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Первые поезда из Крыма отправились в Москву по Крымскому мосту
Первые два поезда отправились из Севастополя и Симферополя на материк после взрыва на Крымском мосту
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Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву, они проследуют по Крымскому мосту, сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
В компании заявили, что двухэтажный поезд №28 сообщением Симферополь – Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17.10 согласно графика. Поезд №8 Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17.15. Поезда проследуют по Крымскому мосту, передает ТАСС.
Ранее движение по Крымскому мосту было открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.
Названа причина взрыва на Крымском мосту
В НАК сообщили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
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Подрыв грузового автомобиля произошел на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
В НАК сообщили, что в субботу в 06.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, передает ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что арка над судоходной частью моста не повреждена.
В справочной Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), осуществляющей перевозки в Республике Крым и Севастополе, сообщили, что пригородное железнодорожное сообщение с Крымом приостановлено до устранения последствий ЧП на Крымском мосту. Сейчас уже задержки минимум по два часа в анапском направлении, уточнила представитель ЮППК.
В свою очередь в пресс-службе компании «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ), которая осуществляет пассажирские перевозки в Крым, сообщили, что два ближайших поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь задерживаются в пути. Так, задерживаются поезда №28 Москва – Симферополь и №170 Санкт-Петербург – Симферополь. Также компания сообщала, что создаст оперштаб в связи с ЧП.
Ранее в субботу сообщалось, что на одном из участков Крымского моста загорелась цистерна с топливом, судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
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Генерал ФСБ предположил способ взрыва на Крымском мосту
Генерал-майор ФСБ в отставке Михайлов: Грузовик на Крымском мосту подорвали с помощью радиоканала
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Подрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.
Михайлов в комментарии РИА «Новости» предположил, что подрыв был совершен не по таймеру: по мнению эксперта, это исключает синхронность. Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала, сказал он.
В этом будут разбираться российские правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил, добавил эксперт.
Он отметил, что обнаружить взрывное устройство в грузовике на пропускном пункте довольно сложно, потому что любой досмотр, по словам эксперта, проводится визуально.
Напомним, утром субботы на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.
Аксенов оценил масштаб разрушений на Крымском мосту
Глава Крыма Аксенов: Обрушились два пролета автомобильной части Крымского моста
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В результате субботнего происшествия на Крымском мосту обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. О сроках восстановления моста и опор можно будет говорить после того, как потушат пожар, добавил руководитель региона.
В своем Telegram-канале Аксенов сообщил, что сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения, отметил он.
Глава Крыма уточнил, что находится на рабочем месте, координирует работу по тушению пожара на Крымском мосту. К месту ЧП стянуты все силы, подчеркнул он.
По визуальной оценке, продолжил Аксенов, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать уже в субботу, уточнил он. График движения паромов власти обещают опубликовать позднее. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей, отметил Аксенов.
Глава Крыма попросил отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым, заверил он, уточнив, что порядок компенсации будет озвучен в понедельник. Он сообщил, что данная позиция согласована в том числе с правительством г. Севастополя и непосредственно губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым.
Также Аксенов пообещал информировать граждан в постоянном режиме. После тушения пожара в кратчайший срок будет проведена экспертиза и станут известны причины ЧП. Аксенов призвал успокоиться и не распространять ложную информацию. Ситуация контролируется, на месте работают профессионалы, заверил он.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
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Взорвавшийся грузовик на Крымском мосту принадлежал жителю Кубани
В Следственном комитете назвали владельца взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
Житель Краснодарского края владеет грузовым автомобилем, взорвавшимся на Крымском мосту, сейчас изучается маршрут его передвижения и документы, по месту жительства мужчины идут следственные действия, сообщила пресс-служба СК России.
«Следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, три человека погибли в результате происшествия на Крымском мосту. Личность погибших сейчас устанавливается.
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Появились кадры взрыва на Крымском мосту
В Сети публикуют видео взрыва на Крымском мосту
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В социальных сетях появляются видеозаписи взрыва на Крымском мосту, произошедшего утром субботы, в результате которого, по предварительным данным, повреждены два пролета автомобильной части моста.
Видео публикуются в различных Telegram-каналах.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
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В офисе Зеленского назвали ЧП на Крымском мосту «началом»
Советник главы офиса президента Украины Подоляк назвал ЧП в Крыму «началом»
Произошедшее ЧП на Крымском мосту – это «начало», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано», – написал Подоляк в своем Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в субботу утром произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. Позже сообщили, что движение по Крымскому мосту полностью закрыто.
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Оценен ущерб от взрыва на Крымском мосту
Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от ЧП на Крымском мосту в 200-500 млн рублей
Ущерб от субботнего происшествия на Крымском мосту оценивается в 200-500 млн рублей, сообщили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста, передает РИА «Новости» сообщение союза. Как правило, государственное имущество не страхуется, уточняется в заявлении.
Как сообщил ранее в субботу глава Крыма Сергей Аксенов, в результате взрыва на Крымском мосту обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. По визуальной оценке, продолжил Аксенов, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела, добавил он.
Движение по Крымскому мосту полностью закрыто
Врио главы минтранса Крыма Лукашенко сообщил об ограничении движения по автомобильной и ж/д частям Крымского моста
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Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено, сообщил временно исполняющий обязанности министра транспорта региона Николай Лукашенко.
Лукашенко сообщил ТАСС, что в настоящее время ведутся работы по возможному запуску паромной переправы. Врио главы минтранса региона рекомендовал пока воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.
Между тем в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судоходство в Керченском проливе не перекрывалось из-за инцидента на Крымском мосту.
В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что после ЧП на Крымском мосту появилось большое количество ложной информации, и призвал всех пользоваться только официальными данными.
Он добавил, что Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны, подчеркнул советник главы региона.
Крючков также сообщил, что, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщили ранее в пресс-службе Крымской железной дороги, утром субботы аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. На подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания и обогрева, работают все оперативные службы.
В районе поселка Ильич и на развилке Тамань – Волна после ЧП организовали стоянки для водителей автомобилей, которые направлялись к Крымскому мосту. Также организуют полевые кухни, туалеты. Краснодарский край готов открыть семь стоянок в случае необходимости, сообщили в оперативном штабе региона.
Эстония приветствовала взрыв на Крымском мосту
Глава МИД Эстонии Рейнсалу поздравил Киев после взрыва на Крымском мосту
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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал атаку на Крымский мост и поздравил украинские спецслужбы, которые, по его мнению, стоят за этим.
Рейнсалу заявил в комментарии изданию Delfi (заблокировано в РФ по требованию Роскомнадзора), что Эстония, «безусловно, приветствует это», имея ввиду взрыв на Крымском мосту.
По его словам, мост имеет символическое значение для России, поскольку соединял материковую часть России и Крымский полуостров, что было особенно важно для сохранения логистической связи. Мост для российских властей был особенно важен как подтверждение, что «Крым навсегда останется с Россией», подчеркнул он.
Происшествие на Крымском мосту обрадовало не только эстонского политика. Так, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, опубликовал видео пожара на мосту с фотографией Мэрилин Монро, пожелав Украине «доброго утра». А советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что субботний взрыв моста – это «начало».
В ответ в России призвали к созданию сухопутного коридора Москва – Симферополь через Харьков и Днепропетровск.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция представителей властей Украины на взрыв на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
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Цистерна с топливом загорелась на Крымском мосту
Советник главы Крыма Крючков сообщил о возгорании цистерны с топливом на Крымском мосту
По предварительной информации, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Крючков сообщил, что судоходные арки не повреждены, идет работа по тушению пожара. В дорожном управлении «Тамань» сообщили, что движение по мосту приостановлено, передает РИА «Новости».
Как говорится в сообщении Крымской железной дороги, возгорание топливной цистерны произошло в хвосте грузового поезда. Сообщается, что в 06.05 аппаратура показала ложную занятость на путях на железнодорожной части транспортного перехода, передает ТАСС.
Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы.
При взрыве на Крымском мосту погибли люди
СК РФ: При взрыве на Крымском мосту погибли три человека
По предварительным данным, три человека погибли в результате происшествия на Крымском мосту, из воды подняты тела мужчины и женщины, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Личности погибших устанавливаются.
В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация, говорится в сообщении СК РФ.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились. Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.
Появилось видео последствий взрыва на Крымском мосту
В Сети опубликованы видеозаписи с места происшествия на Крымском мосту
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В социальных сетях публикуются видеозаписи с места взрыва на Крымском мосту. Открытое горение топливных цистерн после подрыва автомобиля на Крымском мосту ликвидировано пожарными, сообщили в экстренных службах.
Представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что в настоящее время «ведется дотушивание».
В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале, что по поручению президента в кратчайшие сроки будет создана правительственная комиссия по расследованию ЧП и ходу восстановления Крымского моста. Уже ведется обследование, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления, отметил вице-премьер.
Ранее в Сети появились видеозаписи взрыва на Крымском мосту, произошедшего утром субботы, в результате которого, по предварительным данным, повреждены три пролета автомобильной части моста. В результате ЧП, по предварительным данным, никто не пострадал.
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Рогов призвал создать коридор Москва – Симферополь через Харьков и Днепропетровск
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов призвал создать коридор Москва-Симферополь через Харьков и Днепропетровск
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов назвал происшествие на Крымском мосту «терактом» и выступил за создание сухопутного коридора Москва – Симферополь через Харьков и Днепропетровск.
Теперь, с разрушением Крымского моста «мы обязаны пробить полноценный сухопутный коридор Москва – Симферополь по одноименной трассе и железной дороге, идущей через Харьков, Днепропетровск и мое родное Запорожье», написал Рогов в Telegram.
По его словам, террористическое образование УГИЛ должно быть уничтожено. Рогов пояснил, что УГИЛ расшифровывается как «Украинское государство Ивано-Франковска и Львова».
Так Рогов отреагировал на публикацию секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, опубликовавшего видео горящего Крымского моста, сопроводив его фотографией поющей «С днем рождения, мистер президент» Мэрилин Монро. «С добрым утром, Украина!» – написал он.
Данилов – не единственный политик на Украине, которого обрадовало ЧП на Крымском мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что субботний взрыв моста – это «начало».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция представителей властей Украины на ЧП, произошедшее на Крымском мосту в субботу, является свидетельством террористической сущности киевского режима.
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Названы сроки возобновления движения поездов по Крымскому мосту
В Минтрансе заявили, что движение поездов по Крымскому мосту планируется обеспечить к 20.00.
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Министерство транспорта России оценило состояние инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени, сообщили в ведомстве.
В ведомстве отметили, что проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, уже проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 мск, передает ТАСС.
Кроме того, оператор железнодорожных перевозок в Крым – компания «Гранд сервис Экспресс» – сообщил, что два поезда (№ 8 Севастополь – Санкт-Петербург и № 28 Симферополь – Москва) отправятся в субботу вовремя.
Ранее сообщалось, что к обследованию и восстановлению железнодорожной инфраструктуры Крымского моста привлечены все силы.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились. Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.
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Путин дал поручение в связи с ЧП на Крымском мосту
Президент Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
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Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства России Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД, уточнил Песков.
Представитель Кремля сообщил РИА «Новости», что сроков восстановления Крымского моста пока нет.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
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