Россия потребовала у Британии информацию о здоровье и местонахождении Скрипалей

Посольство России в Лондоне обратилось к МИД Великобритании с требованием предоставить информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипалей, заявили в российском диппредставительстве.

«С недоумением констатируем, что на протяжении вот уже четырех с половиной лет российская сторона остается в неведении относительно судьбы двух наших граждан – Сергея и Юлии Скрипалей, оказавшихся в эпицентре резонансного инцидента в английском городе Солсбери в марте 2018 года. До сих пор нет официальной информации об их состоянии здоровья, правовом положении или хотя бы местонахождении. 1 сентября в очередной раз официально обратились в этой связи в МИД Соединенного Королевства. Рассчитываем на соответствующую дипломатическим канонам реакцию британского внешнеполитического ведомства», – говорится в заявлении на сайте посольства России в Лондоне.

Также отмечается, что Россия неоднократно обращалась к властям Великобритании с требованием дать соответствующие разъяснения и обеспечить возможность консульского доступа к российским гражданам Сергею и Юлии Скрипалям.

В посольстве заявили, что с российской стороны предлагалось участие в установлении обстоятельств произошедшего, коль скоро инцидент затронул россиян.

«Содержательного ответа на наши запросы так и не последовало. Вместо этого наблюдаем распространение британскими властями, средствами массовой информации и псевдоэкспертами политизированных обвинений и домыслов. Гипотезы преподносятся при этом как установленные факты, и на их основании делаются далекоидущие, но не соответствующие действительности выводы. Анонсированная Лондоном следственная работа по увязываемому с Солсбери происшествию в Эймсбери разворачивается, между тем, в плоскость малопрозрачных квазисудебных процедур. Данные разбирательства носят по сути засекреченный характер. Не можем воспринимать такой подход иначе как стремление Лондона скрыть правду в отношении произошедшего и не допустить раскрытия его истинных причин, хотя полагаем, что рядовые британцы не менее заинтересованы в том, чтобы их знать», – отмечается в заявлении диппредставительства.

Ранее британская полиция заочно предъявила обвинения третьему россиянину по делу о попытке убийства Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери: новым подозреваемым стал «сотрудник ГРУ» Сергей Федотов, настоящее имя которого, по данным следствия, Денис Сергеев. Вместе с ним по делу проходят Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), которых Лондон также называет агентами ГРУ.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к произошедшему причастна российская разведка. Москва все обвинения отрицает, а упомянутых лиц называет гражданскими.

Напомним, в 2020 году посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.

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