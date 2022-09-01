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Газпром подсчитывает колоссальные доходы ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС
Газпром снова шокировал российский рынок. Два месяца назад он всех удивил отказом платить рекордные дивиденды, а теперь – наоборот – неожиданным решением их выплатить. Почему государство как основной акционер газовой компании сначала отказалось от денег, а теперь решило получить то, что причитается? Кто и сколько получит от Газпрома?  Подробности...
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Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

Зеленский решил приурочить захват ЗАЭС к визиту миссии МАГАТЭ на станцию Сергей Мальгавко/ТАСС
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Известно, что большая часть боевиков уже уничтожена. Киев предпринял очередную военную авантюру на фоне визита миссии МАГАТЭ на ядерный объект. На что рассчитывали украинские военачальники и какие у этой операции могут быть последствия? Подробности...
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От дронного террора Крым защитят по сирийской схеме

Против низколетящих малых целей, таких как дроны, работают комплексы «Панцирь» Министерство обороны РФ/ТАСС
Россия перестроит работу ПВО в Крыму. Сейчас для полуострова основную угрозу представляют не столько самолеты и ракеты, сколько небольшие беспилотники. Какие средства есть у Москвы для борьбы с малыми БПЛА и насколько полезен против «дронного терроризма» окажется сирийский опыт?  Подробности...
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Херсонские школы избавляются от украинских страхов

Школы Херсонской области стали приоритетными целями для ВСУ Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
1 сентября начнется учеба для детей на освобожденных территориях Украины. И это несмотря на то, что ВСУ целенаправленно уничтожили часть школ, а готовым работать в новых условиях учителям угрожают из Киева. Как готовятся к учебному году учителя и родители школьников Херсонской области, наблюдал спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Украине нужны две новых «де»

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Цели и задачи российской СВО должны измениться. К денацификации и демилитаризации украинской территории необходимо добавить ее денуклеаризацию и делегитимацию действующего там режима. Подробности...
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    От дронного террора Крым защитят по сирийской схеме

    Против низколетящих малых целей, таких как дроны, работают комплексы «Панцирь»
    		   1 сентября 2022, 14:58
    Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин,
    Олеся Отрокова

    Россия перестроит работу ПВО в Крыму. Сейчас для полуострова основную угрозу представляют не столько самолеты и ракеты, сколько небольшие беспилотники. Какие средства есть у Москвы для борьбы с малыми БПЛА и насколько полезен против «дронного терроризма» окажется сирийский опыт?

    Российская система противовоздушной обороны, действующая в Крыму, перестраивается с учетом применения вооруженными силами Украины беспилотников. Об этом в среду сообщил спикер Госсовета – парламента Республики Крым Владимир Константинов в эфире «Соловьев Live». «Эта «дронная» система терроризма, которая сейчас стала (применяться), год назад никто не думал, что она будет основной. Система ПВО была выстроена на тяжелые виды вооружений – самолеты, ракеты и так далее. Сейчас это перестраивается», – передает ТАСС слова руководителя крымского парламента.

    Отметим, что в этот же день стало известно о решении властей Крыма ввести запрет на использование гражданами беспилотников и пиротехники на территории полуострова. В случае дронов исключение делается только для беспилотных воздушных судов, которые используют федеральные и региональные органы власти. Как пояснил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов, соответствующие изменения внесены в подписанный им ранее указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым». «Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников», – пояснил свое решение Аксенов.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в последние недели ВСУ предприняли серию попыток атаковать территории Крыма и Севастополя при помощи беспилотной авиации. Пик налетов отмечался около двух недель назад. 18 августа в районе аэропорта Бельбек к северо-западу от Севастополя средствами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. В тот же день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал о срабатывании средств ПВО в районе Керчи. В соцсетях появилось видео, снятое, как утверждается, в районе этого города, на котором слышны два взрыва.

    На следующий день был сбит беспилотник, двигавшийся к центру Севастополя, – по словам губернатора города Михаила Развожаева, по цели отрабатывали силы ПВО и корабельная артиллерия Черноморского флота. Утром 20 августа украинский дрон упал на крышу штаба ЧФ в Севастополе. Беспилотник был сбит силами воздушной обороны флота прямо над штаб-квартирой ЧФ, взрывное устройство с БПЛА сработало рядом со зданием, сообщил тогда Развожаев в Telegram-канале. Дрон был сбит и через три дня, в акватории близ Севастополя. В городе до 31 августа был введен желтый уровень террористической опасности.

    В минувшую пятницу РИА Новости – Крым сообщило о том, что ПВО, предположительно, сработала в районе поселка Новоозерное близ Евпатории, где, в частности, располагается штаб Крымской военно-морской-базы (ВМБ). Крючков также сообщал, что система ПВО, предположительно, сработала в небе над Евпаторией. Как рассказал ТАСС очевидец, были запущены минимум две ракеты.

    «В Севастополе снова отработала система ПВО, – в прошлое воскресенье сообщил губернатор города Развожаев. – По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес».

    Цель «атак мелких беспилотников» – не военная, а психологическая, их заряд минимален, и нанести дронами большой ущерб невозможно, отмечал две недели назад советник Аксенова по информационной политике Олег Крючков. Но, полагают эксперты, сообщение крымского спикера Константинова о перестройке работы ПВО говорит о том, что рассматривается угроза и со стороны ударных БПЛА, способных нести бомбовую нагрузку.

    «Против беспилотников так же, как и против ракет, используемых в РСЗО (реактивных системах залпового огня), эффективно работают зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» и зенитно-ракетные комплексы «Тор». Исходя из боевых возможностей этих комплексов, я думаю, и будет создаваться зональная система ПВО. Если вести речь о меньших беспилотниках, например, квадрокоптерах, по ним будут работать «Панцири» и «Торы». Комплексы средней и большей дальности должны работать против ударных БПЛА класса турецких «Байрактаров TB2», – пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

    «Можно подключить и ЗРК «Бук», если украинская сторона обзаведется, как она хочет, ракетами дальностью 300 километров для РСЗО HIMARS, которые теоретически могут представлять угрозу для Крыма, – продолжает эксперт. – По этим ракетам в качестве средств перехвата могут использоваться комплексы С-300В4, С-300ПМ-2 «Фаворит» и С-400».

    В целом надо понимать, что для современной российской системы ПВО боевые дроны не представляют какой-то принципиально новой угрозы, отметил бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев. «Беспилотник – летательный объект с малой отражающей поверхностью, работающий на малых высотах и с маленькими скоростями. В техническое задание системы ПВО изначально закладывается работа и с малыми скоростями, и с малыми отражающими поверхностями типа беспилотного летательного аппарата, – подчеркнул генерал. – Это техническое задание разрабатывается на 10–15 лет вперед с учетом того, какие могут быть БПЛА. Работа по отражению атак БПЛА также отрабатывается на полигонах».

    Огромный опыт по отражению атак беспилотников российские силы ПВО получили во время операции в Сирии, отметил Бижев. «Именно во время сирийской кампании наши военные впервые столкнулись с БПЛА. На авиабазе Хмеймим случались массированные атаки беспилотников. Опыт был удачным, так как сбивались и турецкие, и американские БПЛА», – указал эксперт.

    Как ранее отмечал в докладе для Российского совета по международным делам (РСМД) главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, ярким примером стало нападение беспилотных аппаратов ИГИЛ* на базу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе в январе 2018 года. Федутинов указывал: из 13 БПЛА, как сообщалось, семь аппаратов были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С» российских подразделений ПВО, а шесть малоразмерных воздушных целей удалось нейтрализовать средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    «Сирийский опыт сейчас будет использоваться все активнее. Если раньше были опасения в основном по действиям авиации, крылатых ракет, то сейчас основную угрозу представляет собой беспилотная авиация, – указывает Кнутов. – И опыт Хмеймима показывает, что российскими средствами ПВО можно нейтрализовывать 100% атакующих целей».

    «Российская система ПВО рассредоточена и по дальности, и по высоте. Сначала работают комплексы дальнего действия (такие как С-300 и С-400), потом среднего, далее – малого действия. Кроме того, в единой системе российской ПВО работает и истребительная авиация, которая действует за пределами ракетно-зенитных комплексов. Таким образом, российская система ПВО покрывает все воздушное пространство в заданном радиолокационном поле, где прослеживается вся воздушная обстановка», – добавил Бижев.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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