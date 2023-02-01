Кто и почему ждет «решающее наступление» России на Украине

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1 февраля, среда  |  Последнее обновление — 17:59  |  vz.ru
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Российская экономика резко поднялась в глазах Запада

Россия удивляет западных экономистов второй год подряд Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters
Международный валютный фонд неожиданно выделил Россию в своем прогнозе на 2023 год. Причем выделил в хорошем смысле слова. Вместо падения российского ВВП там теперь ждут его роста в этом году. Тогда как прогнозы по США и ЕС, наоборот, были ухудшены. Что же заставило экономистов МВФ передумать и резко улучшить прогноз по российской экономике? Подробности...
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Зеленский принес архитекторов своего президентства в жертву США

Украинские силовики пришли с обыском к Авакову и Коломойскому Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters,
REUTERS/Valentyn Ogirenko
На Украине прошла очередная громкая серия обысков. Среди тех, к кому пришли силовики, – олигарх Игорь Коломойский и непотопляемый экс-министр МВД Арсен Аваков. При этом оба, пусть и в разной степени, являются архитекторами прихода к власти Владимира Зеленского. Почему они попали в немилость украинским спецслужбам и какую роль в этом вопросе играют Лондон и Вашингтон? Подробности...
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В легализации пиратского софта обнаружились серьезные риски

Проблема пиратского софта в том, что за качество продукции спросить не с кого Владимир Гердо/ТАСС
Дмитрий Медведев в обмен на западные санкции предложил использовать без лицензий интеллектуальную продукцию из недружественных стран, включая фильмы и промышленный софт. Однако в ИТ-индустрии в этой инициативе видят недостатки – там считают, что у идеи бесплатного пользования западным софтом есть не только очевидные преимущества, но и скрытые риски. Какие именно? Подробности...
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Эрдоган отводит от финнов и шведов большую беду

В Северной Европе турецкий президент давно уже стал «анфан терриблем» KENZO TRIBOUILLARD/
POOL/EPA/ТАСС
Вступление Швеции в НАТО официально заморожено на неопределенный срок. Как минимум – на месяцы, не исключено, что на годы. Финляндия могла попасть в альянс своим путем, но не захотела из-за солидарности со шведами, которым президент Турции поставил «невыполнимые» условия. Сейчас его за это ненавидят. Но Запад ведет дело к тому, что придется прославлять – за это же.  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Почему России стоит доверять Ирану

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Иран не является непосредственным участником конфликта России и стран Запада, но выступает на стороне Москвы. Искренность иранского отношения к России имеет под собой серьезные национальные интересы. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Западная демократия – враг демократии

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Демократия важна. Но она уже не вызывает того безропотного доверия, которое вызывала в 1990-е и нулевые годы XX века и большую часть десятых годов XXI века. Самые демократичные, как считается, страны далеко не так демократичны, как многие привыкли думать. Подробности...
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Творческую среду нужно перемешать и взболтать

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Когда деятели искусства мыслят себя элитой, избранными, у них неизбежно возникает разлад со своей страной, их ценности начинают расходиться с ценностями народа. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Турки остановили НАТО

Секретные данные об Украине и Ельцине

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
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    Кто и почему ждет «решающее наступление» России на Украине

    Россия шаг за шагом освобождает территорию Украины
    		   1 февраля 2023, 17:55
    Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
    Текст: Евгений Крутиков

    В последнее время резко участились заявления о предстоящем буквально «в ближайшие дни» «решающем наступлении России на Украине». Подобные прогнозы звучат как от крупных функционеров на Западе, так и от отечественных военных экспертов. Что стоит за такими высказываниями, насколько они обоснованы – и как может выглядеть подобное наступление?

    Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс «видит, как Россия готовит крупнейшее наступление». Нечто подобное сказал и президент Литвы Гитанас Науседа: он пророчит скорое проявление «решающего этапа войны».

    Украинские военные в последние пару недель хором говорят о предстоящем вскоре на фронтах «переломном моменте». Многие российские специалисты также в последнее время высказываются, что «счет идет на дни» и «скоро все начнется». 

    Есть несколько объяснений этого коллективного представления о «переломном моменте» в СВО, который наступит «со дня на день». Часть из них носит психологический характер, но некоторые вполне рациональны.

    Прежде всего, позиции ВСУ в последнее время трещат практически на всем фронте. Стратегия ВС РФ не дает возможности Киеву сориентироваться и определить некое одно будущее «направление главного удара», что приводит ВСУ к дезорганизации на уровне штабов. На практике это приводит к хаотичному перемещению резервов ВСУ по рокадным дорогам вдоль линии фронта.

    Помимо этого, активизация ВС РФ в январе по всей линии фронта привела к тому, что часть российских экспертов стала выносить в публичное поле ожидание перелома. «Вот скоро все случится» – ответ на своего рода общественный запрос. Отсюда и внимание к кадровым перестановкам среди российского генералитета, к поиску положительного в мелких деталях и тому подобному. Кроме того, было слишком много ожиданий после начала частичной мобилизации.

    При этом даты «серьезного наступления» порой предсказываются произвольно. Разговоры о том, что «надо подождать весны» и прочие «погодные рассуждения» и вовсе не имеют под собой основания, поскольку российская армия всепогодна (в отличие, скажем, от американской).

    В западной экспертной среде разговоры о «переломном моменте» часто увязывают с поставками новейших вооружений Украине, поскольку, мол, «вот сейчас русские пойдут в наступление», и потому надо помочь киевскому режиму. Западу требуется объяснять избирателю сохранение и даже наращивание военной поддержки Украины.

    В таком контексте высказывания официальных лиц типа Столтенберга об ожидаемом российском наступлением выглядят как пиар-акция. Обоснование не слишком популярного в обществе шага, как то поставки тяжелых вооружений, прежде всего танков, а в дальнейшем, может быть, и боевых самолетов. И неважно, видит ли в реальности разведка стран НАТО признаки подобного наступления. Того же Столтенберга никто потом на слове не поймает.

    А западная разведка, как это ни печально, работает. Вспомним, как в конце 2021 – начале 2022 года она активно распространяла спутниковые снимки «российской армии вторжения» на украинской границе. В данный момент ничего подобного не происходит. Некоторое время назад западными СМИ разгонялась история с возможным наступлением российской группировки со стороны Белоруссии, но быстро выяснилось, что материальных предпосылок для этого нет.

    И все же, с точки зрения объективной военной реальности, прорыв Россией действительно подспудно готовится – и может наступить в течение нескольких недель сразу в трех-четырех пунктах. Давление на украинские войска оказывается на разных участках фронта почти равномерно, и оно в итоге способно привести к качественным переменам.

    Например, в данный момент завершается операция по окружению Артемовска, которая длилась довольно долго. И эта операция реально может завершиться «со дня на день», после чего зачистка Артемовска будет носить уже технический характер, а это и есть рывок.

    Аналогичная история в Угледаре, где после быстрого прорыва на восточные окраины началась операция по окружению города. Та же история в Марьинке, Авдеевке и даже на запорожском (южном) направлении, где после быстрого прорыва в направлении Запорожья, Гуляйполя и Орехова наступила фаза позиционного наступления.

    Поддержание фронта представляется Киеву единственно возможным вариантом продолжения сопротивления.

    Удержание уже заведомо проигранных позиций типа Артемовска становится самоцелью. Задача Киева – как можно дольше, невзирая на потери, удерживать существующую линию фронта в ожидании поставок западного вооружения. В крайнем случае медленно отступать, «отрезая хвост по частям».

    В военной науке (в той ее форме, в какой ее преподают в российской Академии Генштаба) есть разница между терминами «наступление» и «наступательные действия». Сложившаяся стратегия и тактика ВС РФ сейчас не предусматривает масштабных наступлений силами танковых армий или чего-то в этом роде.

    То, что происходит в последний месяц, – последовательная серия наступательных действий, которые при положительном исходе действительно способны привести к разрушению сложившейся линии обороны ВСУ. А это в свою очередь приведет к рывковому продвижению на новую линию соприкосновения сторон. Это можно назвать «наступлением», но не в том смысле, в котором этот термин понимают в Киеве и на Западе.

    Иначе говоря, четких дат какого-то крупного наступательного прорыва (условной Курской битвы) в данный момент не просматривается. Хотя бы потому, что ведущиеся сейчас Россией наступательные действия и так эффективны – и прежде всего с точки зрения потерь сторон.

    Потери ВСУ многократно значительнее российских.

    И последний нюанс. Так называемый «рывок», то есть прорыв фронта, занятие крупного и стратегически важного города или выход на открытое пространство в степи и будет означать это самое «наступление». По крайней мере, в глазах экспертного сообщества и тем более в глазах обывателя. Любое подобное событие – а оно действительно может произойти в ближайшие недели – можно подать западной публике как начало «масштабного российского наступления», которое «давно готовилось».

    Это тот самый случай, когда терминология  идет впереди событий. Хвост виляет собакой в интересах поставок западного вооружения на Украину. И уже другая история – насколько это важно для военно-промышленного комплекса США, политических устремлений Запада или же реальных позиций Киева.

     
     
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