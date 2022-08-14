В Гагаузии анонсировали протесты под девизом «Хватит нас доить!»

Массовые протесты в Кишиневе с участием жителей Гагаузской автономии неизбежны, они пройдут во второй половине августа, заявил общественный активист из Комрата (столица региона) Юрий Новак.

Гагаузия – автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

«Уже больше месяца жители Гагаузии пытаются обратить внимание центральных властей на беспредельно растущие цены на энергоносители, товары и услуги. За полгода население Молдовы стало еще беднее. Нас не услышали. Жители автономии устали от молчания и приедут в Кишинев, чтобы там провести протесты. Мы планируем это сделать до 27 августа, ко Дню независимости Молдавии», – передает РИА «Новости» слова Новака кишиневскому изданию Enews.md.

Общественный активист отметил, что акция пройдет под девизом «Хватит нас доить!». По словам Новака, к протестам гагаузов присоединятся жители и других регионов Молдавии.

«Будем добиваться своих законных прав. Мы создали в соцсетях группу: «Мы против повышения цен в Молдове», в которую записываются участники будущей акции, это люди со всей республики, включая жителей Кишинева, уже идет работа по координации действий. Все необходимые законом процедуры будут соблюдены», – подытожил Новак.

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии в условиях энергетического кризиса запретила перевозку дров ночью ради борьбы с незаконной вырубкой лесов.

Напомним, национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.