Посольство перечислило странности в деле Скрипалей

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Украина встречает зиму без угля и газа

Катастрофические проблемы с углем на Украине на руку ГазпромуФото: Архип Верещагин/ТАСС
Уже в начале ноября Украина может начать веерные отключения электричества. Причина – в нехватке угля. Сейчас электростанции страны сжигают вдвое больше этого топлива, чем поставляют на склады. Однако чрезвычайная ситуация в энергетике Украины только на руку России. Подробности...
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В Болгарии возмущены провокацией Софии о «щитах Советской армии»

Болгарское общество, в отличие от властей, помнит о подвиге «русского солдата Алеши»Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
МИД Болгарии объявил освобождение стран Европы Советским Союзом во время войны с Германией «сомнительным историческим тезисом». Совсем недавно болгарский премьер Борисов благодарил Россию за то, что она не держит зла за срыв «Южного потока», и подчеркивал: «Старший всегда прощает». Что побудило болгарские власти вновь оскорбить «старшего», присоединившись к русофобскому хору? Подробности...
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«Московские протесты» лишились «героев»

Иван Подкопаев получил три года колонии за нападение на росгвардейцевФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В течение суток в Москве произошли сразу несколько событий, связанных с участниками несанкционированных акций июля – августа. Несколько фигурантов уголовных дел получили приговор, других перевели под домашний арест или освободили. Осужден и блогер, рассуждавший о расправе над детьми полицейских. Справедливая ответственность за правонарушения оказалась не только неминуемой, но и быстрой. Подробности...
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Крым выиграл конкуренцию среди украинских туристов

Крым переполнен туристами не только из России, но и из-за рубежаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Все попытки киевских властей отвадить жителей Украины от традиционного отдыха в Крыму провалились. По крайней мере, это показывает статистика по итогам очередного курортного сезона на полуострове. Сколько граждан Украины предпочитает Крым, какую сумму они оставляют российской курортной индустрии и почему, собственно, украинские курорты на Черном море не выдерживают конкуренции с российскими?  Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Запас прочности системе дает не мягкость, а справедливость

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское общество вполне осознает, что едва ли не впервые оно получило над собой власть, которая сочетает в себе сдержанную силу, несклонность к избыточной жестокости – и вообще чуть ли не самую милосердную за всю историю страны. Подробности...
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Синдром отмены государства

Дмитрий Юрьев, политолог
Политика на Украине перешла в твердые руки, управляемые умной, но очень горячей головой. И это далеко не первый случай внешнего управления изнутри на постсоветском пространстве. Через него прошли Грузия, Молдавия и даже Россия. Подробности...
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Как трагедия в Беслане обросла ложью и мифами

Евгений Крутиков, военный эксперт
Годовщина трагедии в Беслане вновь вынесла на поверхность целую серию мифов и конспирологических теорий о причинах и обстоятельствах страшного теракта. Кто и каким образом создал эти легенды, на чем они основываются, какими фактами опровергаются – и какие загадки до сих пор остаются в расследовании? Подробности...
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              Посольство перечислило странности в деле Скрипалей

              4 сентября 2019, 15:27

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Российское посольство в Великобритании видит все больше странностей и несовпадений в деле об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, сообщил пресс-секретарь дипмиссии, призвав Лондон ответить на все вопросы, заданные российской стороной.

              «На сегодняшний день продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот, направленных в Форин-офис, а также запрос по линии Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи», – передает РИА «Новости» заявление посольства.

              Указывается, что политическая версия инцидента, которую выдвинул Лондон, не вызывает доверия, тем более, что в деле много неясностей и несовпадений.

              «Британские власти до сих пор не объяснили, как могли Скрипали – люди разного возраста, пола, телосложения – через несколько часов после контакта с отравляющим веществом потерять сознание в одну и ту же минуту. Не разъясняется и то, почему ни у кого из лиц, оказывавших Скрипалям первую помощь и проводивших дальнейшее лечение, не проявилось никаких симптомов отравления нервно-паралитическим веществом. А «сведения» о признаках отравления у одного из полицейских появились лишь спустя 17 месяцев после инцидента», – сказал представитель посольства.

              Он указал, что вызывает сомнения работа следствия, которое избирательно изучало информацию, полученную по этому делу.

              Дипломат заметил, что «одни перемещения Скрипалей 4 марта 2018 года зафиксированы в мельчайших подробностях», а другие по неясной причине остаются в тени. Кроме того, подозрительным кажется и тот факт, что нет свидетелей, которые могли бы видеть Скрипалей и Александра Петрова и Руслана Боширова, которые являются главными подозреваемыми по делу.

              Пресс-секретарь посольства также отметил, что Лондон вообще не попытался опровергнуть рассказ обвиняемых российских граждан, которые заявили, что в Солсбери провели 120 минут, посетили парк, кафе и собор.

              «Все это они должны были сделать как раз в то время, когда, по данным полиции, они доставляли отравляющее вещество к входной двери Сергея Скрипаля. Сложно понять, в чем проблема проверить их утверждения и обнародовать результаты проверки», – говорит дипломат.

              Появились вопросы и к публикациям СМИ.

              «В январе 2019 года появилась информация о том, что первым человеком, оказавшим помощь Скрипалям после того, как они потеряли сознание, была главная медсестра сухопутных войск полковник Элисон Маккорт и ее дочь Эбигейл. Это невероятное совпадение, и никто даже не попытался объяснить, почему оно утаивалось на протяжении десяти месяцев. Еще одно совпадение, не получившее удовлетворительного объяснения, касается присутствия в больнице Солсбери на момент госпитализации Скрипалей персонала, подготовленного для работы с последствиями отравления нервно-паралитическим веществом», – добавили дипломаты.

              В российском посольстве указывают, что у следствия нет вопросов и к происхождению флакона якобы с нервно-паралитическим веществом, который якобы нашли в квартире Чарли Роули в Эймсбери.

              «Отсутствие доказательств связи этого флакона, который Роули обнаружил в запечатанном виде, с инцидентом в Солсбери настолько очевидно, что даже в условиях небывалого политического давления следствие не предъявляет лицам, обвиняемым по Солсбери, обвинений по Эймсбери. Чтобы перевернуть страницу и идти дальше, требуются соответствующие шаги со стороны правительства. В очередной раз призываем Лондон вернуться в русло соблюдения своих международных обязательств и норм дипломатического общения», – заключили в посольстве.

              В середине августа пресс-служба Скотленд-Ярда заявила, что по итогам инцидента был выявлен четвертый пострадавший, который оказался полицейским.

              Напомним, отношения Москвы и Лондона ухудшились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

              Британия обвиняет Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает это.


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