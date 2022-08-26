Стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров

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26 августа, пятница | Последнее обновление — 18:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Рабочие отказались сносить советские памятники на востоке Латвии
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Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
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А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
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На некоторых реклама не действует или почти не действует. Эти люди выбирают базовый фрейм не в силу его раскрученности, а в силу того, что он, по их мнению, лучше соответствует реальности, соприкасается с ней большим количеством точек.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров
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Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу почти достигла 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3541 доллара за тысячу кубометров, или 340,9 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Общий рост стоимости газа с начала дня составляет почти 11%
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе достигла 3400 долларов за 1 тыс. кубометров.
Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
Гаага попросила освободить ее от санкций против России
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Нидерландский город Гаага просит временно освободить его от исполнения санкций ЕС в отношении России, так как не может найти замену российскому газу, следует из письма члена городского совета Саскии Брейнес.
В соответствии с санкциями правительства и государственные органы должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Однако Гаага пока не может найти замену поставкам Газпрома, передает РИА «Новости».
В письме, направленном в муниципалитет Гааги, в которой размещаются правительство и парламент Нидерландов, содержится просьба «сделать исключение для текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры». Брейнес полагает, что Гаага получит отсрочку, так как провела тендер, хоть и не добилась успеха. Брейнес отметила, что новый контракт, который вступит в силу 1 января, будет значительно дороже, чем нынешнее соглашение города с Газпромом.
Напомним, цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила 3,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта. СМИ сообщали, что высокие цены на газ вынуждают жителей Нидерландов запасаться дровами на зиму для обогрева своих домов.
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Посольство напомнило Риге о захоронениях выходцев из Латвии в России
Властям Латвии не следует провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере, заявило посольство России в Риге.
Посольство отметило в Telegram, что «объявленная латвийскими властями «война» с объектами исторической памяти приобретает все более неприглядные формы». Так, «не успев расквитаться с памятниками, местные политики в обход международных обязательств и собственных обещаний вознамерились потревожить покой 137 советских солдат и офицеров, погребенных на братском воинском кладбище» в Рудбаржи.
МИД Латвии, сообщая об этом, не указал «ни причины эксгумации останков военнослужащих, ни то, какая судьба уготовлена захоронению и могилам упокоенных там воинов», а также не стал согласовывать «эти действия с российской стороной, как того требуют положения действующего межправительственного соглашения о статусе захоронений». Латвия нарушает как юридические договоренности, так и устные заверения «о неприкосновенности могил и воинских захоронений», отметило посольство.
По мнению российской стороны, «в погоне за электоральными рейтингами в преддверии осенних выборов в Сейм, движимые реваншистскими настроениями местные политики, похоже, готовы полностью поступиться этими обещаниями, равно как и общепринятыми морально-нравственными нормами и устоями».
Посольство напоминает, что «и в России есть немало захоронений, где покоятся тела выходцев из Латвии, не говоря уже о многочисленных мемориальных объектах». «До сегодняшнего дня наша страна неукоснительно и безупречно выполняла свои обязательства по обеспечению их сохранности, – сказано в сообщении. – Нужно ли нам открывать этот «ящик Пандоры» и провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере – решать только Риге».
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
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Эстония признала провал международной изоляции России
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Россию пытаются изолировать в международных организациях, но удается это не всегда, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу заявил, что Эстония оказывает активную поддержку шагам по изоляции России, а зачастую выступает их инициатором, но «есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях». Он не уточнил о каких конкретно организациях говорит.
При этом, по версии Эстонии, успехи также достигнуты. В частности, речь идет об исключении России из Совета Европы, приостановке ее членства в Совете по правам человека ООН, а также о решении прекратить рассмотрение членства России в ОЭСР, передает РИА «Новости».
Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».
Тем временем антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран ООН. Всего за резолюцию выступило 54 из 193 стран. Для сравнения: в марте за резолюцию с осуждением спецоперации проголосовала 141 страна из 193 государств-членов, 35 воздержались, пять проголосовали против, а 12 вообще не голосовали. Таким образом, за полгода уровень поддержки антироссийской позиции сократился почти втрое.
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Болгария предложила Газпрому переговоры по поставкам газа
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Болгария готова возобновить с Газпромом переговоры по поставкам газа, ожидает от российской компании ответа в ближайшее время, заявил министр энергетики страны Росен Христов.
«Активных переговоров с Газпромом пока нет, но временное правительство направило уведомление о готовности возобновить переговоры», – передает РИА «Новости» слова министра. Он уточнил, что Болгария ожидает ответа от российской компании в пятницу или понедельник.
«Мы дали понять, что хотим начать переговоры или, вернее, продолжить их, чтобы прояснить некоторые спорные условия контракта. Мы просто отправили информацию о том, что готовы к переговорам, и попросили их возобновить контракт», – добавил Христов.
Среди предложений официального кабинета – продление срока приема оставшихся объемов газа. «Мы никак не можем израсходовать объемы газа по этому контракту», – отметил министр. Болгария, по его словам, намерена предложить Газпрому продлить срок отбора газа по истекающему в этом году контракту на 2023 год.
При этом Христов уточнил, что переговоров о подписании нового контракта не будет.
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
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Биржевые цены на газ в Европе превысили 3300 долларов за 1 тыс. кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах впервые с марта поднялись в четверг выше 3300 долларов за тысячу кубометров и растут более чем на 10%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Торги открыли на уровне чуть выше 3080 долларов за тысячу кубометров (+3%). Цены растут на 10,8%, составляя 3312,5 доллара за тысячу кубометров. Весной газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов обновляли исторические максимумы, передает РИА «Новости».
Сейчас они меняются из-за неопределенности в связи с поставками газа. Ранее Газпром сообщил, что газопровод «Северный поток» из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая» остановится на три дня.
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Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории
Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ, обратился к народу президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский заверил, что Киев пытается сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме. «А он (зимний период) действительно будет самым сложным в нашей истории», – передает РИА «Новости» его слова.
Также политик назвал ситуацию с газом «очень опасной и очень острой».
Ранее в Британии предсказали энергетический кризис, который продлится несколько лет. Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,3 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
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Рабочие отказались сносить советские памятники на востоке Латвии
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В Балвском крае Латвии на востоке страны снос памятника партизанам Красной армии оценили в 15 тыс. евро, рабочие из других краев требуют сумму в четыре раза больше, а местные – отказываются выполнять работы, сообщает портал LSM со ссылкой на председателя Балвской краевой думы Сергея Максимова.
«Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории», – цитирует РИА «Новости» Максимова.
Памятник партизанам Красной армии в Балвском крае подлежит демонтажу и переносу в Музей оккупации Латвии, поскольку он обладает художественной ценностью.
Ранее в Алсвикской волости Латвии пропал подлежащий сносу памятник, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию.
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
СМИ: В Латвии пропал подлежащий сносу памятник советским партизанам
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Подлежащий сносу памятник в Латвии, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию, пропал, передает агентство LETA со ссылкой на представителя самоуправления Алуксненского края Эвиту Аплоку.
«Пропал подлежащий демонтажу памятник в Алсвикской волости на месте, где 15 января 1944 года партизаны Латышской партизанской бригады Советской армии разгромили немецкую карательную экспедицию. На месте памятника осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте государственной полиции», – приводит РИА «Новости» сообщение администрации края.
Пропавший памятник наряду с девятью другими числился в списке подлежавших демонтажу монументов Алуксненского края в соответствии с постановлением кабинета министров Латвии о сносе советских памятников.
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
Макрону припомнили слова о «смерти мозга» НАТО
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Президент России Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку политика Макрона противоречит его же словам о «смерти мозга» НАТО, пишут СМИ.
Как полагает обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье, президенту Франции следовало бы выступить в роли посредника, чтобы положить конец конфликту на Украине. «Но для этого нужна достойная дипломатия. Эммануэль Макрон далек от этого», – передает РИА «Новости» слова Готье.
Вместо этого, как считает публицист, Макрон оказывает военную помощь Киеву, чем не способствует урегулированию. «Тем более что, поставив диагноз «смерть мозга НАТО», он теперь одобряет все решения этой организации под американским руководством. Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос», – говорится в статье.
В 2019 году президент Франции заявил, что НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, происходит «смерть мозга» организации.
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Президент Эстонии вышел к публике в подаренной Зеленским футболке с матерной надписью
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Президент Эстонии Алар Карис принял участие в акции волонтеров, занимающихся плетением маскировочных сеток для украинских военных, где предстал перед публикой в футболке с матерным ругательством в адрес русского военного корабля.
Как отметил депутат Игорь Кравченко, подобная одежда неприемлема для президента страны, 23,67% населения которой составляют русскоязычные граждане, передает «Ридус».
«Год назад Алар Карис на встрече с депутатами говорил о том, что станет президентом для всех – вне зависимости от их родного языка и национальности. Тогда же он заявил, что его русский несколько «заржавел», но это он исправит. Исправил, ага...Я с трудом представляю радость ваших детей, прочитавших на футболке своего отца аналогичную надпись на эстонском языке... Почему такое отношение к русскоязычным детям? Разочарован!» – заключил Кравченко.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.
Берлин предложил компаниям отказаться от госпомощи в рамках сбора за газ
Компаниям следует отказаться от помощи, которую правительство Германии должно распределить между импортерами природного газа после введения специального сбора с потребителей, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.
По словам Хабека, «было бы разумно, если бы компании, получающие хорошую прибыль, поступили так же», как отказавшаяся от госпомощи RWE. По нынешним законам, все компании могут заявить о своих правах на российский газ, но Берлин «видит, сколько сейчас появилось нахлебников». «Конечно, не это имелось в виду», – сказал министр. Он не указал конкретные компании, но сообщил, что «с некоторыми ведутся переговоры», передает ТАСС.
Напомним, потребителей в Германии с 1 октября начнут взимать сбор за электроэнергию – 2,419 евроцента за киловатт-час. Все потребители газа обязаны оплачивать дополнительные расходы (сбор), на которые могут претендовать импортеры. СМИ сообщали, что планируемый в Германии дополнительный сбор за газ для потребителей может стоить домохозяйствам дополнительно 400–600 евро в год.
Handelsblatt сообщала, что на помощь властей претендуют Uniper, SEFE, VNG, EWE, австрийская OMV, швейцарская Axpo, швейцарско-нидерландская Vitol, международная Gunvor. По данным dpa, примерно две трети средств пойдет на компенсацию Uniper, еще 25% – бывшей дочерней структуре Газпрома SEFE и его дочерним компаниям.
Цена газа в Европе достигла 3400 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость газа в Европе в ходе торгов в пятницу почти достигла 3400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до 3396,8 доллара за 1 тыс. куб. м, или 326,385 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Министр нефти и энергетики Норвегии заявил, что королевство не собирается снижать цены на природный газ для импортеров в странах Евросоюза, несмотря на энергетический кризис.
Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за тысячу кубометров.
Ранее цена газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась выше 3300 за тысячу кубометров впервые с начала марта. Произошло это на фоне увеличения стоимости азиатских фьючерсов на поставку сжиженного природного газа и в ожидании приостановки поставок по «Северному потоку» на трое суток, с 31 августа, из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Пивные и молочные заводы Польши оказались под угрозой закрытия
Пивные и молочные заводы могут остановиться в Польше из-за прекращения производства азотных удобрений, сообщили польские СМИ.
Ранее польские производители удобрений Azoty и ANWIL сообщили, что останавливают производство азотных удобрений, капролактама и полиамида в связи с резким подорожанием природного газа, сообщает газета Rzeczpospolita.
«Прекращение производства Azoty и ANWIL вызвало эффект домино, который теперь затронул пищевую промышленность, особенно молочное и пивоваренное производство, а также торговлю. Углекислый газ, побочный продукт деятельности химических заводов, необходим для производства пива, некоторых сыров, а также для производства сухого льда, необходимого для торговли», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
По данным газеты, крупный польский производитель сухого льда уже сообщил своим клиентам в пищевой промышленности о внезапной остановке производства.
Отмечается, что без газа нельзя производить пиво или расфасованные сыры или газированные напитки. Также без сухого льда не будет возможности хранить или транспортировать определенные продукты, требующие непрерывного охлаждения.
Руководитель польской молочной палаты Агнешка Малишевская отметила, что остановка производства азотных удобрений не позволит не только производить молочные продукты, но и поддерживать гигиену производственных линий. «Для сектора это означает драматическую ситуацию, потому что это прекратит расфасовку таких продуктов, как сыры, поскольку это происходит в газовой смеси, важным элементом которой является углекислый газ. Хуже того, группа Azoty также не может обеспечить поставку азотной кислоты, необходимой для поддержания гигиены производственных линий», – сказала она.
В свою очередь директор предприятия «Польские пивоварни» Барталомей Моржицкий заявил, что без углекислого газа остановится производство пива. «Это гигантская проблема для всех наших производителей, непосредственная угроза непрерывности производства, потому что CO2 является компонентом, необходимым для производства пива», – сказал он.
На данный момент отрасль пытается оценить масштабы угрозы и предпринять какие-то контрмеры, хотя возможности у нее ограничены. Нет информации о возможности импорта СО2, это слишком неотложная ситуация. Мы видим необходимость принятия срочных мер правительством», – резюмировал он.
Ранее представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк заявил в эфире программы Onet Rano, что Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40%.
Чехия решила предложить ЕС отменить упрощенный визовый режим для россиян
Правительство Чехии предложит приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу чешского МИД Яна Липавского.
По его словам, Прага выступит с этой инициативой на следующей неделе на встрече министров иностранных дел государств-членов Евросоюза.
«Это позволит россиянам и белорусам и дальше подавать заявки на краткосрочный въезд, но увеличит время обработки виз, потребует больше документации и повысит затраты с 35 до 80 евро», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Издание называет это предложение «компромиссом», направленным на смягчение разногласий в ЕС относительно визовых ограничений в отношении россиян.
«Официальные лица ожидают жестких дебатов в Праге по поводу масштабов ограничений, поскольку Германия, Австрия и южные страны ЕС, которые полагаются на туризм, вероятно, будут сопротивляться», – пишет Bloomberg.
В самой Чехии запрет на выдачу виз и на проживание для россиян, за исключением гуманитарных целей, был выдан 25 февраля, а в июле – продлен до конца марта 2023 года. В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
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Студентов в Чехии предложили перевести на «удаленку» для экономии электричества
Стремительное повышение тарифов на электроэнергию создало значительные проблемы для вузов Чехии, рассматривается возможность перевода студентов на дистанционное обучение, сообщил председатель Совета высших учебных заведений республики Милан Поспишил.
«Вузы из-за высоких тарифов на электричество рассматривают возможность перевода студентов предстоящий зимой на дистанционное обучение. Оплатить счета за электричество в 2023 году на фоне резкого повышения тарифов вузы не смогут без поддержки государства», – передает ТАСС со ссылкой на ЧТК слова чиновника.
Согласно прогнозам экспертов, тарифы на электричество для вузов в 2023 году повысятся в четыре раза по сравнению с началом года. Одним их вариантов экономии средств институтами и университетами также является увеличение в пик отопительного сезона продолжительности зимних студенческих каникул и обучение студентов летом за счет сокращения их отдыха в это время года.
Напомним, уполномоченный чешского правительства по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявли, что власти Чехии заявили о готовности буквально «сжечь все», лишь бы обеспечить жителей страны теплом, если поставки газа в страну прекратятся.
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