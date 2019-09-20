Британский авианосец «Принц Уэльский» впервые вышел в море

Второй британский авианосец типа «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth) – «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales) – впервые вышел в море на ходовые испытания, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

В настоящее время «Принц Уэльский» (Prince of Wales) направляется из шотландского Росайта в порт приписки Портсмут, где позднее будет официально включен в состав ВМС Соединенного Королевства, передает ТАСС.

«Это событие – намного больше, чем просто выход второго корабля этого типа из Росайта, поскольку оно знаменует собой радикальное изменение авианосного потенциала Великобритании. HMS Prince of Wales – подтверждение того, что Великобритания является одним из лидеров среди европейских членов НАТО, обладающих таким потенциалом, – говорится в заявлении командующего британских ВМС адмирала Тони Рэдакина.

По его словам, «Британия по-прежнему готова осуществлять операции где бы то ни было».

Britain's latest aircraft carrier has set sail from Rosyth dockyard to begin sea trials for the first time.@HMSPWLS will be tested in areas including speed and propulsion over the coming weeks.



We went to see the carrier in Rosyth just before it left the dockyard pic.twitter.com/K6KFoeoArt — Forces News (@ForcesNews) September 19, 2019

«Принц Уэльский» способен нести на борту 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой, четыре вертолета, однако в случае необходимости может временно принять на борт около 70 летательных аппаратов. Водоизмещение авианосца составляет 65 тыс. тонн, длина – 280 метров.

Корабль обошелся бюджету Великобритании в 3 млрд фунтов стерлингов (3,75 млрд долларов). По планам, авианосец будет готов к выполнению поставленных задач к 2023 году.

Первый авианосец этого проекта – «Королева Елизавета» в настоящий момент совершает переход через Атлантику в США, где будут проводиться летные испытания построенных для него американских истребителей. По планам, начальная боевая готовность «Королевы Елизавета» будет достигнута в 2020 году.

Напомним, в начале июля новейший британский авианосец дал течь. Еще один подобный случай произошел в конце 2017 года.