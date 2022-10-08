Стало известно время отправки первого парома с большегрузами из Керчи в Тамань

Паром с большегрузами может отправиться в Тамань около 20.00

Первый паром с большегрузами отправится из Керчи в Тамань около 20.00–20.30, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Крючков в эфире Соловьев.Live заявил, что находится в порту Керчи на паромной переправе, паромы в готовности. По его словам, начинается погрузка первых большегрузных машин, которые будут перевозиться в порт Кавказ, передает ТАСС.

Как уточнил Крючков, готовы два парома. Они отправятся, когда стихнет ветер. «Первый паром где-то ориентировочно в восемь, может быть, половину девятого вечера отойдет в сторону Кавказского берега», — сказал он.

В Минтрансе России сообщили, что три пассажирских судна вместимостью 100, 200 и 250 пассажиров готовы приступить к работе в Керченском проливе в субботу вечером в случае необходимости.

В министерстве отметили, что два автомобильных парома общей вместимостью до 50 автопоездов, в том числе паром «Керченский-2», начнут работу не позднее утра в воскресенье. Также в Керченский пролив с 12 октября прибудут три железнодорожных парома. Еще два парома вместимостью 45 и 50 вагонов прибудут на линию 15 октября.

Ранее сообщалось, что в 17.10 отправились первые поезда из Симферополя и Севастополя в Москву, они проследуют по Крымскому мосту.