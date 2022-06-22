В Германии ради борьбы с Россией собрались выпустить «климатического убийцу»

Из-за сокращения поставок российского газа немецкие власти задумались над возрождением угольной энергетики, пишет немецкая junge Welt. Более того, в Берлине также хотят пересмотреть запрет на использование технологии сланцевой добычи газа. По мнению автора статьи, это стало «роковой вестью» для климата.

Мир переживает климатический кризис и буквально пылает, пишет Рафаэль Шмеллер. Во многих регионах Европы фиксируются новые температурные рекорды. В немецкой земле Бранденбург из-под контроля вышел лесной пожар. А Берлин только «усердно подливает масла в огонь», передает RT содержание публикации.

На фоне сокращения газовых поставок из России министр экономики Германии Роберт Хабек, входящий в партию Зеленых, собирается принять новые меры для уменьшения потребления голубого топлива. В частности, активнее использовать уголь для выработки электроэнергии. «Нужно продолжать сокращать потребление газа, также нужно закачать больше газа в хранилища, иначе зимой придется действительно туго», – подчеркнул Хабек.

Как поясняет junge Welt, причина трудностей – в сокращении поставок в Германию российского газа по трубопроводу «Северный поток». К тому же боевые действия на Украине и штрафные меры Запада привели к взрывному росту цен на энергоресурсы, что еще сильнее усугубляет ситуацию, констатирует автор публикации. «Расплачиваться за все это приходится в первую очередь малоимущим. Несмотря на все пакеты финансовой помощи, у них все равно не хватает денег на оплату счетов за газ и электричество», – говорится в статье.

Хабек считает, что угольная энергетика – это выход из энергетического кризиса, и это «роковая весть» для климата, уверен автор. Ведь по сравнению с газом при использовании угля для выработки электричества выбрасывается гораздо больше углекислого газа. Но это еще не все, продолжает Шмеллер. Под предлогом боевых действий на Украине Свободная демократическая партия Германии (СвДП), входящая в правящую коалицию, собирается пересмотреть запрет на использование технологии фрекинга для добычи голубого топлива. «Научные исследования показывают, что при использовании современных стандартов безопасности фрекинг не наносит окружающей среде серьезного урона», – заявил председатель парламентской группы СвДП Торстен Хербст.

В действительности же фрекинг – это настоящий «климатический убийца», подчеркивает автор. При использовании этой технологии в скважину под высоким давлением закачивают смесь из воды, песка и химикатов, чтобы освоить труднодоступные залежи нефти и газа. К тому же фрекинг может спровоцировать землетрясения и привести к загрязнению грунтовых вод, о чем свидетельствует большое количество научных исследований. В одном из них говорится о том, что увеличение мировых выбросов метана связано в основном именно с ростом популярности сланцевой добычи в США. По мнению ученых, за прошедшее десятилетие на американский фрекинг пришлось больше половины всех мировых эмиссий от ископаемых источников энергии. «Но Хабека и компанию, видимо, это не волнует. Похоже, что ради «победы над Путиным» они готовы допустить все – в том числе и климатический коллапс», – заключает Шмеллер.

Напомним, Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки. В Кремле объяснили, что газовый кризис является рукотворным и вызван санкциями: турбины газопровода должны проходить плановый ремонт, а компания Siemens отказалась возвращать России отправленные на ремонт турбины, объяснив это введенными ограничениями. При этом Москва подчеркивает, что остается максимально надежным поставщиком голубого топлива.

Между тем, газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России.

Отметим также, что, по информации Bloomberg, правительство Австрии согласилось запустить закрытую два года назад угольную электростанцию из-за сокращения поставок российского газа.

Газета ВЗГЛЯД писала, как ФРГ загнала себя в серьезный энергетический кризис.