, продолжает Шмеллер. Под предлогом боевых действий на Украине Свободная демократическая партия Германии (СвДП), входящая в правящую коалицию, собирается пересмотреть запрет на использование технологии фрекинга для добычи голубого топлива. «Научные исследования показывают, что при использовании современных стандартов безопасности фрекинг не наносит окружающей среде серьезного урона», – заявил председатель парламентской группы СвДП Торстен Хербст.
В действительности же фрекинг – это настоящий «климатический убийца», подчеркивает автор. При использовании этой технологии в скважину под высоким давлением закачивают смесь из воды, песка и химикатов, чтобы освоить труднодоступные залежи нефти и газа. К тому же фрекинг может спровоцировать землетрясения и привести к загрязнению грунтовых вод, о чем свидетельствует большое количество научных исследований. В одном из них говорится о том, что увеличение мировых выбросов метана связано в основном именно с ростом популярности сланцевой добычи в США. По мнению ученых, за прошедшее десятилетие на американский фрекинг пришлось больше половины всех мировых эмиссий от ископаемых источников энергии. «Но Хабека и компанию, видимо, это не волнует. Похоже, что ради «победы над Путиным» они готовы допустить все – в том числе и климатический коллапс», – заключает Шмеллер.
Напомним, Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки. В Кремле объяснили, что газовый кризис является рукотворным и вызван санкциями: турбины газопровода должны проходить плановый ремонт, а компания Siemens отказалась возвращать России отправленные на ремонт турбины, объяснив это введенными ограничениями. При этом Москва подчеркивает, что остается максимально надежным поставщиком голубого топлива.
Между тем, газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России.
Отметим также, что, по информации Bloomberg, правительство Австрии согласилось запустить закрытую два года назад угольную электростанцию из-за сокращения поставок российского газа.
Газета ВЗГЛЯД писала, как ФРГ загнала себя в серьезный энергетический кризис.
Американские СМИ раскрыли, что шокировало США в санкциях против России
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Попытки Вашингтона перетянуть глобальный Юг на свою сторону в украинском кризисе и изолировать Россию не увенчались успехом, пишет американский журнал Foreign Affairs.
«Нейтралитет этих стран шокировал Вашингтон», – передает РИА «Новости» текст статьи издания.
По мнению автора статьи Брюса Джонса, причина кроется в том, что США десятилетиями игнорировали интересы Юга.
«На фоне обостряющегося соперничества с Китаем и Россией Штаты обеспокоены перспективой возрождения блока неприсоединившихся стран, намеренных остаться в стороне от этого геополитического соперничества или даже столкнуть Запад и его противников друг с другом», – подчеркнул обозреватель.
При этом, как отметили в издании, африканские и латиноамериканские дипломаты раскритиковали излишнюю приверженность Вашингтона насаждаемому «международному порядку, основанному на интересах США».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Венгрия порадовалась решению получать газ в обход Украины
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Из-за антироссийских санкций Запада Венгрия получает только 88% российского газа, предусмотренного контрактами, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, отметив, что поставки по южному маршруту проходят без проблем.
Сийярто пояснил, что поставки газа в Европу сократились из-за проблем с возвращением оборудования, отправленного на техническое обслуживание. В результате в Венгрию «поступает 88% ожидаемого объема российского газа» – «вместо 12 млн кубометров в день примерно 10,6 млн кубометров». Сийярто сказал, что «это не является проблемой с точки зрения безопасности поставок».
Отмечается, что поставки по южному маршруту проходят без проблем – ежедневно через Турцию, Болгарию и Сербию поступает 9,4 млн кубометров газа. А вот поставки через Австрию снизились, передает ТАСС.
Сийярто провел телефонные переговоры с вице-премьером России Александром Новаком. Тот заверил, что поставки топлива будут осуществляться Газпромом в соответствии с двусторонними контрактами. Венгрия «попросила восполнить недостающее количество газа, используя для этого южный маршрут, и по этому вопросу начнутся технические консультации». Сийярто сказал, что «Южный транспортный маршрут, по которому природный газ поступает в полном объеме, предоставляет большую безопасность», подписание соответствующего соглашения еще раз доказало значение этого маршрута.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
В 2021 году Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины, контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год, 3,5 млрд кубометров газа должны поступать через Сербию (используя «Турецкий поток») и миллиард – через Австрию. Прежде большая часть поставок в Венгрию шла через пункты на украинско-венгерской и словацко-австрийской границах.
Канада подчеркнула важность санкций в проблеме турбин для «Северного потока»
В контексте проблем с оборудованием для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в Канаде, «важно уважать санкции» против России, заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.
Уилкинсон сообщил, что его страна «ведет переговоры с Германией». Он заверил, что Оттава «может рассмотреть разные варианты» решения проблемы. Подчеркивается, что «целью санкций никогда не было причинение значительного вреда Германии». Уилкинсон заявил, что Германия «является одним из ближайших друзей и союзников» Канады. «Так что мы очень заняты этой проблемой», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
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В Кремле пообещали ответные меры на блокаду Калининграда
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Решение об ответных мерах на ограничение транзита в Калининградскую область будет приниматься по итогам глубокого и серьезного анализа, российские власти проведут его в течение нескольких дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ситуация действительно более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, ограничение транзита в Калининградскую область, введенное Литвой, является беспрецедентным и незаконным.
«Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза – распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», – подчеркнул он.
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Газета ВЗГЛЯД разбирала причины радикальных мер Литвы и выяснила, насколько юридически обоснованы действия Вильнюса.
Берлин задумался о «более сильной руке» для газового «армрестлинга» с Россией
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Ситуация с энергоснабжением Германии остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России; происходящее похоже на армрестлинг, заявил в эфире канала ZDF немецкий вице-канцлер Роберт Хабек.
«Это своего рода армрестлинг. В прошлом у России сначала была «более длинная рука», но это не значит, что мы не можем получить «более сильную руку» за счет принимаемых усилий», – цитирует РИА «Новости» Хабека.
По его словам, сейчас газовые хранилища заполнены на 57% при требуемых 90%. Он предлагает достичь поставленные цели к зиме покупкой голубого топлива и «бережливостью».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. Газпром в пятницу поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Пушков разоблачил двойную бухгалтерию в энергетической политике ЕС
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Европейские страны, несмотря на громкие заявления об отказе от российских энергоресурсов, закупают газ, нефть и уголь из России, но «под другим соусом», рассказал сенатор Алексей Пушков.
«Двойная бухгалтерия в европейской энергетической политике. Польша громко «отказалась» от российского трубопроводного газа и теперь его же покупает реверсом из Германии – только дороже. Финляндия отказалась от российского трубопроводного газа, но теперь покупает российский сжиженный газ. Германия клянется, что переживет эту зиму без российского газа, а потом выражает большое недовольство сокращением поставок из России по действующему «Северному потоку» (а произошло это, кстати, по причине канадских санкций – не надо было газовую турбину в Канаду на профилактику посылать)», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя сообщение газеты ВЗГЛЯД о том, что Финляндия после отказа от российского природного газа покупает СПГ с завода «Криогаз-Высоцк».
«В общем, все смешалось ныне в европейском доме: заявления о движении к газовой независимости от России, демонстративные отказы от российского газа – и продолжение его закупок в разных формах и под другим соусом. Как, кстати, и российской нефти, которая удивительным образом стала «индийской», достигнув берегов Индии», – заключил сенатор.
Напомним, по информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В пятницу Газпром вполовину сократил поставки итальянской энергетической компании Eni. При этом в корпорации заявили, что Италия смогла бы «пережить зиму», даже если бы полностью прекратились поставки газа из России.
Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Как пишет The Wall Street Journal, президент Владимир Путин «нанес удар» по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза – их электоральному рейтингу, ведь в крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях будет наиболее остро ощущаться.
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Трамп заявил о рецессии в США
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США никогда не были в таком положении, страна находится в огромной беде, экономика – в состоянии рецессии, заявил бывший американский президент Дональд Трамп телеканалу NewsMax.
«Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, – рецессия. Мы уже в состоянии рецессии», – цитирует РИА «Новости» Трампа.
Он также выразил мнение, что повышение стоимости бензина продолжится и может составлять «пять, шесть, семь (долларов за галлон – прим. ВЗГЛЯД) и быть даже намного выше».
«Наша страна в огромной беде. Наша страна никогда не была в таком положении», – считает Трамп.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что американская экономика будет замедляться, а рецессия не выглядит неизбежной, правительство не может справиться с инфляцией.
Напомним, 10 июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра).
Президент США Джо Байден обвиняет Россию в росте цен на топливо с США. Комментируя такие заявления американского лидера, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что президент США живет в придуманном мире.
Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что рост цен и проблемы в сфере энергетики являются следствием ошибочной политики США и ЕС.
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Боррель заявил об отсутствии запрета покупать удобрения и продовольствие из России
Санкции не касаются российского продовольствия и удобрений, покупать их можно совершенно свободно, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
«Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия. Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», – цитирует ТАСС Борреля.
Вместе с этим он надеется, что Россия, Турция и Украина при посредничестве ООН достигнут договоренности о вывозе украинского зерна морем.
«Я надеюсь на результат переговоров под эгидой ООН об экспорте украинского зерна [морским путем]», – заявил Боррель.
Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, необходимо от них отказаться.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом.
В Китае назвали два козыря России против санкций
Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие, заявил директор отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (АОН КНР) Сюй Полин.
По его словам, Москва успешно справляется с антироссийскими ограничениями, и сейчас общие показатели экономики страны не имеют никаких проблем.
«Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие», – заявил Сюй Полин в беседе с порталом «Гуаньча», передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что в то время когда цены на газ в Европе значительно выросли, Россия смогла нарастить поставки голубого топлива в ЕС на 30% даже в условиях санкций.
Ранее гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, необходимо от них отказаться.
До этого в ООН предупреждали, что мировое сообщество столкнется с серьезным вызовом из-за прекращения экспорта удобрений со стороны ключевых стран, проблема затронет урожай 2023 года.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальный продовольственный кризис не будет решен, если не вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины.
Президент России Владимир Путин заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за действий США.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад прикрывается Россией для оправдания нового мирового кризиса.
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Германия намерена объявить об аварийной ситуации из-за недостатка газа в стране
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Немецкие власти готовятся к объявлению режима аварийной ситуации, сообщают германские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Такой режим может быть введен из-за ситуации с недостаточными поставками газа, сообщили источники Die Welt, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России.
Напомним, Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как ФРГ загнала себя в серьезный энергетический кризис.
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Москва заявила об агрессивно враждебном поведении Литвы
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Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область: характеристика Москвой действий Вильнюса как враждебных значит, что сейчас уже не до разговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мне кажется, она должны понять главное: когда РФ произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», – цитирует РИА «Новости» заявление Захаровой в эфире Соловьев Live.
«Они действуют агрессивно. Они вышли за пределы недружественных линий, вышли даже за пределы поведения, противоречащего международному праву. Они ведут себя агрессивно враждебно», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
«Я надеюсь, что остатки какого-то профессионализма в оценке ситуации у представителей Литвы имеются… Они должны понимать последствия – и последствия, к сожалению, наступят», – подчеркнула представитель МИД.
Напомним, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.
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СМИ: Ozon и «Яндекс Маркет» освоили параллельный импорт
Маркетплейсы Ozon и «Яндекс Маркет» организовали собственные схемы параллельного импорта брендовых товаров. Эксперты предупреждают, что стоимость доставки подорожает до 50%.
«Яндекс маркет» опубликовал несколько связанных с международными закупками вакансий. Представитель маркетплейса уточнил, что компания ищет новые каналы поставок, в том числе бытовой техники, электроинструментов, электроники, товаров для здоровья, и расширяет направление прямого импорта, запущенного еще до начала геополитического кризиса, пишет «Коммерсант».
По словам источника, создаваемое подразделение займется и ввозом продукции по параллельному импорту. Первые партии товаров ушедших из России иностранных брендов в сегменте электроники и бытовой техники уже прибыли на склады онлайн-ретейлера. Речь идет о посудомоечных машинах, духовых шкафах, варочных панелях и видеокартах.
Собственными поставками с помощью параллельного импорта планирует заниматься и Ozon, сообщил управляющий директор маркетплейса Сергей Беляков. Компания уже ввезла по этой схеме продукцию Apple, добавил он.
В будущем, по словам топ-менеджера, на площадке Ozon могут появиться и товары люксовых брендов холдингов LVMH и Kering, торговля которыми в прежних условиях была невозможна. Легализованная весной процедура параллельного импорта позволяет избежать ограничений со стороны брендов и прежде всего силами продавцов расширить такой ассортимент.
Источник, близкий к Wildberries, говорит, что компания начнет заниматься параллельным импортом самостоятельно в случае возникновения дефицита каких-либо товаров. Однако пока ретейлер рассчитывает, что ввоз полностью обеспечат продавцы площадки.
«Ввоз продукции по параллельному импорту своими силами или работа через проверенных партнеров позволит маркетплейсам избежать взрывного роста контрафакта», – заявил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Кроме того, параллельный импорт позволит организовать поставки в страну только самых популярных товаров, ассортимент которых на полках ретейлеров уже сократился и едва ли восстановится в полном объеме
Однако, по словам партнера One Story Ольги Сумишевской, из-за такой схемы стоимость доставки подорожает на 5–50%, в зависимости от категории товара и логистической цепочки, и увеличатся сроки поставок.
Она считает, что в первую очередь по параллельному импорту будет завозиться бытовая техника и электроника, косметика, парфюмерия и одежда.
Ранее законопроект о легализации параллельного импорта в России был принят в первом чтении.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, что такое параллельный импорт и как он помогает обходить санкции.
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Nafta: В Словакии могут начать разработку новых собственных месторождений газа
В Словакии могут начать разработку недавно открытых месторождений газа, они находятся в Трнавском крае на западе страны и содержат до 2 млрд кубометров газа, сообщила пресс-секретарь газопоисковой и добывающей компании Nafta Мартина Штецова.
«Проведенные исследования говорят о том, что месторождение близ села Малженице в Трнавском крае может содержать до 2 млрд кубометров природного газа. Более точные показатели появятся с началом бурильных работ. Непосредственно добычу газа наша фирма способна начать через 2-3 года», – передает РИА «Новости» ее слова.
Согласно данным компании Nafta, найденные в республике месторождения газа способны обеспечить около 10% потребления этого вида топлива в стране, ныне этот показатель составляет 1%. Около 85% необходимых республике объемов газа поставляется в настоящее время из России.
При этом отмечается, что планы Nafta по разработке новых месторождений газа уже сейчас наталкиваются на сопротивление экологических активистов, а также жителей Трнавского края, которые не хотят жить по соседству с бурильными вышками. В органы местной и центральной власти уже поступили от них первые протестные петиции.
Ранее сообщалось, что газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России. До этого Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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В Кремле объяснили снижение объема прокачки газа через «Северный поток»
Европейцы не отдают ремонтируемые турбины для поставок газа, это рукотворный кризис, но Россия остается максимально надежным поставщиком газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Россия остается максимально надежным поставщиком. С технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз», – цитирует ТАСС Пескова.
Он пояснил, что турбины газопровода должны проходить плановый ремонт, а ранее компания Siemens отказалась возвращать России отправленные на ремонт турбины, объяснив это введенными санкциями.
«Вы знаете, что перекачивающие мощности, а именно турбины, должны проходить капитальный ремонт, какие-то турбины не могут быть возвращены, то есть европейцы их не возвращают на место. Именно это и является причиной того, что просто нечем перекачивать. То есть это рукотворный кризис, он создан руками Евросоюза», – приводит РИА «Новости» комментарий представителя Кремля.
При этом он подчеркнул, что газ у России есть и готов к поставкам. «Но европейцы должны отдать то самое железо и отремонтировать железо в соответствии с их обязательствами», – добавил Песков.
Напомним, Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Опубликован перечень запрещенных для перевозки в Калининград товаров
Минэкономразвития Калининградской области опубликовало полный перечень товаров, которые запрещено перевозить транзитом через Литву.
В перечень товаров, подпадающих под ограничения регламента Совета ЕС №833/2014, вошло 23 раздела на 66 страницах. Он опубликован на официальном сайте Минкомразвития Калининградской области.
Так, в списке значатся товары из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации и космической промышленности, нефть и нефтепродукты, угольные продукты и торф и так далее.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область: характеристика Москвой действий Вильнюса как враждебных значит, что сейчас уже не до разговоров.
Напомним, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с субботы транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Губернатор Калиниградской области заявил, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Он отметил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область, заявил, что республика нарушила международные соглашения.
В понедельник руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что попавшие под запрет транзита через Литву товары решили доставить морем.
Позже в МИД России сообщили, что главе дипмиссии Литвы объявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
Помимо этого, в ЕС заявили, что блокады Калининграда нет, останавливают только товары из санкционного списка.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения есть у Москвы для прорыва блокады Калининграда.