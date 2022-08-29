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29 августа, понедельник | Последнее обновление — 14:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт: ВМФ и ВКС обеспечат безопасность полета Путина в Калининград
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Британцы назвали позором поломку нового авианосца
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Читатели Daily Mail отреагировали на новость о поломке новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales, спущенного на воду несколько лет назад.
«Какой стыд. Бьюсь об заклад, это попало в российские СМИ», – передает РИА «Новости» слова пользователя Millsy2611.
«Из Кремля доносится громкий смех», – сыронизировал CalmDownWokies.
«Мы правим морями. Мы хозяева и посмешище для всего мира», – пишет lusitano65.
«Приделайте ему паруса, и проблема будет решена», – пошутил Cardpoints.
«Какой фарс. Наш самый большой военный корабль застрял в Ла-Манше, а к нам вторглись мигранты на резиновых лодках. Это правительство выше всяких презрений», – поделился мнением the-nth-wave.
Напомним, новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Соединенного Королевства для участия в учениях с США. Корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов стоит на якоре вблизи острова Уайт.
В Европе произошел бум «сухого туризма»
Реки, озера и водохранилища в Европе обмелели из-за сильнейшей засухи, на поверхности появились объекты, которые были скрыты от людей, что вызвало прилив туристов к новым достопримечательностям, сообщает АТОР.
Так, в сербском Прахово в обмелевшем Дунае на поверхности оказались остовы 20 военных кораблей, затопленных немецкими войсками в 1944 году при отступлении под натиском советских войск, передает РИА «Новости».
Сейчас потопленные корабли значительно осложняют судоходство – безопасный участок сузился со 180 до 100 метров.
В Испании из-под воды показался доисторический дольмен Гуадальпераль, сто лет назад найденный немецким археологом Хьюго Обермайером. Считается, что круг из десятков мегалитических камней, называемый «испанским Стоунхенджем», появился за 5 тыс. лет до нашей эры. Дольмен находится в водохранилище Вальдеканьяс, которое из-за засухи заполнено всего на 26 %.
В обмелевшем водохранилище Сау показалась затопленная в 1962-м церковь Сан-Рома. Теперь она стала новой местной достопримечательностью.
В Италии в конце июня в реке По показалась затонувшая баржа времен Второй мировой войны. В реке Тибр на поверхности появился обычно затопленный римский мост I века до нашей эры.
В Германии обмелевшие реки приносят убытки организаторам речных круизов. В городе Кауб уровень воды снизился до 36 сантиметров. Во Франции в некоторых районах высохли участки Луары. Напомним, засуху в Европе
называют одной из самых сильных за последний 500 лет.
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Новейший британский авианосец сломался по пути в США
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У берегов Англии вскоре после выхода в направлении США сломался новейший британский авианосец «Принц Уэльский», сообщил Королевский военно-морской флот Великобритании.
«Принц Уэльский» должен принять участие в совместных учениях. Сейчас он «продолжает находиться в районе зоны учений южного побережья на время изучения возникшей механической проблемы». Navy Lookout пишет, что речь идет о «существенной технической неисправности», а сам корабль находится на якоре у острова Уайт в проливе Ла-Манш, мог быть поврежден правый гребной вал, передает ТАСС.
Daily Telegraph пишет, что ремонт авианосца может занять несколько дней. После этого корабль должен продолжить путь в район учений, которые пройдут у берегов Северной Америки и в Карибском бассейне. В учениях также примут участие военные США и Канады.
Напомним, «Принц Уэльский» впервые вышел в море в 2019 году. В декабре 2020 года он выбыл из строя на несколько месяцев из-за произошедшего на его борту затопления.
В ноябре 2020 года в докладе комитета парламента по расходованию государственных средств было сказано, что британские авианосцы «Королева Елизавета» и «Принц Уэльский» стоимостью 6,4 млрд фунтов стерлингов не смогут выполнять поставленные задачи из-за нехватки кораблей поддержки и истребителей F-35.
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СМИ: В Британии заканчивается оружие для Украины
Финансовая поддержка боевых действий Украины со стороны Британии иссякнет к концу года, сообщила Times со ссылкой на источник в британском министерстве обороны.
«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова... что финансовый вклад Соединенного Королевства в... (боевые действия Украины) иссякнет к концу года», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что новому премьер-министру Британии предстоит решить, стоит ли тратить на поддержку Киева «миллиарды фунтов стерлингов» в то время, когда финансы страны находятся в напряженной ситуации.
Население Британии начинает осознавать масштабы жертв, на которые ему приходится идти ради Киева, считает газета. Times приводит мнение обычного жителя, которая, хоть и поддерживает вооружение Украины, «чертовски напугана» ценами на газ. «Я думаю, мы немного виноваты в чрезмерном прославлении украинцев», - отмечает она.
Ранее СМИ сообщили, что общественное давление из-за энергетического кризиса заставит Великобританию начать призывать к дипломатическому урегулированию, положит конец «хрупкому европейскому консенсусу» и той военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает Украине.
В июле Британия решила передать Украине десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Вашингтон и Киев стремительно теряют союзников.
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Британия решила передать Украине подводные беспилотники
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии, сообщает британское министерство обороны.
«Великобритания передаст Украине подводные беспилотники и обучит украинских военнослужащих в Великобритании использовать их для разминирования береговой линии», – передает РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.
Так, в страну отправят шесть устройств, обнаруживающих мины. Три из них будут предоставлены из запасов самой Британии, еще три планируется приобрести у оборонной промышленности.
«Десятки военнослужащих ВМС Украины в ближайшие месяцы будут обучены использованию беспилотников, и первая группа уже начала обучение», – отметили в министерстве.
Ранее британская сторона уже обещала передать украинской десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
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Джонсон предрек Британии «умопомрачительные» счета за электричество
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Следующие месяцы будут тяжелыми для британцев, а счета за электроэнергию – умопомрачительными, заявил уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Последующие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми. Наши счета за электроэнергию будут умопомрачительными. Многих из нас плата за обогрев домов уже пугает», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Напомним, Великобритания переживает один из сильнейших энергетических кризисов в Европе. Мэр Лондона Садик Хан предрек стране неизбежную национальную катастрофу, которая начнется 1 октября. В этот день цены на электроэнергию повысятся еще на 80% вдобавок к весеннему повышению и рекордной за 40 лет инфляции.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
В воскресенье The Sun сообщила, что правительство Великобритании разрабатывает планы по реагированию на возможные протесты в связи с энергетическим кризисом в стране.
Ранее СМИ сообщили, что директора ряда британских школ задумались о закупке свитеров для наименее обеспеченных школьников, чтобы они не замерзли на занятиях зимой в условиях энергетического кризиса в стране.
Также британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии воды и света.
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Британский священник назвал украинцев неблагодарными беженцами
Британский викарий Джонатан Блейк назвал неблагодарными украинских беженцев, которых приютил в своем доме в лондонском районе Уэллинг, пишет Daily Mail.
Как рассказал священнослужитель, в конце мая он украсил жилье на сумму 2500 фунтов стерлингов и принял у себя украинскую пару с тремя детьми. Он зарегистрировал их у местного терапевта и определил подростков в «прекрасную школу». Однако, как позже выяснил Блейк, беженцы давно хотели переехать в Великобританию, а вооруженный конфликт в их стране стал лишь удобным поводом сделать это, передает РИА «Новости».
Викарий отметил, как его удивило, что семья сначала отдыхала в Испании и искала место для проживания. Как утверждает Блейк, во время пребывания в его доме украинцы редко проявляли благодарность, а затем и вовсе внезапно исчезли, когда он помогал им найти новое жилье. По мнению британца, они выглядели не как беженцы, а скорее как экономические мигранты.
Тем временем из-за наплыва украинских беженцев в Германии выросла безработица.
Трасс собралась объявить Китай угрозой безопасности Британии
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Если глава МИД Великобритании Лиз Трасс возглавит правительство страны, она объявит Китай угрозой безопасности Соединенного Королевства, Китай получит схожий с Россией статус, заявили источники из числа сподвижников Трасс.
Трасс обещала переосмыслить внешнюю политику Великобритании, а также принять новый Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики. Прежний документ был опубликован весной 2021 года, в нем Россию назвали «наиболее острой прямой угрозой Великобритании», а Китай – «самым значимым геополитическим фактором в современном мире с большими последствиями для британских ценностей и интересов», передает ТАСС со ссылкой на Times.
При этом усиление враждебности по отношению к Китаю противоречит позиции Минфина Великобритании, который стремится расширить экономическое сотрудничество с китайской стороной. Источник же заявил, что «экономического партнерства не будет». «Это все равно должно было быть отменено после Гонконга», – сказал он.
Напомним, Трасс сейчас является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании. Бывший министр финансов Риши Сунак назвал себя аутсайдером во время запуска предвыборной кампании. В 2021 году Великобритания назвала Россию «величайшей угрозой».
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Британцы резко ответили на новый призыв Джонсона
Читатели Daily Mail резко негативно отреагировали на призыв премьера Британии Бориса Джонсона к жителям страны терпеть резкое повышение цен «во имя Украины».
«Честно говоря, мне наплевать на Украину. Нам нужно сначала позаботиться о себе», – передает РИА «Новости» комментарий пользователя VelvetHedgehog.
«Правительство продолжает придумывать удобные отговорки, но они несут ответственность перед Великобританией, а не перед Украиной», – напомнила Lucinda72.
«Извини, Борис. Благотворительность начинается дома, а вливание миллиардов денег налогоплательщиков в Украину только затягивает этот конфликт... Люди ужасно беспокоятся о счетах за электроэнергию, национальная система здравоохранения в кризисе, а иммиграция вышла из-под контроля. Это должно быть твоим приоритетом, а не какой-то конфликт в стране, не входящей в НАТО», – считает Sassy Sussex.
«Мне жаль Украину, но я боюсь, что британская общественность будет в ярости из-за того, что ты в первую очередь подумал о других!» – отметил Platinum10.
«Он уверен, что получит Нобелевскую премию мира. Такой высокомерный нарцисс», – написал lucky ludo.
«Здесь так много украинских троллей... Этот конфликт не имеет ничего общего с Британией и британской общественностью. Проведите опрос и узнайте наше мнение», – призвал thomas007.
Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
В Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.
Bloomberg: Британия слукавила насчет полного отказа от российского газа
Согласно данным Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS), Британия продолжает закупать российское топливо из других стран, особенно из Бельгии, откуда поставки выросли в период с марта по июль, сообщают СМИ.
«Российский импорт дизельного топлива в июне составил примерно половину от общего объема годом ранее. Импорт дизельного топлива из России составил 106 тысяч тонн в месяц, что составляет 1,8% от общего объема импорта Великобритании», – цитирует статью Ura.ru.
В статье Bloomberg говорится о том, что в отчете, составленном Бюро национальной статистики Соединенного Королевства (ONS), в июне Великобритании удалось до конца остановить импорт энергоносителей из РФ, что говорит об успешном отказе Лондона от российских нефти и газа. При этом отчет ONS оказался не совсем точным, пишет СМИ.
Согласно данным Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS), Британия продолжает закупать российское топливо из других стран, особенно из Бельгии, откуда поставки выросли в период с марта по июль.
Bloomberg пишет, что в первом отчете лукавство выражено тем, что он основан на данных о прямых поставках: на стране, из которой идет импорт. Статистика BEIS рассматривает именно происхождение топлива.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что сланцевый газ и газ, добываемый в Северном море, станут главными помощниками в борьбе с энергетическим кризисом.
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Британцы осудили Джонсона за «пугающее» заявление о судьбе страны
Читатели Daily Mail отреагировали на статью премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в которой он предрек жителям страны тяжелые времена и «ошеломляющие» счета за электроэнергию.
«Да, это тот же лжец, клоун и мошенник, который еще в 2016 году сказал, что Brexit станет золотым веком для Великобритании», – напомнил Patrick Ryan, сообщает РИА «Новости».
«Никогда не подходил на роль управленца», – считает JohnConnor6.6.6.
«Я надеюсь, что этот бесполезный толстяк проведет остаток своей жизни, оглядываясь через плечо. Многие люди никогда не забудут и не простят его провалов», – пишет whogivestwohoots.
«Борис не живет в реальном мире. Он живет в стране шутов», – полагает Borednowandangry.
«Я собираюсь вложиться в судебных приставов и гробовщиков, зимой они будут процветать», – сыронизировал Keefree.
«Тебе не будет тяжело, Боджо», – заметил Westhouse520.
«Какой же жуткий беспорядок он устроил везде», – возмутился mike_y.
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал статью для Daily Mail, в которой предупредил, что последующие месяцы будут очень тяжелыми для жителей страны из-за «умопомрачительных» счетов за электроэнергию и обогрев домов.
Напомним, Великобритания переживает один из сильнейших энергетических кризисов в Европе. Мэр Лондона Садик Хан предрек стране неизбежную национальную катастрофу, которая начнется 1 октября. В этот день цены на электроэнергию повысятся еще на 80% вдобавок к весеннему повышению и рекордной за 40 лет инфляции.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
В воскресенье The Sun сообщила, что правительство Великобритании разрабатывает планы по реагированию на возможные протесты в связи с энергетическим кризисом в стране.
Ранее СМИ сообщили, что директора ряда британских школ задумались о закупке свитеров для наименее обеспеченных школьников, чтобы они не замерзли на занятиях зимой в условиях энергетического кризиса в стране.
Также британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии воды и света.
Британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии воды и света
Газета Evening Standard предложила жителям Великобритании несколько лайфхаков, как сэкономить свет и воду на фоне будущего подорожания энергии на 80%.
Так, жителям Британии рекомендовали мыть посуду в тазике, а не под проточной водой, заменить прием ванны душем, конопатить окна и дверные щели, перекрыть отопление в нежилых комнатах, отключать бытовую технику, когда она не используется, установить «умные» термостаты, пишет Evening Standard.
Ранее в Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
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Власти Британии начали готовиться к борьбе с массовыми протестами
Правительство Великобритании разрабатывает планы по реагированию на возможные протесты в связи с энергетическим кризисом в стране, сообщает The Sun.
«По мере того как кризис набирает обороты, Sun on Sunday может сообщить, что министры готовятся к волне преступности в связи с ростом стоимости жизни и возможным беспорядкам. Правительственные чиновники разработали планы по борьбе с массовыми беспорядками на фоне того, как счета за электроэнергию растут», – сообщает британский таблоид со ссылкой на источник, пишет «Комсомольская правда».
Ранее СМИ сообщили, что директора ряда британских школ задумались о закупке свитеров для наименее обеспеченных школьников, чтобы они не замерзли на занятиях зимой в условиях энергетического кризиса в стране.
Также британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии воды и света.
До этого в Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
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ВВС Британии решили перебросить в гражданские аэропорты из-за напряженности с Россией
Самолеты военно-воздушных сил Великобритании перебазируются в региональные гражданские аэропорты впервые со времен Второй мировой войны в связи с ростом напряженности в отношениях с Россией, сообщает Daily Express.
«Региональные аэропорты готовятся к приему боевых самолетов впервые со времен Второй мировой войны на фоне усиления напряженности в отношениях с Россией», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
Как пишет Daily Express, в ходе испытаний в сентябре истребители Eurofighter Typhoon и F-35, базирующиеся в графствах Норфолк и Линкольншир и Шотландии, будут разделены на небольшие группы и размещены на окраинах ряда региональных аэропортов, имеющих взлетно-посадочные полосы, способные их принять.
Сообщается, что цель перебазирования состоит в том, чтобы гарантировать, что элементы сил быстрого реагирования ВВС Великобритании выдержат прямые атаки на свои базы.
Как отмечается, служащие Минобороны Великобритании несколько раз за последний год посещали региональные гражданские аэропорты, чтобы выяснить, сколько самолетов и резервных мощностей, а также наземных экипажей можно разместить на них в чрезвычайной ситуации.
Сообщается, что перебазирование боевых самолетов будет проходить в рамках концепции Agile Combat Employment (ACE), направленной на то, чтобы позволить королевским ВВС действовать из большего числа мест базирования, обеспечивая тем самым большую гибкость и надежность.
Как отмечается, данная концепция разрабатывалась более года и в первую очередь предназначалась для использования в потенциальных горячих точках по всему миру, таких как Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток или восточные фланги НАТО в Европе. Однако, как пишет издание, после начала Россией специальной военной операции на Украине программа ACE была ускорена и распространена на всю территорию Великобритании.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что начальник отдела по приему новобранцев ВВС Британии отказалась отдавать предпочтение женщинам и представителям этнических меньшинств при приеме на службу, назвав этот приказ «незаконным», и подала в отставку.
До этого источники отмечали, что руководство британских ВВС, чтобы добиться целей по гендерному и этническому разнообразию, приостановило прием белых рекрутов-мужчин.
В школах Британии решили на зиму закупать свитера для учеников
Директора ряда британских школ задумались о закупке свитеров для наименее обеспеченных школьников, чтобы они не замерзли на занятиях зимой в условиях энергетического кризиса в стране, сообщила газета The Sun.
Директора школ считают, что из-за роста цен на электроэнергию в королевстве в целях экономии в классах могут на пару градусов понизить температурный режим, в результате чего детям придется сидеть на занятиях в теплой одежде. Кроме того, ожидается, что большее число учащихся станут пользоваться бесплатными завтраками в школах, тем самым сберегая средства семейного бюджета, передает ТАСС.
В свою очередь британские власти заявляют, что увеличат финансирование школ в преддверии тяжелой зимы. «В 2022-2023 учебном году базовое финансирование школ увеличится на 4 млрд фунтов (4,7 млрд долларов) по сравнению с 2021-2022 учебным годом: для каждого отдельного ученика рост [выделяемого финансирования] составит 7%», – заявил представитель правительства Великобритании.
Ранее британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии воды и света.
До этого в Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
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Трасс в случае победы пообещала снизить НДС
Глава МИД Великобритании в случае победы на выборах премьер-министра страны рассматривает возможность снижения НДС на 5% для борьбы с ростом стоимости жизни, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник.
Как отмечает издание, министерство финансов Британии представит следующему премьеру план, составленный по образцу реакции экс-премьера Британии Гордона Брауна на финансовый кризис 2008 года, когда он решил временно снизить НДС на 2,5%. План, по сообщению газеты, предусматривает разные варианты снижения налога, в том числе на 2,5% или на 5%, передает РИА «Новости».
«Снижение НДС – это крайняя мера. Они (министерство финансов) говорили о подходе Гордона Брауна, который он использовал в то время, когда казалось, что доверие потребителей падает», – цитирует издание свой источник.
Снижение НДС на 5% станет самым большим за всю историю страны. Трасс рассматривает возможность понизить НДС с 20% до 15%. Такой шаг, предположительно, позволит каждой семье экономить до 1300 фунтов стерлингов (1527 долларов) в год.
Несмотря на то, что Трасс настаивает на том, что никакие решения о финансовой поддержке не будут приниматься до окончательных результатов голосования на выборах премьера, она обсуждала снижение НДС со своими ведущими советниками и не исключает такой вариант, добавляет издание.
Ранее Трасс заявляла, что энергетический кризис в Великобритании – долгосрочная проблема, он продлится несколько лет.
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