Депутат Луговой раскрыл подробности о предполагаемом организаторе теракта на Крымском мосту

Российским властям необходимо как можно скорее причислить британского офицера Кристофера Найджела Доннелли к числу террористов. В противном случае сохраняется опасность новых диверсионных актов против России. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Андрей Луговой. Ранее он направил в генпрокурору России запрос о проверке действий Доннелли.

«Кристофер Найджел Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ. Это офицер британских спецслужб, специалист по обороне, безопасности и иностранным делам, глава русского отдела НАТО. Полковник Ми-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы», – рассказал депутат Андрей Луговой, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности, зампред думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Я неоднократно поднимал тему о деятельности этого специалиста НАТО по всем вопросам, касающимся стран Балтии и Восточной Европы. Одна из основных антироссийских программ британцев называется «Инициатива честности». И ее основал именно Доннелли», – продолжил парламентарий.

«Его идеолого-диверсионные подразделения работали в странах Ближнего Востока, ближнего и дальнего зарубежья, на территориях бывшего СССР. Он создал Specialist Group Military Intelligence и 77-ю бригаду информационно-психологических операций для работы в соцсетях. Это настоящие киберформирования Британской армии, и работают они «ненасильственно» против России», – замечает собеседник.

В раскрытии Доннелли особую роль сыграли хакеры. «Мы работали по рассекреченным документам британского правительства, которые вскрыла группа «Анонимус». Еще в 2018 году стало известно об антироссийском консорциуме под руководством Zink Network. Доннелли опять же участвовал практически во всех проектах Консорциума», – пояснил он.

Несмотря на «почтенный возраст», бывший полковник Ми-8 продолжает свою антироссийскую деятельность, утверждает депутат. «Доннелли сейчас в статусе советника министра иностранных дел Литвы. Вероятно, именно с его подачи Прибалтика стала одним из первых регионов ЕС, которая закрыла границы с РФ, активно поддерживает гонения на русских и регулярно предлагает Европарламенту ужесточить санкции против России», – предположил Луговой.

Он также настаивает на том, что Кристофера Доннелли надо признать террористом. «Это поможет предотвратить дальнейший ущерб государству со стороны этого русофоба. Понятно, что он не действует напрямую, за ним стоят правительства, спецслужбы, организации. В том числе на территории России продолжают реализовываться программы и проекты под марками просветительских, образовательных и культурных проектов», – заключил Луговой.

Ранее во вторник стало известно, что депутат от ЛДПР Луговой направил генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Доннелли на причастность к подрыву Крымского моста в августе.

«Уверен, что прокурорская проверка докажет причастность Доннелли к планированию и организации террористического акта в Крыму, а также вскроет дополнительные детали, ведущие к раскрытию и других преступлений, подрывающих основы государственности России», – отметил парламентарий в своем Telegram-канале. В случае подтверждения информации британского офицера нужно признать террористом.

В начале октября портал Grayzone со ссылкой на документы, предоставленные анонимным источником, сообщил, что сотрудники британской разведки весной 2022 года составили план по уничтожению Крымского моста украинскими военными при помощи ракет или подрыва мин.

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