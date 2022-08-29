Новейший британский авианосец сломался по пути в США

Эксперт объяснил отказ Трасс считать Макрона другом Британии

«Отношения между Лондоном и Парижем полны конфликтов, но сейчас Макрон вряд ли способен проводить независимую от Британии и США внешнюю политику», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее кандидат на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс отказалась называть президента Франции Эммануэля Макрона другом ее страны.

«Взаимоотношения между Британией и Францией сегодня довольно непростые. С одной стороны, страны проводят совместные военные учения, британцы используют французский атомный центр для тестирования своих ядерных боеголовок. Можно говорить о том, что между ними выстроена довольно серьезная военно-политическая кооперация. Вместе с тем между Лондоном и Парижем было и немало конфликтов», – рассказал ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.

«В частности, мы помним «Рыбные войны» и «Гребешковый конфликт», а также угрозы Франции отключить электроэнергию Британии. Кроме того, Макрон однажды якобы назвал Джонсона «клоуном». Также между странами был серьезный конфликт из-за создания альянса AUKUS. Поэтому даже если не брать в расчет исторический аспект, а только современный период, отношения между Лондоном и Парижем сложно назвать союзническими», – полагает собеседник.

«Вместе с тем заявление Лиз Трасс о Макроне – часть ее предвыборной кампании. Ради победы она может наговорить что угодно, даже выразить готовность применить ядерное оружие. С другой стороны, мы видим, что Франция не хочет всецело идти в фарватере внешней политики Лондона и Вашингтона, в том числе – по вопросам украинского кризиса», – отмечает эксперт.

При этом Парижу не хватает последовательности в проведении своей внешней политики, добавляет собеседник. «Макрон действительно критиковал НАТО, заявлял о «смерти мозга» альянса, но затем он изменил свою точку зрения на фоне событий на Украине. Он хотел бы добиться автономии ЕС в военно-политических вопросах и, возможно, продолжит добиваться этого в будущем. Но когда для этого появятся необходимые условия – он сам не знает», – продолжил Федоров.

«Поэтому мы можем констатировать, что французский лидер придерживается двойственной позиции и, вероятно, продолжит это делать в будущем. У Франции есть комплекс из-за потери статуса великой державы, но пока у нее нет ни сил, ни возможностей для того, чтобы встать в один ряд с США, Россией и Китаем», – заключил Федоров.

Накануне глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, заявила, что пока не знает, считать президента Франции Эммануэля Макрона другом или врагом ее страны.

Она также добавила, что в случае, если займет пост главы правительства, будет судить о Макроне «по поступкам, а не по словам». Ее соперник в борьбе за пост премьера Риши Сунак сказал, что считает Макрона другом Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Кроме того, французские СМИ пишут, что президент России Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку его политика противоречит его же словам о «смерти мозга» НАТО.

Как полагает обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье, президенту Франции следовало бы выступить в роли посредника, чтобы положить конец конфликту на Украине. «Но для этого нужна достойная дипломатия. Эммануэль Макрон далек от этого», – передает РИА «Новости» слова Готье.

Напомним, что после Brexit у Великобритании и ЕС возникли конфликты по ряду вопросов. В частности, произошла «рыбная война». Когда закончило свое действие соглашение, которое регламентировало права европейских рыболовецких судов работать возле британских берегов, Лондон выдал Франции гораздо меньше новых лицензий, чем требовала французская сторона.

В 2019 году президент Франции заявлял, что НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, происходит «смерть мозга» организации.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД