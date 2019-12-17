Посол Британии рассказал о состоянии Скрипалей

Отравленные в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали живы, они находятся под защитой британского правительства и не хотят встречаться с российскими дипломатами, заявил посол Великобритании в Москве Лори Бристоу.

«Сергей и Юлия Скрипали живы и находятся под защитой британского правительства. Им было передано приглашение российского посольства о встречи. Они не захотели его принять. И их можно понять», – приводит его слова главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram.

В марте в посольстве России предположили, что Скрипаль и его дочь могут быть уже за пределами Великобритании.

В сентябре российское посольство сообщило, что продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот, направленных в Форин-офис, а также запрос по линии Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи. Тогда же посольство указало на странности в этом деле, которые так и не были объяснены.

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