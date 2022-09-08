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8 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
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Российские авиакомпании массово переходят с иномарок на отечественные машины Нина Падалко/РИА Новости
Россия намерена полностью перестроить авиационные перевозки. И первый важный шаг на этом пути – пересадить российские авиакомпании с иностранных самолетов на исключительно отечественные. Западные санкции подтолкнули наших перевозчиков сформировать крупнейший в современной истории пакет заказов на отечественные магистральные борта. Готова ли отечественная промышленность к такому вызову?  Подробности...
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Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
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Жители Херсона и Запорожья настроились стать россиянами

Большинство жителей Запорожья и Херсона не хотят оставаться гражданами Украины Сергей Мальгавко/ТАСС
В Херсонской и Запорожской областях растет доля тех, кто выступает за проведение референдума о воссоединении с Россией, и тех, кто готов при этом голосовать за, уверенное большинство. К такому выводу пришли социологи. Обстрелы, которым украинская артиллерия подвергает освобожденные территории, дают обратный для Киева эффект – пророссийские настроения там только усиливаются. Какие еще факторы работают в пользу Москвы? Подробности...
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Как британцы опозорили славу своих авианосцев

HMS Prince of Wales сломался в самый ответственный момент Zuma/ТАСС
Британия была вынуждена срочно поменять авианосец для развертывания у восточных берегов США – вместо «Принца Уэльского» в поход отправилась «Куин Элизабет». А все потому, что HMS Prince of Wales позорно сломался прямо в начале своего путешествия. Что произошло с самым современным кораблем Великобритании, почему у этой страны в последние десятилетия все плохо с авианосцами – и какие уроки это несет для России?  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Еще есть инструменты, кроме ответного запуска Апокалипсиса

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Сергей Худиев, публицист, богослов
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Визовый вопрос. Неожиданный ход Кремля

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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

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    Как британцы опозорили славу своих авианосцев

    HMS Prince of Wales сломался в самый ответственный момент
    		   8 сентября 2022, 13:44
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Александр Тимохин

    Британия была вынуждена срочно поменять авианосец для развертывания у восточных берегов США – вместо «Принца Уэльского» в поход отправилась «Куин Элизабет». А все потому, что HMS Prince of Wales позорно сломался прямо в начале своего путешествия. Что произошло с самым современным кораблем Великобритании, почему у этой страны в последние десятилетия все плохо с авианосцами – и какие уроки это несет для России?

    Британский авианосец «Куин Элизабет» (HMS Queen Elizabeth) отправился с базы Портсмут для участия в совместных с американцами и канадцами военно-морских учениях. «Куин Элизабет» должен заменить свой систершип (корабль той же серии) «Принц Уэльский». А все потому, что еще 28 августа у «Принца Уэльского» появилась техническая неисправность, которая вынудила корабль вернуться и бросить якорь в Ла-Манше у острова Уайт.

    Желтая пресса в Британии начала распространение слухов о том, что якобы причиной возвращения авианосца стало то, что «матрос не смазал вал» одного из гребных винтов – формулировка, способная вызвать хохот даже у далеких от темы людей. Слухи посерьезнее говорят о том, что действительно имеет место какая-то неисправность в одной из валолиний, что может быть вызвано разными причинами.

    Опубликованные газетой «Индепендент» фото показывают, что инженеры проводят осмотр подводной части корабля со стороны кормы. Это заставило некоторых наблюдателей подумать, что у корабля поврежден гребной винт от удара об посторонний объект. Такие случаи бывают – вплоть до «намотанного» на винт небольшого плавсредства или даже катера. Рабочие в доках могут много рассказать на эту тему. Утверждается, что если решить проблемы с авианосцем на якорной стоянке не получится, то придется заводить его в док.

    Инцидент с авианосцем, с одной стороны, ничем не примечателен. С другой – Британии так сильно с ними не везет, что эта поломка выглядит закономерностью. Стоит бросить взгляд на британский авианосный флот поближе, тем более что кое-какие актуальные уроки для России там вполне себе есть.

    Предыстория

    Именно англичане придумали авианосец. Первым в мире кораблем такого типа в 1918 году стал британский «Гермес».

    В ходе Второй мировой войны английские авианосцы дрались на Атлантическом театре военных действий. Не раз их присутствие заставляло немцев отходить. Например, во время операции «Берлин» командовавший немецкими линкорами вице-адмирал Гюнтер Лютьенс всячески старался избежать встречи с британскими авианосными силами. Позже, сменив «Шарнхорст» и «Гнейзенау» на «Бисмарк» и «Принц Ойген», Лютьенс избежать встречи с авианосцами не смог – 25 мая 1941 года он был атакован торпедоносцами «Суордфиш» с авианосца «Арк Ройял». Одна из торпед повредила рули, что дало британским кораблям возможность догнать линкор и уничтожить в бою.

    Именно англичане первыми отработали удар палубной авиации по военно-морской базе – в Таранто. Английские авианосцы регулярно привлекались для охраны Полярных конвоев в СССР и воевали в Средиземном море. Они интенсивно применялись на Тихоокеанском театре военных действий. Их роль в победе союзников на море была немалой.

    Но в то же время британские авианосцы не снискали масштабных побед, соразмерных тем, что были достигнуты американцами. Американские военные отмечали серьезное отставание Королевских ВМС в организации и тактике.

    После Второй мировой, казалось, у британцев появился шанс все исправить. И поначалу они действительно обзавелись боеспособным авианосным флотом, исправили многие недостатки и эффективно применяли свои корабли в боевых действиях по окраинам своей бывшей Империи.

    Важный момент: британские корабли несли британские реактивные самолеты, и до конца 1960-х годов это были вполне полноценные самолеты. Но в конце 1960-х наметился надлом. В 1964 году к власти пришло лейбористское правительство Гарольда Уилсона. Это были люди, чем-то похожие на современных западных руководителей – абсолютно, выражаясь современным языком, «упоротые» и живущие по принципу «если реальность не соответствует доктрине, то тем хуже для реальности».

    К тому моменту у Британии были в строю следующие корабли. Прежде всего, два тяжелых авианосца типа «Одейшес» (Audacious, «Дерзкий») – «Игл» (Eagle) и «Арк Ройял» (Ark Royal), крупные и мощные корабли.

    Относясь формально к одному классу, они имели различия. «Игл» был немного меньше и имел отличный от систершипа набор радиоэлектронного вооружения. Он прошел частичную модернизацию под применение истребителей «Фантом» американского производства и с минимальными доработками мог стать их носителем. Корабль на конец 1960-х был в отличном техническом состоянии. «Арк Ройял» имел большие размеры, чем «Игл», но был плохо построен и сталкивался с массой технических проблем.

    Третьим кораблем был «Викториез» (Victorious), воевавший еще во Второй мировой, но полностью перестроенный – от старого корабля остался фактически только корпус. «Викториез» был полноценным боевым кораблем, хоть и небольшим для того времени. Еще четыре корабля – «Центавр», «Булварк», «Альбион» и «Гермес» относились к легким авианосцам типа «Центавр». Британия регулярно применяла свои авианосцы как для демонстрации силы, так и в боевых операциях в бывших колониях, корабли воевали регулярно и были востребованы.

    Однако британская экономика была не в лучшей форме, а авианосцы – очень дорогостоящие корабли. Что было бы логично в такой ситуации? Избавиться от трех «Центавров», оставить оставшиеся четыре корабля, доработав «Игл» для применения «Фантомов». Потом, в 1970-х, потихоньку списать «Викториез». Потом, в конце 1980-х, как и получилось в реальности – разваливающийся «Арк Ройял». «Игл» и «Гермес» могли бы служить очень долго, «Гермес» и прослужил.

    А на замену списываемым у британцев был CVA-01 «Королева Елизавета» (Queen Elizabeth) – инновационный проект авианосца с точкой касания палубы самолетами, смещенной относительно середины корпуса, – с одной стороны, рискованное решение, с другой – оно резко облегчало палубные операции и позволяло разместить на палубе больше самолетов.

    Теоретически «Игл» мог бы быть заменен этим кораблем, а потом «Гермес» еще одним, что к началу 1990-х дало бы Британии два тяжелых авианосца с мощными авиагруппами.

    Что самое важное – при такой схеме была бы невозможна Фолклендская война. Если бы аргентинцы знали, что Британия может прислать к ним де-факто пару авиаполков на «Фантомах» и «Бакэнирах», то они никогда бы не рискнули сделать то, что сделали – силы изначально были бы слишком неравны.

    Но кабинет Уилсона занял категоричную позицию: авианосцы выводить из боевого состава, концентрироваться на будущей войне с СССР, в основном наземной, для действий против советских подлодок иметь специальные противолодочные корабли с вертолетами. С учетом того, сколько у Британии заморских территорий, это была безумная позиция.

    В 1967 году на «Викториез» произошел пожар. Последствия не были необратимыми, но корабль сразу списали. В 1973-м «Игл» поймал корпусом удар об дно. Несмотря на то, что корабль можно было отремонтировать, его тоже списали. «Арк Ройял», только что получивший новые «Фантомы», могли бы списать тоже, но в 1972-м ему пришлось идти на очередную войну, в Британский Гондурас (позже – Белиз), в том числе для недопущения нападения на эту территорию Гватемалы. Разбирать на металл этот корабль сразу после того, как он понадобился в боях, лейбористы не решились, и «Арк Ройял» дотянул аж до 1978 года.

    Зато они, избавившись от «Игла», «Викториез» и трех «Центавров», смогли изуродовать до утраты боеспособности «Гермес». У корабля вырезали катапульты и аэрофинишеры, превратив его в вертолетоносец.

    А теперь следим за руками. Сначала, чтобы бороться с советскими подлодками, лейбористы, порезавшие авианосный флот, заказали три больших вертолетоносца, которые сегодня известны как тип «Инвинсибл» (Invincible).

    Уже после того, как «Гермес» был искалечен, до кого-то в правительстве дошло, что, вообще говоря, советские подлодки имеют не только торпеды, но еще и противокорабельные крылатые ракеты, более того, именно они и есть их «главный калибр». Наводились эти ракеты с помощью самолетов-целеуказателей Ту-95РЦ, для борьбы с которыми нужны были... самолеты! Британцы начинают проект по интеграции во флот вертикально взлетающих «Харриеров» и превращению своих вертолетоносцев в авианосцы. Оказалось, что без авианосцев никак – но нормальные корабли уже ушли на переплавку!

    Получившиеся легкие авианосцы оказались откровенными уродами – неудобными, тесными, с маленькими ангарами и низким предельным количеством боевых вылетов в сутки. Британцам удалось победить на Фолклендах, используя «Гермес» и «Инвинсибл», но – вопреки своей технике, а не благодаря ей.

    Самое смешное в том, что попытка сэкономить вышла в разы дороже, чем гипотетическая попытка сохранить «Игл» и построить CVA-01. Примерно в 3,5 раза, если не считать стоимость «Харриеров» для ВМС Великобритании. Важный момент: проданный в Индию «Гермес» служил до 2015 года. Это показывает, как долго могли бы оставаться в строю британские авианосцы старой постройки. Британия сама убила свои авианосные силы, заменив их на эрзац. Части их кораблей потом пришлось повоевать, и именно как авианосцам. Спрашивается, для чего был весь этот цирк?

    Впрочем, это бы не конец. Три построенных неполноценных авианосца типа «Илластриес» британцы списали после 2000 года – в 2005, 2011, и 2014 годах соответственно. С 2014 года даже эрзац-авианосцев у британцев не оказалось – и это как раз тогда, когда у британского истэблишмента снова прорезались имперские амбиции, а именно – концепция, позже названная «Глобальной Британией». Соединенное Королевство должно было вернуться на мировую арену как глобальный игрок, а не придаток США. А как это сделать без авианосцев? Никак.

    Британия начала работы но новым кораблям с 1997 года, когда начались исследования по облику перспективного корабля будущего. В 2005 году стартовало его производство, а в июле 2009 года был заложен киль головного – «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth, «Королева Елизавета»). Этот корабль сейчас и пошел на учения вместо сломанного «Принца Уэльского».

    «Королева» и «Принц»

    Англичане планировали, что новые, высокотехнологичные корабли сменят старые, а новые самолеты F-35 сменят на их палубе имевшиеся «Харриеры». На практике корабли опоздали, и между старыми и новыми авианосцами возник временной разрыв в несколько лет. Более того, такой же разрыв возник и в части поставок F-35. К моменту, когда головной корабль «Куин Элизабет» вступил в строй, «Харриеров» уже не было, а F-35 еще не было. В итоге с палубы английского авианосца летали американские летчики на американских же самолетах. Фактически боеспособным корабль стал только в 2021 году, с него были выполнены первые боевые вылеты британскими пилотами.

    Но самое главное фиаско заложено в его конструкцию. Британцы изначально планировали сделать свои новые авианосцы катапультными, с аэрофинишерами, что позволило бы им применять широкий спектр самолетов – от боевых машин разных типов (F-35C, F/A-18, будущий «Темпест», если его сделают) до специальных, таких как самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-2С, военно-транспортный палубный С-2, возможно было бы спасти с американской авиасвалки в Дэвис-Монтана противолодочные «Викинги»...

    Но в итоге бритты решили сэкономить и отказались от катапульты и от аэрофинишеров. Теперь у них есть два самых больших носителя «вертикалок» и вертолетов в человеческой истории – по 65 000 тонн каждый, огромные корабли, неспособные обеспечить базирование полноценной авиагруппы, а F-35 у них только в варианте В, с коротким взлетом и вертикальной посадкой – неспособные нести противокорабельные ракеты, а значит, малополезные в войне на море. В общем, выстрел себе самим в ногу удался.

    На базе этого авианосца не построить полноценную ударную группу. Сбросить пару десятков бомб на бандитов в Ираке или Афганистане, не более... Зачем они тратили деньги на это на все?

    Выводы для России

    Видно, сколько усилий и расходов Британия потратила на свои авианосные силы, а получить полноценный авианосный флот не смогла, хотя кораблей такого типа во время Второй мировой у них было очень много. Появление своих полноценных авианосных сил – длительный процесс, переполненный обучением на своих и чужих ошибках. С наскока ничего не получится.

    Любой разрыв в опыте означает провал в боевой эффективности. Британцы в XXI веке не угадали в несколько лет между списанием своих старых авианосцев и получением новых. Пришлось нарабатывать опыт по крупицам, с помощью американцев.

    Нет и не может быть места экономии на боевых возможностях корабля. Британцы, сэкономив на катапульте и финишере, добились того, что их новейший корабль потенциально хуже единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» (если последний будет нормально отремонтирован).

    Конечно, остается еще вопрос мощи авиагруппы, но и тут не все так однозначно. F-35B новее, чем МиГ-29К, но последний может взлететь с противокорабельными ракетами, сам найти цель с заранее неизвестными координатами и поразить ее (корабли и подлодки не могут стрелять по целям с точно неизвестным положением). Нам свою авиагруппу надо только тренировать должным образом, но у британцев-то и возможностей наших не будет никогда. Их экономия вышла им боком.

    История британского авианосного флота полна ошибок, и повреждения валолинии второго из двух современных британских авианосцев – далеко не последняя из них. Стоит извлечь из этих ошибок – чужих, а не своих – максимум.

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