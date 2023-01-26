Украинская мобилизация потребовала особых изобретений и хитростей

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26 января, четверг  |  Последнее обновление — 19:12  |  vz.ru
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Чем обернется запрет на топливо для Европы и России

Европу ждет рост цен на дизель Юрий Смитюк/ТАСС
Европа и Россия вовсю готовятся к 5 февраля, когда вступает в силу европейский запрет на импорт российского топлива. Рынки дизельного топлива ждут непростые времена. Здесь намечается не меньшая перестройка, чем на рынке сырой нефти. А для России главная проблема – куда продавать мазут, чтобы не возник дефицит на внутреннем рынке. К чему готовиться? Подробности...
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США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Украинский дипломат в Грузии разозлил власть и расколол оппозицию

Украинских дипломатов обвинили «в регулярном вредительстве» двусторонним отношениям с Грузией Shakh Aivazov/AP/ТАСС
Главный киевский эмиссар в Тбилиси Касьянов дважды оскандалился за одни сутки. Сперва пообещал «эвакуировать» украинцев из Грузии, если возобновится ее прямое авиасообщение с Россией. И провел встречу о «постконфликтном восстановлении» Украины с бизнесменами, осужденными ранее за мошенничество. Ну а что, именно такие люди первыми стремятся добраться до миллиардов, которыми Запад накачивает Украину. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Максимум, что светит дикарям – умереть за интересы белого господина

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Сейчас западная пропаганда рисует украинцев свободными и гордыми людьми с величественной осанкой, всей душой возлюбившими демократию. Но так будет не всегда. Подробности...
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За что мы боремся

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
У тех, кто против нас, судьбы точно не будет. Враг использует их и отбросит, как испорченную деталь ставшего ненужным механизма. Подробности...
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Коллективный Запад – это иллюзия

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вождь и племя – это модель отношений среди стран, с которыми Россия вступила в 2022 году в военно-политическое противоборство. При этом по мере углубления конфликта сокращаются возможности и смысл контактов их участников на горизонтальном уровне. Подробности...
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Наши зашли в Угледар

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

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    Украинская мобилизация потребовала особых изобретений и хитростей

    На передовую солдаты ВСУ попадают после жесткой мобилизации
    		   26 января 2023, 18:00
    Текст: Николай Стороженко

    Между украинскими военкоматами и украинскими мужчинами идет азартная игра в кошки-мышки. Военкоматы придумывают все новые способы отлова тех, кто годен для мобилизации, а украинцы отвечают им не меньшей изобретательностью в уклонении от отправки на фронт. Все это служит ярким признаком того, насколько чудовищные потери несет прямо сейчас украинская армия.

    «Мобилизация на Украине началась 24 февраля прошлого года, продолжается постоянно и без волн», – не устают повторять в украинских военкоматах (также известных как Территориальные центры комплектации, ТЦК). Иными словами, риск загреметь в ВСУ для жителя Украины постоянен.

    Это в славные времена Петра Порошенко можно было переждать очередную волну и потом ходить козырем. Теперь гребут без передышки и все более изобретательно.

    Автомобили в помощь

    Креативно к задаче отлова подлежащих мобилизации подошли в Одессе – там сотрудники ТЦК перемещаются по городу на машине скорой помощи. Увидели подходящих по возрасту горожан, остановились, «обилетили» и поехали дальше. После того, как видео попало в российские СМИ, одесские военкомы начали оправдываться: мол, это бывшая машина скорой помощи, досталась им в рамках мобилизации ТС, уже даже не скорая вовсе (оборудование демонтировано). Однако внешне автомобиль по-прежнему выглядит как скорая.

    Те, кому скорой не досталось, используют обычные легковушки. Главная проблема ведь в чем? Сотрудников ТЦК обычно два-четыре человека. Столько людей в форме сразу привлекают внимание – и по соцсетям тут же разлетаются предупреждения: «Осторожно, у ТЦ, выхода метро и т. п. … раздают повестки!». 

    «Ловцы душ» это поняли. Поэтому теперь ждут жертву в автомобиле – тем более там теплее. Вышли, вручили, спрятались. Похоже на венерину мухоловку.

    Напомним, что в Одессе военкомы и прежде отличались выдумкой. Как раз там еще летом начали применять поквартирные обходы домов, раздавать повестки на пляжах и в ночных клубах. Откуда эту моду переняли и другие украинские города.

    На Западе своя специфика

    «Где спрятать лист? В лесу». Руководствуясь этой простой истиной, работники ТЦК во Львове отправились раздавать повестки прямо на похороны одного из бойцов ВСУ. Тем более, что дату и время таких похорон для ТЦК узнать не составляет проблемы. По сообщениям СМИ, только лишь раздачей повесток дело не ограничилось, нескольких увезли на медкомиссию прямо от гроба.

    По сути, это творческое переосмысление старого метода. Летом львовские военкомы додумались посылать своих работников к храмам – к окончанию воскресных служб. Скандал был сильный, но способ работал: показная набожность жителей Западной Украины – штука известная.

    Львовские военкомы отличились и выдачей повестки… безрукому. Мужчина является инвалидом детства, у него отсутствуют кисти обеих рук. Но, как видно на фото, повестку он ими держать может. А значит, сможет держать и автомат – так, видимо, рассуждали в ТЦК Львова. Стоит отметить, что мужчина по повестке явился. И вынужден был пройти полную медкомиссию (!).

    На Волыни повестки и отправка в армию и вовсе стали аргументом в трудовом споре шахтеров с владельцами шахт. Последние решили таким образом справиться со стачечным комитетом и усмирить основную массу работников (которых они, видимо, по-тихому от мобилизации отмазывают). То есть сидишь тихо и не высовываешься – просидишь военное время в забое, уголек-то стране ой как нужен. А кто начинает вспоминать о рабочем законодательстве – тому повестка в зубы. 

    Ограниченно годным – не расслабляться

    Выдача повестки человеку без рук – конечно же, случай частный. Обидно, потеря времени, но, с другой стороны, можно идти и смело крыть матом весь коллектив ТЦК и их родственников до седьмого колена. Хоть наизнанку вывернут, а призвать не смогут. А вот что делать тем, кто не признан полностью негодным к военной службе?

    Сначала им рассказывают басни о том, что если их и призовут, то максимум на какие-то необременительные должности в тылу. В те же ТЦК, например. И что даже ограниченно годным нужно обязательно идти в ТЦК даже без повесток – для уточнения данных.

    Такие распоряжения после Нового года начали развешивать даже на подъездах киевских многоэтажек. 

    Но затем юристы признают, что «…нет прямого запрета на направление ограниченно годного военнослужащего в ту часть, которая выполняет поставленные ей задачи на нуле, или близко к нему [«на нуле» – то есть на передовой, в непосредственной зоне боевых действий – прим. ВЗГЛЯД]. Это связано с тем, что в законодательстве нет четкого определения «боевая часть».

    Что же до службы в ТЦК, то в украинских Telegram-каналах сообщают следующее: «…ценник на трудоустройство в любой украинский военкомат стартует от 10-20 тыс. долларов за должность «бегунка». При этом у тебя должны быть хорошие знакомства… Большинство этих ребят, которые раздают вам повестки, купили эти безопасные места, чтобы самим не ехать в бахмутовскую мясорубку».

    Некоторые любят пожестче

    Тут даже объяснять ничего не нужно: в последнее время сотрудники ТЦК все реже миндальничают со своими подопечными. Укладывают на землю, крутят руки, затаскивают в автомобили и везут на медкомиссию силой. География широкая: Одесса, Кривой Рог, Днепропетровск.

    А вот в Ровенской области несладко пришлось уже самим работникам ТЦК: житель села в Гощанском районе напал на них с косой. Правда, повестку пришли вручать не ему, а его брату.

    Впрочем, жестче всего мобилизация сегодня проходит в Закарпатье. Венгерские власти даже заявили по этому поводу протест режиму Зеленского, обозначив действия местных властей и ТЦК как «антивенгерские решения и акции».

    Венгерское издание Pesti Srácok, ссылаясь на свидетельства местных жителей, сообщает о настоящем налете на регион: «...в последние дни Закарпатье наводнили сотни украинских военных и милиционеров. Раздают повестки и забирают: на улице, на рынке, в автобусе, у детского сада, в кафе. Они уже заходят в дома... В Мукачево, например, на днях закрыли целый рынок, вошли солдаты и полиция, и всех, кто выглядит годным к службе, погрузили в автобус и увезли».

    Поясним: речь о приграничных селах. В среднем венгров в Закарпатье немного, около 10%. Но в местах компактного проживания их доля выше – 30-50%. То есть, грубо говоря, каждый второй житель села. 

    Названия улиц там дублируются на венгерском, у жителей поголовно венгерские паспорта. Многие и украинским-то не владеют – все это время их украинское гражданство было скорее формальностью. Люди если и выезжали из своих сел, то преимущественно в ту же Венгрию – на заработки. А теперь их поголовно гребут воевать за Украину против русских, втягивая в глубоко чуждый им конфликт.

    * * *

    Не так давно Владимир Зеленский объяснял все эти перегибы на местах. Мол, поставлена задача создать резервы личного состава ВСУ для оперативного восполнения потерь. Размер этого резерва он не уточнил. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что речь идет о 150 тысячах. И набрать эту толпу мобилизованных для ВСУ должны к концу марта.

    Любопытно, что полтора месяца назад заместитель начальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко докладывал: «На сегодня оперативный резерв первой очереди Вооруженных сил Украины составляет более 200 тыс. человек». 

    Куда ж эти 200 тысяч девались? Кончились после боев за Бахмут и Угледар?

     
     
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