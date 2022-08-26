Цена газа в Европе достигла 3400 долларов за 1 тыс. кубометров

Стоимость газа в Европе в ходе торгов в пятницу почти достигла 3400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до 3396,8 доллара за 1 тыс. куб. м, или 326,385 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.

Министр нефти и энергетики Норвегии заявил, что королевство не собирается снижать цены на природный газ для импортеров в странах Евросоюза, несмотря на энергетический кризис.

Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за тысячу кубометров.

Ранее цена газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась выше 3300 за тысячу кубометров впервые с начала марта. Произошло это на фоне увеличения стоимости азиатских фьючерсов на поставку сжиженного природного газа и в ожидании приостановки поставок по «Северному потоку» на трое суток, с 31 августа, из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.