Скотленд-Ярд сообщил о четвертом пострадавшем после инцидента в Солсбери

Выявлен четвертый пострадавший после инцидента в Солсбери, им стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

«Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением «Новичка» в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского», – сообщили в полиции, передает ТАСС.

Отмечается, что личность пострадавшего не раскрывается в связи с его пожеланием.

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко ухудшились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британия обвиняет Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает это.