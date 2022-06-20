В Австрии из-за кризиса с газом решили запустить угольную электростанцию

Правительство Австрии согласилось запустить закрытую два года назад угольную электростанцию из-за сокращения поставок российского газа, пишет Bloomberg.

«Правительство и Verbund (крупнейший в стране поставщик электроэнергии – прим. ВЗГЛЯД) согласились переоборудовать нерабочую в данный момент ТЭЦ Меллах, чтобы вновь запустить генерацию электроэнергии из угля в случае экстренной потребности», – заявила коалиция канцлера Карла Нехаммера, передает РИА «Новости».

После изначального закрытия в рамках плана Европы по отказу от угольной энергии станцию превратили в исследовательский центр по изучению водородного топлива.

Сейчас запасы страны отвечают только 39% ее ежегодного потребления.

Ранее сообщалось, что газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России.

Напомним, Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».

Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.