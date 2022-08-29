Новейший британский авианосец сломался по пути в США

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29 августа, понедельник | Последнее обновление — 02:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские войска обстреляли жилые районы Энергодара
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Если у вас хороший плюс – продайте бумаги, потратьте деньги на себя, хорошее путешествие, сделайте подарок родителям (они не вечны) или любимой женщине, отдайте деньги на храм, вам вернется.
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В Африке уже не верят французам. Колониалистами они были, колониалистами и остались. Недалек тот день, когда африканскую землю покинет последний французский солдат.
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Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Новейший британский авианосец сломался по пути в США
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У берегов Англии вскоре после выхода в направлении США сломался новейший британский авианосец «Принц Уэльский», сообщил Королевский военно-морской флот Великобритании.
«Принц Уэльский» должен принять участие в совместных учениях. Сейчас он «продолжает находиться в районе зоны учений южного побережья на время изучения возникшей механической проблемы». Navy Lookout пишет, что речь идет о «существенной технической неисправности», а сам корабль находится на якоре у острова Уайт в проливе Ла-Манш, мог быть поврежден правый гребной вал, передает ТАСС.
Daily Telegraph пишет, что ремонт авианосца может занять несколько дней. После этого корабль должен продолжить путь в район учений, которые пройдут у берегов Северной Америки и в Карибском бассейне. В учениях также примут участие военные США и Канады.
Напомним, «Принц Уэльский» впервые вышел в море в 2019 году. В декабре 2020 года он выбыл из строя на несколько месяцев из-за произошедшего на его борту затопления.
В ноябре 2020 года в докладе комитета парламента по расходованию государственных средств было сказано, что британские авианосцы «Королева Елизавета» и «Принц Уэльский» стоимостью 6,4 млрд фунтов стерлингов не смогут выполнять поставленные задачи из-за нехватки кораблей поддержки и истребителей F-35.
В Европе произошел бум «сухого туризма»
Реки, озера и водохранилища в Европе обмелели из-за сильнейшей засухи, на поверхности появились объекты, которые были скрыты от людей, что вызвало прилив туристов к новым достопримечательностям, сообщает АТОР.
Так, в сербском Прахово в обмелевшем Дунае на поверхности оказались остовы 20 военных кораблей, затопленных немецкими войсками в 1944 году при отступлении под натиском советских войск, передает РИА «Новости».
Сейчас потопленные корабли значительно осложняют судоходство – безопасный участок сузился со 180 до 100 метров.
В Испании из-под воды показался доисторический дольмен Гуадальпераль, сто лет назад найденный немецким археологом Хьюго Обермайером. Считается, что круг из десятков мегалитических камней, называемый «испанским Стоунхенджем», появился за 5 тыс. лет до нашей эры. Дольмен находится в водохранилище Вальдеканьяс, которое из-за засухи заполнено всего на 26 %.
В обмелевшем водохранилище Сау показалась затопленная в 1962-м церковь Сан-Рома. Теперь она стала новой местной достопримечательностью.
В Италии в конце июня в реке По показалась затонувшая баржа времен Второй мировой войны. В реке Тибр на поверхности появился обычно затопленный римский мост I века до нашей эры.
В Германии обмелевшие реки приносят убытки организаторам речных круизов. В городе Кауб уровень воды снизился до 36 сантиметров. Во Франции в некоторых районах высохли участки Луары. Напомним, засуху в Европе
называют одной из самых сильных за последний 500 лет.
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Объявлено о повышении цен на электроэнергию в Британии на 80%
Стоимость электроэнергии в Великобритании с 1 октября увеличится на 80%, усредненный счет британского домохозяйства достигнет рекордной суммы в 3549 фунтов (4,2 тыс. долларов, около 250 тыс. рублей) в год, говорится в сообщении Управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem).
Таким образом, размер среднего счета для каждого британского домохозяйства вырастет более чем на 1578 фунтов (1,86 тыс. долларов) в год по сравнению с нынешним уровнем. Последний раз регулятор пересматривал цены в апреле этого года, когда они подскочили сразу на 54% до 1971 фунта в год (2,33 тыс. долларов), передает ТАСС.
При этом, по всеобщему мнению профильных экспертов, на этом рост цен не остановится и к апрелю 2023 года они могут достичь 6,5 тыс. фунтов стерлингов (7,7 тыс. долларов) в год. В качестве основной причины подобной динамики это они называют экономическое противостояние России и Запада, вызванное конфликтом на Украине, вследствие чего цены на газ не перестают бить рекорды.
Напомним, власти Великобритании предупредили, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
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Британия решила передать Украине подводные беспилотники
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии, сообщает британское министерство обороны.
«Великобритания передаст Украине подводные беспилотники и обучит украинских военнослужащих в Великобритании использовать их для разминирования береговой линии», – передает РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.
Так, в страну отправят шесть устройств, обнаруживающих мины. Три из них будут предоставлены из запасов самой Британии, еще три планируется приобрести у оборонной промышленности.
«Десятки военнослужащих ВМС Украины в ближайшие месяцы будут обучены использованию беспилотников, и первая группа уже начала обучение», – отметили в министерстве.
Ранее британская сторона уже обещала передать украинской десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
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СМИ: В Британии заканчивается оружие для Украины
Финансовая поддержка боевых действий Украины со стороны Британии иссякнет к концу года, сообщила Times со ссылкой на источник в британском министерстве обороны.
«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова... что финансовый вклад Соединенного Королевства в... (боевые действия Украины) иссякнет к концу года», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что новому премьер-министру Британии предстоит решить, стоит ли тратить на поддержку Киева «миллиарды фунтов стерлингов» в то время, когда финансы страны находятся в напряженной ситуации.
Население Британии начинает осознавать масштабы жертв, на которые ему приходится идти ради Киева, считает газета. Times приводит мнение обычного жителя, которая, хоть и поддерживает вооружение Украины, «чертовски напугана» ценами на газ. «Я думаю, мы немного виноваты в чрезмерном прославлении украинцев», - отмечает она.
Ранее СМИ сообщили, что общественное давление из-за энергетического кризиса заставит Великобританию начать призывать к дипломатическому урегулированию, положит конец «хрупкому европейскому консенсусу» и той военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает Украине.
В июле Британия решила передать Украине десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Вашингтон и Киев стремительно теряют союзников.
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Эксперт объяснил отказ Трасс считать Макрона другом Британии
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«Отношения между Лондоном и Парижем полны конфликтов, но сейчас Макрон вряд ли способен проводить независимую от Британии и США внешнюю политику», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее кандидат на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс отказалась называть президента Франции Эммануэля Макрона другом ее страны.
«Взаимоотношения между Британией и Францией сегодня довольно непростые. С одной стороны, страны проводят совместные военные учения, британцы используют французский атомный центр для тестирования своих ядерных боеголовок. Можно говорить о том, что между ними выстроена довольно серьезная военно-политическая кооперация. Вместе с тем между Лондоном и Парижем было и немало конфликтов», – рассказал ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.
«В частности, мы помним «Рыбные войны» и «Гребешковый конфликт», а также угрозы Франции отключить электроэнергию Британии. Кроме того, Макрон однажды якобы назвал Джонсона «клоуном». Также между странами был серьезный конфликт из-за создания альянса AUKUS. Поэтому даже если не брать в расчет исторический аспект, а только современный период, отношения между Лондоном и Парижем сложно назвать союзническими», – полагает собеседник.
«Вместе с тем заявление Лиз Трасс о Макроне – часть ее предвыборной кампании. Ради победы она может наговорить что угодно, даже выразить готовность применить ядерное оружие. С другой стороны, мы видим, что Франция не хочет всецело идти в фарватере внешней политики Лондона и Вашингтона, в том числе – по вопросам украинского кризиса», – отмечает эксперт.
При этом Парижу не хватает последовательности в проведении своей внешней политики, добавляет собеседник. «Макрон действительно критиковал НАТО, заявлял о «смерти мозга» альянса, но затем он изменил свою точку зрения на фоне событий на Украине. Он хотел бы добиться автономии ЕС в военно-политических вопросах и, возможно, продолжит добиваться этого в будущем. Но когда для этого появятся необходимые условия – он сам не знает», – продолжил Федоров.
«Поэтому мы можем констатировать, что французский лидер придерживается двойственной позиции и, вероятно, продолжит это делать в будущем. У Франции есть комплекс из-за потери статуса великой державы, но пока у нее нет ни сил, ни возможностей для того, чтобы встать в один ряд с США, Россией и Китаем», – заключил Федоров.
Накануне глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, заявила, что пока не знает, считать президента Франции Эммануэля Макрона другом или врагом ее страны.
Она также добавила, что в случае, если займет пост главы правительства, будет судить о Макроне «по поступкам, а не по словам». Ее соперник в борьбе за пост премьера Риши Сунак сказал, что считает Макрона другом Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Кроме того, французские СМИ пишут, что президент России Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку его политика противоречит его же словам о «смерти мозга» НАТО.
Как полагает обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье, президенту Франции следовало бы выступить в роли посредника, чтобы положить конец конфликту на Украине. «Но для этого нужна достойная дипломатия. Эммануэль Макрон далек от этого», – передает РИА «Новости» слова Готье.
Напомним, что после Brexit у Великобритании и ЕС возникли конфликты по ряду вопросов. В частности, произошла «рыбная война». Когда закончило свое действие соглашение, которое регламентировало права европейских рыболовецких судов работать возле британских берегов, Лондон выдал Франции гораздо меньше новых лицензий, чем требовала французская сторона.
В 2019 году президент Франции заявлял, что НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, происходит «смерть мозга» организации.
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Джонсон предрек Британии «умопомрачительные» счета за электричество
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Следующие месяцы будут тяжелыми для британцев, а счета за электроэнергию – умопомрачительными, заявил уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Последующие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми. Наши счета за электроэнергию будут умопомрачительными. Многих из нас плата за обогрев домов уже пугает», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Напомним, Великобритания переживает один из сильнейших энергетических кризисов в Европе. Мэр Лондона Садик Хан предрек стране неизбежную национальную катастрофу, которая начнется 1 октября. В этот день цены на электроэнергию повысятся еще на 80% вдобавок к весеннему повышению и рекордной за 40 лет инфляции.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
В воскресенье The Sun сообщила, что правительство Великобритании разрабатывает планы по реагированию на возможные протесты в связи с энергетическим кризисом в стране.
Ранее СМИ сообщили, что директора ряда британских школ задумались о закупке свитеров для наименее обеспеченных школьников, чтобы они не замерзли на занятиях зимой в условиях энергетического кризиса в стране.
Также британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии воды и света.
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Британский священник назвал украинцев неблагодарными беженцами
Британский викарий Джонатан Блейк назвал неблагодарными украинских беженцев, которых приютил в своем доме в лондонском районе Уэллинг, пишет Daily Mail.
Как рассказал священнослужитель, в конце мая он украсил жилье на сумму 2500 фунтов стерлингов и принял у себя украинскую пару с тремя детьми. Он зарегистрировал их у местного терапевта и определил подростков в «прекрасную школу». Однако, как позже выяснил Блейк, беженцы давно хотели переехать в Великобританию, а вооруженный конфликт в их стране стал лишь удобным поводом сделать это, передает РИА «Новости».
Викарий отметил, как его удивило, что семья сначала отдыхала в Испании и искала место для проживания. Как утверждает Блейк, во время пребывания в его доме украинцы редко проявляли благодарность, а затем и вовсе внезапно исчезли, когда он помогал им найти новое жилье. По мнению британца, они выглядели не как беженцы, а скорее как экономические мигранты.
Тем временем из-за наплыва украинских беженцев в Германии выросла безработица.
Британцы резко ответили на новый призыв Джонсона
Читатели Daily Mail резко негативно отреагировали на призыв премьера Британии Бориса Джонсона к жителям страны терпеть резкое повышение цен «во имя Украины».
«Честно говоря, мне наплевать на Украину. Нам нужно сначала позаботиться о себе», – передает РИА «Новости» комментарий пользователя VelvetHedgehog.
«Правительство продолжает придумывать удобные отговорки, но они несут ответственность перед Великобританией, а не перед Украиной», – напомнила Lucinda72.
«Извини, Борис. Благотворительность начинается дома, а вливание миллиардов денег налогоплательщиков в Украину только затягивает этот конфликт... Люди ужасно беспокоятся о счетах за электроэнергию, национальная система здравоохранения в кризисе, а иммиграция вышла из-под контроля. Это должно быть твоим приоритетом, а не какой-то конфликт в стране, не входящей в НАТО», – считает Sassy Sussex.
«Мне жаль Украину, но я боюсь, что британская общественность будет в ярости из-за того, что ты в первую очередь подумал о других!» – отметил Platinum10.
«Он уверен, что получит Нобелевскую премию мира. Такой высокомерный нарцисс», – написал lucky ludo.
«Здесь так много украинских троллей... Этот конфликт не имеет ничего общего с Британией и британской общественностью. Проведите опрос и узнайте наше мнение», – призвал thomas007.
Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
В Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.
Bloomberg: Британия слукавила насчет полного отказа от российского газа
Согласно данным Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS), Британия продолжает закупать российское топливо из других стран, особенно из Бельгии, откуда поставки выросли в период с марта по июль, сообщают СМИ.
«Российский импорт дизельного топлива в июне составил примерно половину от общего объема годом ранее. Импорт дизельного топлива из России составил 106 тысяч тонн в месяц, что составляет 1,8% от общего объема импорта Великобритании», – цитирует статью Ura.ru.
В статье Bloomberg говорится о том, что в отчете, составленном Бюро национальной статистики Соединенного Королевства (ONS), в июне Великобритании удалось до конца остановить импорт энергоносителей из РФ, что говорит об успешном отказе Лондона от российских нефти и газа. При этом отчет ONS оказался не совсем точным, пишет СМИ.
Согласно данным Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS), Британия продолжает закупать российское топливо из других стран, особенно из Бельгии, откуда поставки выросли в период с марта по июль.
Bloomberg пишет, что в первом отчете лукавство выражено тем, что он основан на данных о прямых поставках: на стране, из которой идет импорт. Статистика BEIS рассматривает именно происхождение топлива.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что сланцевый газ и газ, добываемый в Северном море, станут главными помощниками в борьбе с энергетическим кризисом.
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В Лондоне предрекли Британии «национальную катастрофу» из-за цен на энергию
Мэр Лондона Садик Хан на фоне очередного повышения цен на энергию заявил, что Великобританию ждет «национальная катастрофа», если правительство срочно не начнет действовать.
«Сегодняшнее объявление ценового порога подтвердило то, чего многие из нас долго боялись. Несмотря на многочисленные предупреждения, правительство упорно не вмешивалось, и министры должны принять меры сейчас, чтобы кризис стоимости жизни не стал национальной катастрофой», – передает РИА «Новости» его сообщение в Twitter (запрещен в России).
Отмечается, что это заявление прозвучало на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80% – до 3549 фунтов стерлингов в год с 1 октября 2022 года.
Ранее в Британии предсказали энергетический кризис, который продлится несколько лет. Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,3 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
Также власти страны предупредили, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
Британцы осудили Джонсона за «пугающее» заявление о судьбе страны
Читатели Daily Mail отреагировали на статью премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в которой он предрек жителям страны тяжелые времена и «ошеломляющие» счета за электроэнергию.
«Да, это тот же лжец, клоун и мошенник, который еще в 2016 году сказал, что Brexit станет золотым веком для Великобритании», – напомнил Patrick Ryan, сообщает РИА «Новости».
«Никогда не подходил на роль управленца», – считает JohnConnor6.6.6.
«Я надеюсь, что этот бесполезный толстяк проведет остаток своей жизни, оглядываясь через плечо. Многие люди никогда не забудут и не простят его провалов», – пишет whogivestwohoots.
«Борис не живет в реальном мире. Он живет в стране шутов», – полагает Borednowandangry.
«Я собираюсь вложиться в судебных приставов и гробовщиков, зимой они будут процветать», – сыронизировал Keefree.
«Тебе не будет тяжело, Боджо», – заметил Westhouse520.
«Какой же жуткий беспорядок он устроил везде», – возмутился mike_y.
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал статью для Daily Mail, в которой предупредил, что последующие месяцы будут очень тяжелыми для жителей страны из-за «умопомрачительных» счетов за электроэнергию и обогрев домов.
Напомним, Великобритания переживает один из сильнейших энергетических кризисов в Европе. Мэр Лондона Садик Хан предрек стране неизбежную национальную катастрофу, которая начнется 1 октября. В этот день цены на электроэнергию повысятся еще на 80% вдобавок к весеннему повышению и рекордной за 40 лет инфляции.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
В воскресенье The Sun сообщила, что правительство Великобритании разрабатывает планы по реагированию на возможные протесты в связи с энергетическим кризисом в стране.
Ранее СМИ сообщили, что директора ряда британских школ задумались о закупке свитеров для наименее обеспеченных школьников, чтобы они не замерзли на занятиях зимой в условиях энергетического кризиса в стране.
Также британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии воды и света.
Дипломат: Джонсон дал сигнал Киеву не проводить переговоры с Россией
Визит уходящего премьер-министра Британии Бориса Джонсона в Киев стал сигналом о том, что Украина не должна идти на переговоры с Россией, необходимо следовать военному пути, заявил временный поверенный России в Лондоне Александр Гусаров.
«И сигнал этот крайне прост – никакой нормализации [отношений] с Россией, никаких переговоров, ни шагу назад, только военный путь, по которому продолжают подталкивать украинцев, обеспечивая их широкомасштабной финансовой и военной поддержкой», – сказал он в эфире канала «Россия-24», передает РИА «Новости».
Ранее Джонсон прибыл в украинскую столицу на празднование Дня независимости Украины. После этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новом крупном пакете помощи Украине.
Британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии воды и света
Газета Evening Standard предложила жителям Великобритании несколько лайфхаков, как сэкономить свет и воду на фоне будущего подорожания энергии на 80%.
Так, жителям Британии рекомендовали мыть посуду в тазике, а не под проточной водой, заменить прием ванны душем, конопатить окна и дверные щели, перекрыть отопление в нежилых комнатах, отключать бытовую технику, когда она не используется, установить «умные» термостаты, пишет Evening Standard.
Ранее в Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
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Власти Британии начали готовиться к борьбе с массовыми протестами
Правительство Великобритании разрабатывает планы по реагированию на возможные протесты в связи с энергетическим кризисом в стране, сообщает The Sun.
«По мере того как кризис набирает обороты, Sun on Sunday может сообщить, что министры готовятся к волне преступности в связи с ростом стоимости жизни и возможным беспорядкам. Правительственные чиновники разработали планы по борьбе с массовыми беспорядками на фоне того, как счета за электроэнергию растут», – сообщает британский таблоид со ссылкой на источник, пишет «Комсомольская правда».
Ранее СМИ сообщили, что директора ряда британских школ задумались о закупке свитеров для наименее обеспеченных школьников, чтобы они не замерзли на занятиях зимой в условиях энергетического кризиса в стране.
Также британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии воды и света.
До этого в Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
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В школах Британии решили на зиму закупать свитера для учеников
Директора ряда британских школ задумались о закупке свитеров для наименее обеспеченных школьников, чтобы они не замерзли на занятиях зимой в условиях энергетического кризиса в стране, сообщила газета The Sun.
Директора школ считают, что из-за роста цен на электроэнергию в королевстве в целях экономии в классах могут на пару градусов понизить температурный режим, в результате чего детям придется сидеть на занятиях в теплой одежде. Кроме того, ожидается, что большее число учащихся станут пользоваться бесплатными завтраками в школах, тем самым сберегая средства семейного бюджета, передает ТАСС.
В свою очередь британские власти заявляют, что увеличат финансирование школ в преддверии тяжелой зимы. «В 2022-2023 учебном году базовое финансирование школ увеличится на 4 млрд фунтов (4,7 млрд долларов) по сравнению с 2021-2022 учебным годом: для каждого отдельного ученика рост [выделяемого финансирования] составит 7%», – заявил представитель правительства Великобритании.
Ранее британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии воды и света.
До этого в Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
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