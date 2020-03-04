Дипломаты указали на отсутствие доказательств вины России в деле Скрипалей

Спустя два года после инцидента в Солсбери, где в марте 2018 года отравили Скрипалей, общественность так и не получила убедительных доказательств причастности России к произошедшему, говорится в заявлении российского посольства в Британии.

«Сегодня исполняется два года с момента инцидента в Солсбери с российскими гражданами Сергеем и Юлией Скрипалями. В марте 2018 года британское правительство поспешило возложить ответственность за произошедшее на Россию. Был совершен сильный удар по российско-британским политическим отношениям. Однако до сих пор ни нам, ни общественности не представлены убедительные доказательства официальной версии. Напротив, она изобилует нестыковками и порождает массу конкретных вопросов, остающихся без ответа», – передает ТАСС заявление посольства.

Также представлена обновленная версия доклада об инциденте, который был представлен год назад. В документе «Солсбери: два года вопросов без ответов» рассказывается об обстоятельствах произошедшего, перечисляются нестыковки в британской версии событий. В частности, по-прежнему неясно, куда Скрипали утром 4 марта ездили «с выключенными телефонами», почему не опубликованы записи с камеры наблюдения на доме Скрипаля, почему они потеряли сознание одновременно спустя несколько часов после отравления, и почему первую помощь им оказала главная медсестра британских сухопутных войск, которая якобы проходила мимо.

«Тактика Лондона сводится к вбросу в СМИ малоубедительных косвенных свидетельств и отрывочных фактов, призванных подкрепить политические обвинения в адрес России. Предвидим, что то же самое произойдет в результате коронерского расследования смерти Дон Стерджес, которое по определению не является состязательным и не предполагает установления чьей-либо вины», – сказано в комментарии.

Подчеркивается, что Россия продолжит добиваться установления правды о деле Скрипалей, при этом Москва готова сотрудничать в расследовании инцидента и «в целом к нормальным, равноправным, уважительным отношениям с Великобританией».

В сентябре российское посольство сообщило, что продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот, направленных в Форин-офис, а также запрос по линии Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи. Тогда же посольство указало на странности в этом деле, которые так и не были объяснены.

В декабре на тот момент посол Великобритании в Москве Лори Бристоу заявил, что отравленные в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали живы, они находятся под защитой британского правительства и не хотят встречаться с российскими дипломатами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД