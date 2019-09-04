Посольство перечислило странности в деле Скрипалей

Российское посольство в Великобритании видит все больше странностей и несовпадений в деле об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, сообщил пресс-секретарь дипмиссии, призвав Лондон ответить на все вопросы, заданные российской стороной.

«На сегодняшний день продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот, направленных в Форин-офис, а также запрос по линии Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи», – передает РИА «Новости» заявление посольства.

Указывается, что политическая версия инцидента, которую выдвинул Лондон, не вызывает доверия, тем более, что в деле много неясностей и несовпадений.

«Британские власти до сих пор не объяснили, как могли Скрипали – люди разного возраста, пола, телосложения – через несколько часов после контакта с отравляющим веществом потерять сознание в одну и ту же минуту. Не разъясняется и то, почему ни у кого из лиц, оказывавших Скрипалям первую помощь и проводивших дальнейшее лечение, не проявилось никаких симптомов отравления нервно-паралитическим веществом. А «сведения» о признаках отравления у одного из полицейских появились лишь спустя 17 месяцев после инцидента», – сказал представитель посольства.

Он указал, что вызывает сомнения работа следствия, которое избирательно изучало информацию, полученную по этому делу.

Дипломат заметил, что «одни перемещения Скрипалей 4 марта 2018 года зафиксированы в мельчайших подробностях», а другие по неясной причине остаются в тени. Кроме того, подозрительным кажется и тот факт, что нет свидетелей, которые могли бы видеть Скрипалей и Александра Петрова и Руслана Боширова, которые являются главными подозреваемыми по делу.

Пресс-секретарь посольства также отметил, что Лондон вообще не попытался опровергнуть рассказ обвиняемых российских граждан, которые заявили, что в Солсбери провели 120 минут, посетили парк, кафе и собор.

«Все это они должны были сделать как раз в то время, когда, по данным полиции, они доставляли отравляющее вещество к входной двери Сергея Скрипаля. Сложно понять, в чем проблема проверить их утверждения и обнародовать результаты проверки», – говорит дипломат.

Появились вопросы и к публикациям СМИ.

«В январе 2019 года появилась информация о том, что первым человеком, оказавшим помощь Скрипалям после того, как они потеряли сознание, была главная медсестра сухопутных войск полковник Элисон Маккорт и ее дочь Эбигейл. Это невероятное совпадение, и никто даже не попытался объяснить, почему оно утаивалось на протяжении десяти месяцев. Еще одно совпадение, не получившее удовлетворительного объяснения, касается присутствия в больнице Солсбери на момент госпитализации Скрипалей персонала, подготовленного для работы с последствиями отравления нервно-паралитическим веществом», – добавили дипломаты.

В российском посольстве указывают, что у следствия нет вопросов и к происхождению флакона якобы с нервно-паралитическим веществом, который якобы нашли в квартире Чарли Роули в Эймсбери.

«Отсутствие доказательств связи этого флакона, который Роули обнаружил в запечатанном виде, с инцидентом в Солсбери настолько очевидно, что даже в условиях небывалого политического давления следствие не предъявляет лицам, обвиняемым по Солсбери, обвинений по Эймсбери. Чтобы перевернуть страницу и идти дальше, требуются соответствующие шаги со стороны правительства. В очередной раз призываем Лондон вернуться в русло соблюдения своих международных обязательств и норм дипломатического общения», – заключили в посольстве.

В середине августа пресс-служба Скотленд-Ярда заявила, что по итогам инцидента был выявлен четвертый пострадавший, который оказался полицейским.

Напомним, отношения Москвы и Лондона ухудшились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британия обвиняет Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает это.