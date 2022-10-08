Крымский мост спасен благодаря хитрой конструкции

Движение по Крымскому мосту, поврежденному в результате теракта, удалось восстановить рекордными темпами. Уже в субботу было запущено и автомобильное, и железнодорожное сообщение, прерванное в результате ЧП. Как объясняют специалисты, феноменальная устойчивость моста была заложена еще на стадии проектирования. Но значение имело не только это.

Восстановление Крымского моста начнется сразу, как закончат работу Следственный комитет и Федеральная служба безопасности, сообщил в субботу в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов. Уже в субботу вечером началось первое заседание специального штаба по ликвидации последствий ЧП с Крымским мостом.

Мост пострадал в результате взрыва грузовика, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки из Краснодара в Керчь. Как говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), арка над сухопутной частью моста осталась цела. Повреждена только одна нитка автомобильной части, две полосы визуально целы. В России считают, что реакция киевских властей на произошедшее указывает на их террористическую сущность.

Как выяснили следователи, грузовик принадлежал жителю Кубани. Сейчас они изучают маршрут машины и документацию. Мощность взрыва могла составлять «от нескольких сотен килограммов до нескольких тонн в тротиловом эквиваленте». Как сообщил источник «Российской газете», о такой мощности говорит масштаб повреждений.

По предварительным данным, в момент взрыва погибли три человека – пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. Их тела были подняты из воды.

Аксенов сообщил также о возобновлении движения для легковых автомобилей и автобусов «с прохождением полной процедуры осмотра». Кроме того, из Симферополя и Севастополя отправились поезда в Москву – точно по графику, и первый поезд прошел через мост уже вечером в субботу. Железнодорожное полотно не было разрушено, но обгорело в результате пожара на грузовом поезде. После подрыва грузовика произошло возгорание нескольких цистерн с дизельным топливом. РЖД взяли на особый контроль перевозки грузов в Крым. Но главное - продажи билетов на поезда в Крым были возобновлены уже в субботу.

Судя по тому, как в Киеве и других странах (например, в Прибалтике) радовались последствиям взрыва на мосту, темпы восстановления повреждений неприятно удивят Украину, где вряд ли ожидали возобновления движения в тот же день. Разгадка устойчивости конструкции была заложена еще на этапе проекта.

Как пишет железнодорожный эксперт Сергей Сигачев, проект Крымского моста предусматривал монтаж двух раздельных надвижных плетей с опорой на единую монолитную 12-свайную конструкцию, но тоже раздельно. «То есть в случае подрыва одной плети вторая остается в целости и сохранности по силовым элементам. Так что неизвестному нам инженеру надо давать медаль «За спасение логистики Крыма» или «За технологическую устойчивость стратегического сооружения». Свайный монолит, наверное, можно взять только ядерным взрывом, а вот более хрупкие плети оказались независимы друг от друга. И движение по второй из них возобновилось почти немедленно», – пояснил Сигачев.

19-километровый мост через Керченский пролив открылся в 2018 году и стал самым протяженным в Европе. Проект стоимостью почти 230 миллиардов рублей обеспечивает прямую связь материка с Крымским полуостровом.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков отмечает, что оценка повреждений еще продолжается, но он убежден, «что мост постараются восстановить в короткие сроки». Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценил ущерб от пожара в 200-500 миллионов рублей. «Все заряжены на быстрое восстановление Крымского моста. Мы были железно убеждены, что охрана моста надежная, но видите, как получилось... Но Россия всегда оказывала нам огромную помощь и сейчас жители полуострова, как и страна в целом, не сомневаются в этом», – добавил собеседник. К обследованию подводных конструций моста уже приступили водолазы.

Не менее важно и то, как показали себя во время ЧП экстренные службы. В частности, по словам главы МЧС Александра Куренкова, железнодорожная часть моста могла пострадать гораздо сильнее, но этого удалось избежать. «Оперативные, слаженные и высокопрофессиональные действия сотрудников обеспечили быструю локализацию огня. Быстрая расцепка состава позволила избежать распространения огня - из 59 вагонов сгорело только девять, тем самым была спасена железнодорожная часть моста от более серьезных повреждений», заявил Куренков.

Крымский политолог Владимир Джаралла подчеркивает, что в условиях экстренных событий российская система работает наиболее эффективно на всех уровнях. «Координация крымских, севастопольских властей и федерального центра уже налицо. Мы вспоминаем 2014-2018 годы, когда такая координация спасала всю ситуацию и мост был введен в действие. Связка по-прежнему работает и это залог успеха», – считает Джаралла.

По его мнению, сюрпризом оказалось то, что авария на железнодорожном полотне оказалась незначительной – будет заменено только электрооборудование.

Кроме того, уцелевшая часть автомобильного полотна позволила запустить реверсное движение автомобилей (направление движения по одной полосе может изменяться на противоположное) через несколько часов после взрыва. «Пролеты остались неповрежденными», – отметил собеседник.

Полноценное восстановление моста потребует замены поврежденных пролетов, а о ремонте опор говорить рано, нужно дождаться оценок экспертов на предмет повреждений. «При подготовке каждый пролет делали в нескольких вариантах – дублирующих. На каждый уходило несколько месяцев – то есть подготовка, отливка, отстаивание бетона. Если пролеты сохранились, то сроки ремонта могут быть значительно сокращены. Если же нет, то это будет длительный процесс», – пояснил собеседник.

Джаралла напомнил, что в 2018 году после запуска движения по мосту в морских паромах более не было смысла, поэтому от них отказались и вернули Греции. Теперь – при нынешних условиях – получить их обратно уже невозможно. На данный момент власти располагают несколькими паромами. Изначально планировалось запустить в субботу один паром, а в воскресенье – еще три. «Но как мы видим сейчас, имело смысл хранить греческие паромы на всякий случай. В настоящий момент паромная переправа снова заставляет напомнить, что она зависит от погоды», – отметил эксперт.

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Керченская паромная переправа начнет перевозку пассажиров в воскресенье во второй половине дня, о чем сообщил оперштаб Краснодарского края. Ранее в субботу неоднократно появлялась противоречивая информация о том, будет ли налажено движение в ближайшие часы, трудности возникли в связи с непростыми погодными условиями. В итоге было объявлено, что первый паром с большегрузами отправится из Керчи уже около 20.00–20.30. Не менее важно и то, что в Крым уже налажен сухопутный коридор поставок товаров через новые регионы России.

Собеседник напомнил также, что существующих на полуострове запасов продуктов хватит на два месяца, а топлива – до полутора месяцев. И это без учета восстановления движения по мосту. «В любом случае организация подвоза, если не удастся наладить движение по мосту, будет задачей номер один. Главная проблема – ажиотажный спрос среди населения. Тут уже власти должны принимать меры для того, чтобы сбить его», – пояснил Джаралла.

В субботу в Севастополе были отменены объявленные несколько часов назад ограничения на продажу продуктов и топлива. «Официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобожденные территории. Никакого дефицита нет и не будет», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По итогам же осмотра повреждений вице-премьер Марат Хуснуллин (глава комиссии по ликвидации последствий ЧП) заявил, что уже заказаны стройматериалы для восстановления поврежденных пролетов. Строители также уже собраны. Нет сомнений, что мост будет полностью восстановлен в кратчайшие сроки.