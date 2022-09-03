В Праге начался антиправительственный митинг

На Вацлавской площади в центре Праги в субботу начался антиправительственный митинг, который совместно организовали несколько политических партий, в акции принимают участие около 20 тыс. человек.

Организаторы считают, что правительство премьера Петра Фиалы принимает запоздалые и недостаточные меры в борьбе с резким повышением стоимости энергоресурсов и ростом цен на товары и услуги, передает РИА «Новости».

На митинге запланированы выступления экс-президента Аграрной палаты Зденека Яндейсека, депутата парламента от движения «Свобода и прямая демократия» Иржи Кобзы, лидера политического движения «Триколор» Зузаны Майеровой, кандидата на пост президента страны от компартии Йозефа Скалы, эксперта по вопросам энергетики Владимира Штепана и ряда других ораторов.

На площади также присутствуют сотрудники полиции.

Ранее министр юстиции Чехии Павел Блажек заявил, что существует риск революции в Евросоюзе из-за стремительного роста цен на энергию.