В деле о теракте на Крымском мосту появился полковник МИ-6

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8 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 20:51  |  vz.ru
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Россия и Китай пошли на торговый рекорд

Россия продает Китаю больше, чем китайцы – россиянам Cfoto/Global Look Press
Торговля России с Китаем набирает обороты. В этом году будет поставлен новый рекорд. Страны уже наторговали столько, сколько за весь прошлый год. Любопытно, что китайский импорт не так активно захватывает освободившийся от западного бизнеса российский рынок. Тогда как Россия показывает серьезный рост экспорта на рынок Поднебесной. Почему так происходит? Подробности...
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Зачем США склоняют Зеленского к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил позицию, по которой переговоры с властями России невозможны до возврата под контроль Киева потерянных им территорий. В то же время, согласно многочисленным источникам мировых СМИ, Вашингтон сейчас подталкивает Зеленского к таким переговорам. Какую цель преследуют американцы? Подробности...
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«Ситуация в городе непростая»: Как Херсон переживает украинскую угрозу

ВСУ более 180 раз за сутки ударили по Херсонской области РИА Новости
Последний теплоход с эвакуирующимися жителями Херсона отправился с правого берега Днепра на левый. По версии опрошенных газетой ВЗГЛЯД очевидцев, ВСУ пока близко к городу не подходят, накапливая резервы для наступления. Какова сейчас гуманитарная ситуация в Херсоне и к чему готовятся те, кто еще в нем остался?  Подробности...
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Счета за электричество меняют поведение жителей Прибалтики

Сегодня снег не очень радует жителей Прибалтики Илья Питалев/РИА Новости
Жители Латвии и Эстонии предпринимают срочные меры для того, чтобы минимизировать проблемы, которые они ожидают от предстоящей зимы. Подталкивает их к этому резкий рост цен на электричество и отопление. Изменились не только потребительские предпочтения, но и само отношение к проживанию в своем государстве.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Европа будет нужна России по остаточному принципу

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отношения с Европой России после завершения СВО придется строить по остаточному принципу – и в политике, и в экономике, и в области культуры. Но зато можно избавиться от лишних иллюзий и установить новый мир. Подробности...
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Западные финансисты уже не скрывают свое воровство

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Наглость и беззастенчивость западной финансовой системы нам даже на руку. Потом будет больше оснований для судебных решений о взыскании с них таких неустоек, что мало не покажется. Подробности...
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Никто уже не сделает Америку вновь великой

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Результат промежуточных выборов 8 ноября будет настолько промежуточным, что мало что изменит в ситуации неуклонного угасания американской мощи. Подробности...
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Кому нужны переговоры с Украиной

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Как заморозить конфликт России и Украины

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

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    В деле о теракте на Крымском мосту появился полковник МИ-6

    В Госдуме решили проверить причастность британских спецслужб к теракту на Крымском мосту
    		   8 ноября 2022, 20:00
    Фото: The Institute for Statecraft/YouTube
    Текст: Андрей Резчиков

    Депутат Госдумы Андрей Луговой направил в прокуратуру запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Найджела Доннелли на причастность к подрыву Крымского моста. Луговой также напомнил о переписке Доннелли с другим британским офицером – Хью Уордом – «о планах по уничтожению моста». Чем еще известен Доннелли и какими могут быть результаты проверки со стороны прокуратуры?

    К теракту на Крымском мосту может быть причастен бывший офицер разведки Соединенного Королевства Кристофер Найджел Доннелли, который сейчас занимает должность советника главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Об этом в своем Telegram-канале пишет депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР), который направил запрос генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту.

    «В теракте на Крымском мосту четко прослеживается британский след. Тщательно продуманный план террористической операции, многоходовка и координация – все указывает на причастность западных спецслужб, действующих по заказу правительства Великобритании», – указывает парламентарий.

    Луговой напомнил, что полковник МИ-6 в отставке Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ. В частности, по его словам, в 2014 году бывший офицер британских спецслужб предлагал «заминировать Севастопольскую бухту» и установить у границ полуострова «санитарный кордон с войсками и минами». Депутат напомнил о том, что недавно в СМИ попала переписка Доннелли с другим британским офицером – Хью Уордом – «о планах по уничтожению моста».

    Напомним, теракт на автомобильной части Крымского моста произошел в начале октября. В результате подрыва грузового автомобиля частично обрушились два автомобильных пролета. Также сгорели семь топливных цистерн из состава находившегося на железнодорожной части поезда. Погибли четыре человека.

    ФСБ назвала заказчиком теракта Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова. Также были задержаны несколько человек, в том числе граждане России, которые участвовали в подготовке атаки. Всего по этому делу проходят 12 подозреваемых. Теперь вероятное количество причастных возрастает, учитывая деятельность Доннелли.

    На сайте НАТО говорится, что до приглашения в штаб-квартиру Североатлантического альянса в 1989 году Доннелли в течение 20 лет работал в Королевской военной академии в Сандхерсте в качестве инструктора по российским и советским исследованиям. За годы службы он опубликовал множество статей по российским и советским военным и политическим вопросам. Доннелли автор книги «Красное знамя – советская военная система в мирное и военное время».

    На своей должности в НАТО полковник МИ-6 после холодной войны занимался вопросами реформирования оборонных ведомств и сил безопасности в странах Центральной и Восточной Европы, а также отвечал за развитие сотрудничества между военными ведомствами Востока и Запада.

    В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Луговой отметил, что Доннелли специализируется на вопросах обороны, безопасности и международных отношений, а также основал одну из ведущих антироссийских программ Лондона «Инициатива честности». В годы службы он был главой «русского отдела НАТО».

    «Его идеолого-диверсионные подразделения работали в странах Ближнего Востока, ближнего и дальнего зарубежья, на территориях бывшего СССР. Он создал Specialist Group Military Intelligence и 77-ю бригаду информационно-психологических операций для работы в соцсетях. Это настоящие киберформирования британской армии, а работают они «ненасильственно» против России», – рассказал депутат.

    По мнению Лугового, Доннелли надо признать террористом, это «поможет предотвратить дальнейший ущерб государству со стороны этого русофоба». «Понятно, что он не действует напрямую, за ним стоят правительства, спецслужбы, организации. В том числе на территории России продолжают реализовываться программы и проекты под марками просветительских, образовательных и культурных проектов», – добавил Луговой.

    В свою очередь адвокат Андрей Гривцов в разговоре с РИА «Новости» заявил, что проверить на причастность Доннелли к взрыву на Крымском мосту могут следователи СК или ФСБ, которые ведут это дело. «Скорее всего, Генпрокуратура перешлет обращение депутата в соответствующие ведомства и установит контроль за ходом расследования», – предположил Гривцов.

    В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал, что ранее также слышал о деятельности Доннелли, но не акцентировал свое внимание на этом персонаже. Политик отмечает, что Британия находится «впереди планеты всей» в вопросах организации различных антироссийских провокаций, в том числе с «делом Скрипалей».

    Кроме того, напоминает сенатор, британские специалисты участвовали в планировании недавней террористической атаки беспилотников на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастопольской бухте. Также британцы, вероятнее всего, стоят за подрывом газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

    «Я доверяю Луговому, который хорошо знает, какая ситуация складывается в работе спецслужб в той или иной стране, тем более – в Англии. У Лугового особые отношения с Британией, а у британцев особая «любовь» к России. Поэтому они активно участвуют в подготовке всех антироссийских провокаций, используя для этого Украину. Теперь осталось дождаться реакции со стороны правоохранителей и принять соответствующие решения. Уверен, мы узнаем много нового о деятельности этого персонажа», – заключил Цеков.

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