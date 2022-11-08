В деле о теракте на Крымском мосту появился полковник МИ-6

Депутат Госдумы Андрей Луговой направил в прокуратуру запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Найджела Доннелли на причастность к подрыву Крымского моста. Луговой также напомнил о переписке Доннелли с другим британским офицером – Хью Уордом – «о планах по уничтожению моста». Чем еще известен Доннелли и какими могут быть результаты проверки со стороны прокуратуры?

К теракту на Крымском мосту может быть причастен бывший офицер разведки Соединенного Королевства Кристофер Найджел Доннелли, который сейчас занимает должность советника главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Об этом в своем Telegram-канале пишет депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР), который направил запрос генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность Доннелли на причастность к теракту на Крымском мосту.

«В теракте на Крымском мосту четко прослеживается британский след. Тщательно продуманный план террористической операции, многоходовка и координация – все указывает на причастность западных спецслужб, действующих по заказу правительства Великобритании», – указывает парламентарий.

Луговой напомнил, что полковник МИ-6 в отставке Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ. В частности, по его словам, в 2014 году бывший офицер британских спецслужб предлагал «заминировать Севастопольскую бухту» и установить у границ полуострова «санитарный кордон с войсками и минами». Депутат напомнил о том, что недавно в СМИ попала переписка Доннелли с другим британским офицером – Хью Уордом – «о планах по уничтожению моста».

Напомним, теракт на автомобильной части Крымского моста произошел в начале октября. В результате подрыва грузового автомобиля частично обрушились два автомобильных пролета. Также сгорели семь топливных цистерн из состава находившегося на железнодорожной части поезда. Погибли четыре человека.

ФСБ назвала заказчиком теракта Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова. Также были задержаны несколько человек, в том числе граждане России, которые участвовали в подготовке атаки. Всего по этому делу проходят 12 подозреваемых. Теперь вероятное количество причастных возрастает, учитывая деятельность Доннелли.

На сайте НАТО говорится , что до приглашения в штаб-квартиру Североатлантического альянса в 1989 году Доннелли в течение 20 лет работал в Королевской военной академии в Сандхерсте в качестве инструктора по российским и советским исследованиям. За годы службы он опубликовал множество статей по российским и советским военным и политическим вопросам. Доннелли автор книги «Красное знамя – советская военная система в мирное и военное время».

На своей должности в НАТО полковник МИ-6 после холодной войны занимался вопросами реформирования оборонных ведомств и сил безопасности в странах Центральной и Восточной Европы, а также отвечал за развитие сотрудничества между военными ведомствами Востока и Запада.

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Луговой отметил, что Доннелли специализируется на вопросах обороны, безопасности и международных отношений, а также основал одну из ведущих антироссийских программ Лондона «Инициатива честности». В годы службы он был главой «русского отдела НАТО».

«Его идеолого-диверсионные подразделения работали в странах Ближнего Востока, ближнего и дальнего зарубежья, на территориях бывшего СССР. Он создал Specialist Group Military Intelligence и 77-ю бригаду информационно-психологических операций для работы в соцсетях. Это настоящие киберформирования британской армии, а работают они «ненасильственно» против России», – рассказал депутат.

По мнению Лугового, Доннелли надо признать террористом, это «поможет предотвратить дальнейший ущерб государству со стороны этого русофоба». «Понятно, что он не действует напрямую, за ним стоят правительства, спецслужбы, организации. В том числе на территории России продолжают реализовываться программы и проекты под марками просветительских, образовательных и культурных проектов», – добавил Луговой.

В свою очередь адвокат Андрей Гривцов в разговоре с РИА «Новости» заявил, что проверить на причастность Доннелли к взрыву на Крымском мосту могут следователи СК или ФСБ, которые ведут это дело. «Скорее всего, Генпрокуратура перешлет обращение депутата в соответствующие ведомства и установит контроль за ходом расследования», – предположил Гривцов.

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В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал, что ранее также слышал о деятельности Доннелли, но не акцентировал свое внимание на этом персонаже. Политик отмечает, что Британия находится «впереди планеты всей» в вопросах организации различных антироссийских провокаций, в том числе с «делом Скрипалей»

Кроме того, напоминает сенатор, британские специалисты участвовали в планировании недавней террористической атаки беспилотников на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастопольской бухте. Также британцы, вероятнее всего, стоят за подрывом газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

«Я доверяю Луговому, который хорошо знает, какая ситуация складывается в работе спецслужб в той или иной стране, тем более – в Англии. У Лугового особые отношения с Британией, а у британцев особая «любовь» к России. Поэтому они активно участвуют в подготовке всех антироссийских провокаций, используя для этого Украину. Теперь осталось дождаться реакции со стороны правоохранителей и принять соответствующие решения. Уверен, мы узнаем много нового о деятельности этого персонажа», – заключил Цеков.

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