В британском парламенте заявили о неспособности авианосцев выполнять задачи

Британские авианосцы Queen Elizabeth («Королева Елизавета») и Prince of Wales («Принц Уэльский») стоимостью 6,4 млрд фунтов стерлингов не смогут выполнять поставленные задачи из-за нехватки кораблей поддержки и истребителей F-35, сообщило издание Daily Telegraph со ссылкой на доклад комитета парламента по расходованию государственных средств.

«Неспособность минобороны профинансировать несколько ключевых вспомогательных сфер ограничит возможности использования авианосцев в течение многих лет», – говорится в докладе, передает ТАСС со ссылкой на британскую газету.

Министерство до сих пор не смогло найти «долгосрочного решения проблемы перемещения людей и товаров, касающихся авианосцев», отмечается в документе. Также неясны затраты, связанные с закупкой и обслуживанием истребителей F-35 Lightning II.

В августе СМИ сообщали, что Великобритания якобы может существенно сократить количество закупаемых американских истребителей F-35 Lightning II по сравнению с первоначальными планами. Изначально британская сторона намеревалась закупить 138 истребителей, их планировалось применять на авианосцах Queen Elizabeth и Prince of Wales. Военным удалось удалось согласовать закупку 48 истребителей до 2025 года за 9,1 млрд фунтов стерлингов (11,9 млрд долларов).