Украина помогла военному краху Британии

Взгляд
30 января, понедельник  |  Последнее обновление — 22:30  |  vz.ru
Разделы

Турция торопится заработать на российском газе

Турция рассказала, когда появится новый газовый хаб Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Турция назвала сроки появления нового газового хаба. Анкара хочет запустить его в течение года. Турки обещают стать посредниками и помочь Европе преодолеть энергетический кризис. Какую роль в этой схеме будет играть российский, азербайджанский и иранский газ? Подробности...
Перейти в раздел…

Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

Херсонская область вводит российские законы и строит новый город Андрей Рубцов/ТАСС
Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе? Подробности...
Перейти в раздел…

Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
Перейти в раздел…

США провоцируют войну против важного партнера России

Результаты ударов оцениваются противоречиво REUTERS
«Феноменально успешной» называют израильские СМИ атаку, которой подвергся в минувшие выходные Иран. Если верить западным источникам, уничтожены важные объекты иранского ВПК, сделано это руками Тель-Авива, а за атакой стоят Соединенные Штаты Америки. И главное – все это имеет непосредственное отношение к интересам России. Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Германия балансирует на грани войны и переговоров

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Анналена Бербок заявила, что Германия и остальная Европа ведут против России войну. И тем самым чуть не испортила тонкую дипломатическую игру Олафа Шольца. Подробности...

Большая история Донбасса складывается из множества человеческих историй

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
У поварихи Мамы кухня, на крыше газовый баллон большой. Начался обстрел. Мама и говорит: «Пчела, дорогой, давай снимем баллон, а то еще попадет, взорвемся». Он дверь открывает в соседнюю комнату, а там целый КамАЗ противотанковых мин выгружен. «Не бойся, – говорит Пчела, – если попадет, мы даже не заметим». Подробности...

Почему поддержка Эрдогана Москвой не имеет альтернатив

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Торговаться с Эрдоганом Москве можно и нужно только после выборов, сделав ставку на действующего турецкого президента хотя бы по той причине, что все альтернативные сценарии – кратно хуже. Подробности...
Перейти в раздел…

Раскол властей Германии

Россия выдавливает Запад из Африки

Одесса и отрезание Украины от моря

Перейти в раздел…

Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Подробности...

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Макрон не исключил возможности поставок Украине самолетов
    Макрон не исключил возможности поставок Украине самолетов В Британии назвали сроки поставки танков Challenger на Украину Кабмин утвердил порядок исполнения указа Путина об ответе на потолок цен на нефть Украинскому футболисту пришлось извиняться за объятия с Головиным
    США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты Россия одобрила проект соглашения с Китаем по поставкам газа На Украине конфисковали 870 тыс. долларов у предпринимателя из России ВС России уничтожили британских инструкторов в Очакове
    Генерал рассказал, как украинские спецслужбы вербуют российских детей Эксперт объяснил планы Минобороны взять на обеспечение добровольческие отряды Президент Хорватии: Крым никогда не будет украинским Эксперты объяснили, почему российским кинотеатрам требуется западное кино

    эскалация конфликта


    Макфол поставил перед Зеленским условие для поставок оружия

    «преднамеренный характер»


    Минобороны увидело признаки причастности США к распространению коронавируса

    борьба за ресурсы


    В России объяснили желание США заполучить титановые месторождения Украины

    Видео

    поставки вооружений


    Франция хочет отдать Украине летающее старье

    российские законы


    Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

    история войны


    Поражение США во Вьетнаме имеет отношение к Украине

    «Обещает золотые горы»


    Что стоит за словами Трампа о достижении мира за сутки

    Урановые боеприпасы


    Западные танки несут ядерную угрозу Украине

    нити управления


    Сергей Миркин: Украина расшатывает Америку

    наши люди


    Виталий Трофимов-Трофимов: Уехали не только предатели

    часть ядра


    Вадим Трухачёв: Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО

    на ваш взгляд


    Хотели бы вы сменить профессию?

    Украина помогла военному краху Британии

    Британские власти не спешат наращивать помощь своим военным
    		   30 января 2023, 21:40
    Фото: army.mod.uk
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Евгений Поздняков

    Британия вылетела из пятерки великих военных держав. Об этом говорят американские генералs и пишет местная пресса. Почему некогда «владычица морей» и ведущая военно-техническая страна теряет свою боевую мощь, какую роль в этом вопросе сыграла Украина - и почему даже британское руководство против повышения расходов на армию?

    Британская армия больше не входит в число ведущих военных держав мира. Об этом пишет издание Sky News со ссылкой на высокопоставленного американского генерала. Наибольшие проблемы сейчас испытывают системы ПВО, уверяет телеканал. По его данным, британские комплексы не смогли бы действовать в условиях конфликта, сопоставимого по интенсивности с военными действиями на территории Украины.

    Вторая проблема – это резервисты. Они составляют более 30% численности войск быстрого реагирования Британии, что осложняет возможную мобилизацию по стандартам НАТО. Также в материалах Sky News указывается на устарелость армейского парка бронетехники, большая часть которого была построена от 30 до 60 лет назад.

    В то время как Париж и Берлин анонсируют постепенное увеличение собственных военных бюджетов, Лондон не спешит ничего менять, хотя (как считают анонимные собеседники Sky News из минобороны Британии), государственные расходы на оборону должны вырасти минимум на 3 млрд фунтов в год.

    Кроме того, глава комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд сообщил, что основные вооружения, пригодные для сухопутных боев, представлены в стране тремя моделями: танком Challenger 2, БМП Warrior и разведывательной машиной Scimitar. Однако они служат соответственно больше 20, 30 и 40 лет без модернизации.

    Потеря боеготовности британских войск учитывается на Западе. Так, анонимный американский генерал в личной беседе с министром обороны страны Беном Уоллесом сказал, что

    Британия «еле дотягивает до военных держав второго уровня», к которым он отнес Германию и Италию.

    При этом правительство страны, судя по всему, долгое время не осознавало ситуацию. Так, в августе 2020 года в Лондоне обсуждалась идея полного отказа от бронетанковых войск в пользу дронов и кибероружия, а задержание танкера Stena Impero властями Ирана в Ормузском проливе создало дискуссию о том, что британский флот полностью потерял былую мощь.

    Еще одним ударом для морской державы стала недавняя поломка авианосца «Принц Уэльский», который не сумел доплыть до запланированных военных учений с Канадой и США. «Чудо современного флота» было вынуждено бросить якорь в Ла-Манше у острова Уайт, после чего на замену старшему брату отправился корабль той же серии с названием «Королева Елизавета».

    Подобная ситуация сложилась из-за планомерного урезания численности вооруженных сил страны, а также в связи с образовавшимся давлением на Лондон в результате его чрезмерной военно-технической поддержки Украины. Отмечается, что британский премьер Риши Сунак «завел страну в тупик», отдавая для ВСУ все самое ценное, при этом не имея представления о том, где найти замену потерянным образцам. В настоящий момент, добавляют авторы Sky News, британская армия насчитывает лишь 76 тыс. человек, что вдвое меньше, чем было в 1990 году.

    Это рекордно низкий показатель со времен Наполеона.

    Причем количество военных может еще сократиться до 73 тыс., если в намеченные планы Лондона не будут внесены корректировки. «Сложно сказать, когда британская армия всерьез воевала в последний раз. Как можно говорить о ее боеспособности? Они получили небольшой опыт в Афганистане, но мы помним, чем там все закончилось для западной коалиции», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «То немногое, что у них есть хорошего – это ПВО, а именно переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. Это оружие бьет тремя дротиками с вольфрамовыми наконечниками, которые разлетаются со скоростью, близкой к пяти Махам, пробивают корпус и взрываются уже внутри кабины самолета или вертолета. Кстати, они подписали договор с Киевом на поставку Starstreak Украине. Но для самой Британии этого мало», – отметил эксперт.

    «Кроме этого, у Лондона есть морские дроны довольно высокого уровня, например, SeaFox. Собственно, и все. Истребители пятого поколения Британия сама физически сделать не способна, хорошей артиллерии нет, своего космодрома нет. Есть еще морская пехота – но она действует под эгидой США», – пояснил собеседник.

    «При этом США вряд ли будут заинтересованы в том, чтобы каким-то образом стимулировать развитие британской армии. Можно даже предположить, что коды от британского ядерного оружия находятся в Вашингтоне. В отличие, кстати, от той же Франции – ее ядерный щит принадлежит французам», – указал аналитик.

    «В целом, британская армия – филиал вооруженных сил США в Европе и прокси-сила там, где американцы не хотят пачкаться. Для этого у британцев есть одна из крупнейших ЧВК в мире – G4S. То, что она в несколько раз по численности превосходит британскую армию, говорит о том, что США заинтересованы в Британии лишь в качестве локального тарана, но не в качестве силы, способной вести боевые действия против серьезного противника. Кстати, бойцы G4S и на Украине воюют», – резюмировал Артамонов.

    В целом же деградация британской армии не скажется на положении дел в отношениях между Вашингтоном и Лондоном, считает гендиректор исследовательской компании Europe insight Андрей Куликов.

    «Хотя в Лондоне не все решения Вашингтона принимают благосклонно. Например, уход союзников из Афганистана Британия приняла весьма критически. Более свежий пример: в прошлом году американские официальные лица стали говорить о необходимости вести ситуацию на Украине к потенциальным мирным переговорам. Однако Британия подчеркнуто выступила за продолжение боевых действий. Но системных противоречий между ними нет», – заметил собеседник.

    «На этом фоне Риши Сунак высказывается против призывов минобороны и своих соратников по партии нарастить военное финансирование до 3% ВВП. По словам британского премьера, нельзя вливать госсредства без конкретных целей и задач, а нужно исходить из реальных вызовов и угроз, в том числе – потенциальных. Но определенное давление в этом вопроса на премьера, конечно, есть», – указал политолог.

    «По моим прогнозам, Сунак увеличит финансирование армии, в том числе направит средства на развитие новых технологий. Но вряд ли они будут масштабными. В Британии сейчас кризис, высокая инфляция, идут постоянные забастовки. Вероятно, ответ на вопрос о том, что Сунак будет делать с армией, мы увидим весной во время представления бюджета», – спрогнозировал аналитик.

    «Хочу заметить, что наращивание финансирования будет обосновано не сколько ситуацией на Украине, сколько креном внешней оборонной политики стран Запада в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона и развитием трехстороннего оборонного альянса AUKUS, куда вместе с Британией входят США и Австралия. Все это будет продиктовано представлением о том, что именно Китай является основной угрозой для Запада», – прогнозирует Куликов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •