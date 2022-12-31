Правительство Украины утвердило новый порядок призыва резервистов

Сенатор Пушков объяснил разворот Эрдогана по отношению к Сирии

Анкара изменила свой подход к Сирии, оценив прочность режима в Дамаске. Между двумя странами начинают постепенно восстанавливаться отношения, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. На этой неделе в Москве состоялась встреча министров обороны и глав разведок Сирии и Турции. Это первый официальный контакт представителей обеих стран более чем за десять лет.

«Для президента Турции Тайипа Эрдогана главный фактор – это соотношение сил. Там, где этот баланс меняется, турецкий лидер автоматически пытается вписаться в новую ситуацию», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Отношения Эрдогана с сирийским лидером Башаром Асадом складывались непросто. После дружбы наступила вражда, Турция поддерживала антиправительственные силы в Дамаске.

«Однако соотношение сил изменилось. Асад сумел удержаться, прежде всего, с помощью России, а также Ирана. Сейчас наметились серьезные сдвиги в арабском мире. Ряд арабских стран выступал за участие Сирии в недавнем саммите Лиги арабских государств в Алжире в ноябре – впервые после того, как было заморожено ее участие в организации в 2011 году. Сейчас Асад контролирует почти всю территорию Сирии. Осталось несколько территориальных узлов, которые находятся под контролем американцев, курдов и Джебхат ан-Нусры*», – напомнил собеседник.

Настоящим прорывом стал мартовский визит Асада в Объединенные Арабские Эмираты, после чего «в Дамаск зачастили многие представители арабских стран». «Эрдоган видит все это и занимает более аккуратную позицию, отодвигаясь от противников Асада. А его заявления о поддержке территориальной целостности Сирии, на чем настаивают Россия и Иран, это серьезный разворот», – полагает Пушков.

На этой неделе в Москве состоялась встреча министров обороны и глав разведок Сирии Али Махмуда Аббаса и Рафика Шахадаха и Турции – Хулуси Акара и Хакана Фидана. Это первый официальный контакт представителей Турции и Сирии более чем за десять лет. На переговорах также присутствовал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии, меры по борьбе с экстремизмом и необходимость продолжения трехстороннего диалога для стабилизации кризиса в регионе. По информации турецкого телеканала TRT, главной темой встречи стала ситуация с сирийскими беженцами.

По мнению Пушкова, для начала репатриации сирийских беженцев должны быть созданы необходимые условия. Страна разрушена. По самым скромным оценкам, на ее восстановление требуется более 380 млрд долларов. «На самом деле речь должна идти о триллионе долларов. И совершенно непонятно, кто будет выплачивать такие суммы. Эта проблема быстро не решится. Куда они вернутся? Полстраны в развалинах. В Ракке, Алеппо, Хомсе очень многое нужно восстанавливать. Восстановление городов потребует времени и инвестиций», – убежден сенатор.

Говорить о возможностях личной встречи Эрдогана с Асадом в ближайшее время, по мнению Пушкова, вряд ли приходится. «Личный фактор дополнительно затрудняет проведение такой встречи. Топор войны очень легко вырыть, но трудно зарыть, потому что уже есть силы, которые воспользовались войной против Сирии, преследуют свои цели», – пояснил собеседник.

Не остается решенным вопрос с сирийским городом Идлибом, где может находиться до 80 тыс. боевиков, а также с Дейр-эз-Зором и базой США Эт-Танф в провинции Хомс. Многие страны Персидского залива и из числа западной коалиции фактически вели против Сирии необъявленную войну, поэтому «достигнуть прежнего статус-кво будет очень тяжело». Решить этот вопрос на двусторонней основе Турция и Сирия не смогут. «Неслучайно Эрдоган постоянно и последовательно участвует в тройке Москва – Тегеран – Анкара. Так что будущее Сирии будет решаться на многостороннем уровне», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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