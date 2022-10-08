В Крым налажен транспортный коридор через новые регионы России

В Крыму оценили запасы продуктов и топлива

Министерство промышленной политики Крыма заявило о запасах товаров первой необходимости почти на два месяца

Запасы товаров первой необходимости на территории Крыма имеются почти на два месяца, но для предотвращения искусственного ажиотажа ограничена продажа бакалейных товаров, сообщили в министерстве промышленной политики Крыма.

По словам замминистра промышленной политики Республики Крым Ирины Мезавцовой, продовольственный рынок в регионе насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме. Она констатировала наличие товаров первой необходимости на складах предприятий. Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток, приводятся ее слова на странице ведомства во «ВКонтакте».

Мезавцова сообщила, что в целях избежания искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3 кг.

При этом советник главы Республики Крым Олег Крючков написал в Telegram, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения, отметил он.

В свою очередь министр топлива и энергетики региона Игорь Коринь сообщил в Telegram, что нет никаких оснований для беспокойства и создания ажиотажного спроса на автозаправочных станциях. Запас бензина и дизельного топлива на полуострове достаточный, а ситуация с обеспечением доставки находится под полным контролем, подвоз с материковой части будет осуществлен, работа ведется, заверил он.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заверил, что запаса бензина в городе хватит на 40 суток, дефицита не будет, поэтому «запасаться топливом не надо». С продуктами такая же ситуация, отметил он.

Развожаев призвал севастопольцев сохранять спокойствие и «корректировать свои планы», помня о том, что выезд через мост в настоящее время невозможен. Туристов, должны были выезжать на материк из Севастополя, он попросил задержаться в гостиницах на сутки, пока не решатся вопросы с переправой. Эти сутки не надо будет оплачивать, сейчас мы решаем этот вопрос с отельерами, отметил он.

Чуть позднее губернатор Севастополя отреагировал на сообщения о том, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж, бензин в канистры отпускаться не будет, сообщил он.

Глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов со своей стороны отметил, что Севастополь полностью обеспечен топливом, которое необходимо для проведения отопительного сезона. Уголь и мазут закуплены, передает ТАСС его слова.

По данным Минэнерго России, опубликованным в Telegram-канале ведомства, Крым полностью обеспечен автомобильным топливом. Запасов бензина и дизельного топлива на полуострове сейчас хватает минимум на 15 дней и уже идет работа по обеспечению продолжения подвоза, говорится в сообщении.

После взрыва на Крымском мосту все поезда из Крыма и на полуостров отменены. Керченская паромная переправа уже возобновила работу.

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