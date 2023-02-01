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Сенатор Долгов: США манипулируют ДСНВ в корыстных целях
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США в очередной раз пытаются выдвинуть против России обвинения о нарушении ДСНВ, однако у них нет никаких доказательств. Кроме того, в рамках ДСНВ американцы пытаются продвигать свои корыстные интересы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее США обвинили Россию в нарушении Договора о стратегических наступательных вооружениях.
«В реальности американцы сначала вышли практически из всех договоренностей, все разрушили, а теперь валят с больной головы на здоровую. У них нет никаких доказательств нарушений со стороны России, им нечего представить в публичном пространстве. Это все абсолютно голословные обвинения. А вот нарушений со стороны Вашингтона предостаточно», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Когда Штаты предлагали новые переговоры по Стратегическим наступательным вооружениям, они хотели включить туда наши новейшие системы, которые находятся явно впереди аналогичных американских разработок. Они планировали обеспечить себе преимущество. Понятно, что нас такая позиция не устраивает. И способствовать стратегической стабильности это не будет», – подчеркнул парламентарий.
«Кроме того, наша страна никогда не говорила о готовности первыми применить ядерное оружие, а любые попытки нас обвинить в том, что мы якобы готовим его применение – это домыслы. Поэтому я убежден, что корень проблемы надо искать на американской стороне. Они в очередной раз пытаются обвинить Россию во всевозможных грехах, хотя сами преследуют корыстные цели», – заключил Долгов.
Ранее США обвинили Россию в нарушении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Соответствующее уведомление Госдепартамент уже направил в американский Конгресс, пишет Wall Street Journal. Причиной стало якобы «блокирование» Москвой инспекций.
«Невозможность инспекций затрудняет верификацию числа боеголовок, которые развернула Россия», – отмечает издание. Определение о «несоблюдении», по мнению США, единственного двустороннего режима контроля за стратегическими вооружениями было вынесено впервые с 2011 года, когда соглашение вступило в силу.
Ранее в Белом доме заявили, что США очень ждали начала консультаций в рамках двусторонней комиссии по исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), выясняют причину решения России перенести их.
В Москве с обвинениями не согласны. Так, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия безукоризненно соблюдает ДСНВ на протяжении всех лет в отличие от США, передает ТАСС. Ответственно за эскалацию ситуации вокруг Договора дипломат возложил на Белый дом.
Аналогичного мнения придерживается и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она указала, что США выходили из огромного числа договоренностей в одностороннем порядке, подорвали принцип реализации ДСНВ и теперь обвиняют Россию в его нарушении.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что считает странным требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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Эксперты оценили данные о десанте ВСУ на левобережье Днепра возле Херсона
Онуфриенко: Попытки ВСУ высадиться на левобережье Днепра бессмысленны
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Попытки форсировать Днепр выше Херсона и высадиться на левом берегу похожи на желание командования ВСУ прощупать нашу оборону, невзирая на потери личного состава. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя появившуюся информацию о попытках ВСУ высадиться на левом берегу Днепра.
«ВСУ неоднократно пытались высадиться на островах, в том числе на острове Большой Потемкин, где их уничтожают. Попробовать высадиться на левом берегу Днепра они, конечно, могут, но шансов уцелеть у них нет», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Я не знаю, где в ВСУ берут таких десантников. По сути, они выполняют роль смертников. Как мы помним, ВСУ много раз подряд высылали подобные группы к Запорожской АЭС и все заканчивалось их уничтожением», – отметил собеседник.
«На левом берегу Днепра у нас построена глубокоэшелонированная оборона, прорвать ее невозможно, поэтому смысла в подобных действиях со стороны ВСУ, кроме как уничтожить собственных солдат, я не вижу. Хотя очевидно, что они пытаются прощупать нашу оборону, невзирая на потери личного состава», – подчеркнул он.
Оценку ситуации дал и военный эксперт Борис Рожин. В своем Telegram-канале он написал, что «такая тактика продолжает использоваться противником достаточно давно – начиная с неудачных попыток высадки десантов на Кинбурнскую косу, которые все были отбиты».
«Далее были попытки установления контроля над рядом островов. Самые известные события разворачивались вокруг острова Большой Потемкин, где они организовывали фотосессию на берегу, хотя остров остается под контролем РФ. Также недавно были попытки десантов у Новой Каховки, успешно отбитые нашими войсками», – напомнил он.
«Сейчас идут новые попытки. Противник прощупывает нашу оборону на левобережье и оценивает возможности для создания полноценного плацдарма в ходе весенне-летней кампании. Недооценивать эту активность противника не стоит», – считает эксперт.
«В порядке несложного вангования – история с «десантом через Днепр» закончится примерно так же, как и с десантом на остров Большой Потемкин», – добавил Рожин.
Ранее в Сети появилась информация, согласно которой около 9.00 вторника противник на трех лодках высадился на левый берег Днепра, находящийся под контролем ВС РФ, и закрепился в ближайших домах.
Согласно карте, опубликованной Тelegram-каналом «Рыбарь», десант противника попытался высадиться в районе озера Круглик.
Во вторник российская артиллерия ликвидировала 120-миллиметровый миномет с расчетом на правом берегу Днепра в Херсонском регионе, сообщается что двое украинских военных погибли, трое ранены.
Ранее бойцы первой Славянской бригады поразили из самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» боекомплект ВСУ в укрепрайоне на Донецком направлении. А в прошлый четверг российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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США через Египет передали послание России
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
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Послание госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, переданное главой МИД Египта Самехом Шукри, содержит только призывы к России «уйти и прекратить», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой.
«Господин министр, отвечая на предыдущий вопрос, сказал, что он передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю», – передает ТАСС слова Лаврова.
По его словам, Россия готова выслушать любое серьезное предложение, направленное на урегулирование нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте, но в очередной раз Блинкен заявил о том, что «Россия должна прекратить, Россия должна уйти, тогда все будет хорошо».
При этом Лавров отметил, что «кое-что Блинкен не передал, имея в виду высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что Россия должна проиграть, должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтоб проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад, проиграет весь мир». Столтенберг, как указал министр, «взял на себя смелость говорить не только от имени членов Североатлантического альянса, но и от имени всех остальных стран мира».
«Здесь достаточно все понятно, речь идет совсем не об Украине. Киевский режим, который не имеет никакой самостоятельности, выполняет волю суверена – США и всего остального Запада, который подмял под себя Вашингтон <...> – не допустить на международной арене никаких событий, которые хоть как-то будут ставить под вопрос претензии США на гегемонию в современном мире», – сказал Лавров.
Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым. Он не увидел возможности улучшения отношений России и НАТО после окончания украинского конфликта.
Макфол поставил перед Зеленским условие для поставок оружия
Экс-посол США в России Макфол предложил Западу подписать договор с Зеленским о ненападении на Россию
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В обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.
Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для журнала Foreign Affairs написал, что Соединенные Штаты и союзники могут предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы, а взамен Зеленский может подписать юридическое соглашение, что не будет использовать это оружие для нанесения ударов по целям в России, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по российской территории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений западными странами Киеву приводят к эскалации конфликта, при этом ситуация зашла в тупик, так как потенциально изменить ход событий это не может.
Американские СМИ раскрыли созданное США «прикрытие» для поставок Германией танков Киеву
WP: Решение США передать Киеву танки Abrams стало прикрытием для поставок Leopard
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Объявление США передать Украине танки Abrams стало прикрытием, позволяющим ФРГ немедленно начать поставки Киеву немецких танков Leopard 2, сообщили СМИ.
The Washington Post пишет, что Байден беспокоился, что чем дольше продолжалось растущее публичное разногласие по поводу танков, тем больший ущерб оно наносило его главному приоритету в отношении Украины: сохранению единства Запада под руководством США, передает РИА «Новости».
В публикации говорится, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США созвонились 17 января, Байден еще несколько раз попробовал убедить Шольца согласиться на отправку танков, однако тот был непреклонен и требовал совместных мер по танкам.
В статье отмечается, что после разговора Байден спросил советника по нацбезопасности Джейка Салливана и госсекретаря Блинкена, какие шаги следует предпринять.
«Именно Блинкен предложил возможный обходной путь. Что если они объявят о намерении поставить танки Abrams в рамках обеспечения «долгосрочных» потребностей Киева в конфликте, который может продолжаться годами? Это могло бы дать Шольцу прикрытие, которое он искал, чтобы позволить танкам Leopard сразу направиться на Украину, а Пентагону дало бы время на подготовку своих танков, украинских военных и создание логистики», – пишут СМИ.
Параллельно с этим в Европе потенциальные поставщики Leopard сосредоточились на усилении давления на Берлин для того, чтобы добиться разрешения производителя на передачу Украине техники.
«Но для Шольца это была серьезная политическая дилемма. С первых дней конфликта он старался не идти впереди колонны, когда дело касалось вооружения Украины, выражая опасения по поводу возможного возмездия Москвы», – отмечается в материале.
При этом противником поставок танков Abrams был глава Пентагона Ллойд Остин, он был уверен, что их эксплуатация и логистика будут слишком сложны.
«Он был убежден, что украинцы не смогут поддерживать и обслуживать массивные боевые танки. Кроме того, американские машины защищены специальной броней из обедненного урана засекреченной конструкции, которую США не хотели, чтобы Россия получила в свои руки», – резюмировали авторы.
В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
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Эксперты объяснили желание США заполучить титановые месторождения Украины
Эксперты: Запад признался в еще одном способе грабежа Украины
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Титановые месторождения представляют большой интерес для США, поскольку обладают высокой востребованностью в промышленности. Однако сводить все причины конфликта исключительно к титану неправильно. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в случае победы Украины США и другие страны Запада получат новые источники добычи титана.
«Титан является очень важным металлом в авиационно-космической отрасли, да и в промышленности в целом. Именно титан решает проблему необходимой высокой прочности и при этом легкости различных элементов для строительства, например, гражданских судов», – рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
«Нельзя сказать, что Украина – житница титана, его месторождения есть и у нас в Сибири, а также в Африке и Южной Америке. Да, есть и на Украине, в частности в Запорожской, Житомирской, Днепропетровской областях. Там вообще очень широко развиты различные полиметаллы, налажена добыча и переработка», – отметил он.
«Специфика добычи титана заключается в том, что в мире нет таких мест с плотными залежами этого металла. И если в руде присутствует порядка 7–15% титана, то ее уже имеет смысл добывать и перерабатывать в промышленных масштабах. Однако этот процесс очень сложный, трудоемкий», – полагает собеседник.
«В мире этого металла не хватает. Чтобы получить чистый титан, который можно добавлять в сплавы, его необходимо обогатить. Для это требуется два технологических порядка. В результате из общих объемов добычи руды годной остается лишь ее малая часть. Все это делает титан еще ценнее», – рассуждает эксперт.
«Полагаю, что добыча на территории Украины сейчас ограничена до предела, а может, даже остановлена и законсервирована. Все-таки в этих районах и близко к ним идут боевые действия. Это, кстати, указывает на одну из множества причин нынешнего конфликта и заинтересованности Запада в нем», – акцентировал Попов.
«На территории Украины в целом большие и развитые районы по добыче природных ресурсов, угля, металлов и радиоактивных элементов для атомной энергетики, поэтому существует большой интерес Запада в установлении контроля над ними. Однако, если говорить о причинах конфликта, то нужно рассматривать все в комплексе, в том числе политические аспекты», – добавил он.
В то же время авиаэксперт Роман Гусаров отметил, что «ильменит – руда для производства титана – очень широко добывается в Африке, в Южной Америке». «Кроме того, Boeing, например, более трети всего необходимого титана покупал в России в виде готовых изделий для своих самолетов», – рассказал собеседник.
«Цепочка была следующей: добытое в Африке сырье везли по морю на Украину на горно-обогатительные предприятия, далее его обогащали, а затем отправляли к нам на Урал, где выплавлялся собственно титан и производились изделия для самолетов», – добавил он.
«Украина была задействована в цепочке поставок, но говорить о том, что именно из-за титана развернулся весь конфликт, на мой взгляд неправильно», – отметил Гусаров.
В свою очередь политолог и экономист Иван Лизан напомнил, что «титановые месторождения на Украине были разработаны еще в советское время». «Добытый на Украине металл последние 30 лет ввозился в Россию, свои же собственные месторождения мы почти не развивали. Сейчас эта ситуация меняется в лучшую сторону, правительство стало уделять большое внимание развитию собственных месторождений», – полагает собеседник.
«У нас единственный производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», у которого страны Запада закупали титан. В силу нынешних обстоятельств они не закупают у нас металл, поэтому вопрос с сырьем и готовыми изделиями стоит достаточно остро. В этой связи, конечно, Штаты могут быть заинтересованы в установлении контроля над украинскими месторождениями, чтобы закрыть свои потребности», – отметил он.
«Но это только одна из причин. У Запада есть немало других причин в провоцировании конфликта на Украине. Кроме того, там есть залежи урана и других ресурсов, которые Штаты с удовольствием награбят. Но это не решающий фактор», – уверен Лизан.
«Кроме того, Штаты в теории могут наладить добычу титана на Украине, его переработку в Европе и хорошо на этом зарабатывать. Полагаю, нам стоит выразить благодарность западным СМИ за то, что они рассказали об этом моменте. Теперь мы еще больше знаем о том, как американцы будут грабить Украину», – заключил он.
В случае «победы» Украины США и другие страны Запада получат новый канал добычи титана – прочного металла, активно использующегося в военной промышленности. Об этом пишет издание Newsweek, указывая на то, что захват месторождений Россией приведет к существенному росту влияния Москвы.
Для США титан является одним из 35 полезных ископаемых, жизненно необходимых для поддержания экономики и безопасности страны. Между тем около 90% всей руды поступают в Штаты из-за рубежа.
При этом Украина входит в число семи стран мира, поставляющих титановую губку – исходник для производства металла. Отмечается, что доступ к данному ресурсу поможет Западу отказаться от поставок со стороны России, введя под санкции новые направления экспорта Москвы.
В марте американская компания Boeing сообщила о приостановке покупки титана из России и закрытии технических отделов в стране. Генеральный директор «ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов рассказал, что корпорация займется переориентацией сбыта на другие рынки.
Напомним, компания является самым крупным производителем титана в мире. Гигант производит более 90% российского титана и экспортирует его в более чем 50 стран.
В октябре стало известно, что за три квартала 2022 года чистый убыток Boeing увеличился в 78 раз – до 4,3 млрд долларов. Выручка компании сократилась при этом всего на 1,8% – до 47 млрд долларов. Причиной падения показателей эксперты называют разрыв экономического сотрудничества фирмы с Россией.
Напомним, что российские разработчики создали технологию переработки руд для получения диоксида титана, она должна заменить применяющиеся в российской промышленности зарубежные технологии.
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Минобороны: Пандемия коронавируса развивалась по американскому сценарию
Минобороны: Пандемия коронавируса развивалась по сценарию американских учений Event 201
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Пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, это ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
По словам Кириллова, в 2019 году Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения «Ивент-201». Тогда были отработаны действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса. По легенде, он был передан от летучих мышей человеку через организм свиньи, передает ТАСС.
Кириллов подчеркнул, что «развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту».
Также он добавил, что специалисты американской компании Ecohealth Alliance с 2015 года ведут работы по усилению патогенных свойств коронавирусов и механизму их передачи от животных человеку.
Кириллов указал на то, что высокая готовность американских производителей мРНК-вакцин к пандемии коронавируса также вызывает вопросы.
«Вызывает вопросы высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции. Складывается впечатление, что фармкомпании заблаговременно разработали вакцинные препараты, но не смогли быстро вывести их на рынок из-за специфичности вируса, что впоследствии проявилось в низкой эффективности вакцинации и многочисленных побочных реакциях», – сказал он.
Ранее в МО заявили, что вариант коронавируса на основе штамма омикрон, вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Бостонском университете, существующие вакцины против него неэффективны.
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США обвинили Россию в нарушении ДСНВ
США назвали нарушением ДСНВ «блокирование» Россией американских инспекций
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Госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «блокирование» Россией американских инспекций, сообщило издание Wall Street Journal.
«Невозможность инспекций затрудняет верификацию числа боеголовок, которые развернула Россия», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Определение о «несоблюдении», по мнению США, единственного двустороннего режима контроля за стратегическими вооружениями было вынесено впервые с 2011 года, когда соглашение вступило в силу.
Ранее в Белом доме заявили, что США очень ждали начала консультаций в рамках двусторонней комиссии по исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), выясняют причину решения России перенести их.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что считает странным требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
В Конгрессе США испугались за будущее доллара
Член Палаты представителей США Грин не исключила утраты долларом статуса мировой валюты
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Россия доказывает, что ей не нужен доллар, который в результате может утратить статус мировой валюты, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Грин заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что два года назад были «времена мира во всем мире», а сейчас возникла угроза мировой войны.
По ее словам, «опосредованная война» между Россией и США на Украине «выгодна Китаю», она «истощает военные ресурсы» США, «вызывает инфляцию, наносит вред мировой торговле». Грин выразила уверенность, что «американцы это не поддерживают», передает ТАСС.
Она опасается, что доллар лишится статуса мировой валюты из-за высокомерия США и «борьбы за спасение демократии» на Украине, хотя Украина не входит в НАТО. Как заявила Грин, «Россия, находящаяся под жесткими санкциями, доказывает миру, что ей не нужен американский доллар», как и «дружба» с США для «торговли и процветания».
По мнению Грин, из-за событий на Украине создается «новая ось», наблюдается «подъем Китая», которому США «открыли дверь ради эгоистичной корпоративной выгоды».
«Мы глупцы. Теперь у КНР самые быстрорастущие ВС в мировой истории, а мы тем временем бьем себя в грудь, стоя на пороге третьей мировой войны с Россией», – заявила она.
Грин заявила: «Америка, Россия и Украина <...> обречены, если мы все не обратим внимание на самих себя и не исправимся». Она призвала Вашингтон положить конец конфликту на Украине и не тратить средства на помощь Киеву. Грин осудила «одержимость победой над Россией любыми средствами», указав, что у властей США есть «долг перед собственным народом, границей и страной».
Напомним, Грин назвала предателями коллег-республиканцев из-за поддержки ими нового транша Украине.
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В России оценили условие Макфола Зеленскому для поставок вооружений Украине
Политолог Шеслер назвала глупостью условие Макфола Зеленскому для поставок вооружений Украине
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Макфол пытается «обезболить» последствия от поставок нового американского оружия. На деле же все это выглядит как абсолютная глупость бывшего дипломата. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер. Ранее экс-посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что Зеленский мог бы подписать соглашения о ненападении на Россию в обмен на новые поставки западного оружия.
«Заявление Майкла Макфола является очередной попыткой нейтрализации, обезболивания тяжелых военных и политических последствий от поставок американского оружия на Украину. Мы видим, как они неуклонно нарастают», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Кроме того, нам обещали, что передаваемое Украине оружие будет иметь ограничения по дальности поражения. Однако сейчас мы видим, что никакие ограничения в 70 км не соблюдаются, HIMARS стреляют гораздо дальше, и ВСУ это никто не запрещает», – отметила собеседница.
«Теперь Украине передадут американские и европейские танки, обсуждается передача авиации. Все это вызвало достаточно резкую реакцию в России. Становится очевидно, что противостояние переходит на новый уровень», – подчеркнула она.
«Макфол не является официальным лицом, которое было бы уполномочено делать такие заявления и уж тем более требовать от Украины гарантий. Однако даже если бы эти слова прозвучали от госсекретаря Энтони Блинкена или президента Джо Байдена, это все равно выглядело бы несусветной глупостью», – полагает Шеслер.
«Мы знаем, что Украина не соблюдает никакие соглашения, и доверия к их обещаниям, пусть даже письменным, быть не может. Кроме того, слова Блинкена о том, что передаваемое оружие позволит Украине освободить Крым, противоречат словам Макфола о ненападении на Россию», – обратила внимание политолог.
Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что в обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский мог бы подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России. По словам Макфола, Штаты и их союзники могут предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы.
В свою очередь глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по российской территории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поставки вооружений западными странами Киеву приводят к эскалации конфликта, при этом ситуация зашла в тупик, так как потенциально изменить ход событий это не может. Напомним, что почти девять лет назад Украина подписывала Минские соглашения, а затем не выполняла их. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это стало предтечей специальной военной операции.
«Со временем, конечно, это стало очевидно. И, опять же, президент России Владимир Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили. Но это игнорировалось другими участниками переговорного процесса», – пояснил Песков.
Напомним, западные политики, в том числе экс-канцлер Германии Ангела Меркель, открыто подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Порошенко также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
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В Турции предрекли поражение США на Украине
Обозреватель Sabah Тутар: К поражениям США в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии и Ираке добавится Украина
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К поражениям Соединенных Штатов в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке, судя по всему, добавится Украина, выразил уверенность обозреватель Sabah Берджан Тутар.
По мнению автора статьи, основной причиной, по которой американская армия не может победить ни в одном из конфликтов со времен Второй мировой войны, заключается в том, что США стремятся трансформировать «побежденных». Журналист выразил уверенность, что Соединенные Штаты в некотором смысле хотят невозможного, поэтому из каждой войны, в которую США вступают, они выходят с поражением, передает РИА «Новости».
Обозреватель подчеркнул, что американские политики не обладают достаточной информацией о странах, которым противостоят. Зачастую ситуация для США усугубляется отсутствием стратегического планирования и непониманием картины мира в целом, констатируется в статье.
Автор материала привел в пример таких американских президентов, как Джон Кеннеди, Линдон Джонсон и Ричард Никсон, возглавлявших США во время войны во Вьетнаме, в которой Соединенные Штаты потерпели величайшее поражение. Журналист выразил уверенность, что все эти американские лидеры были крайне мало осведомлены об отношениях между Вьетнамом, Советским Союзом и Китаем. По его словам, аналогичным образом после терактов 11 сентября выяснилось, что лишь немногие американцы понимают разницу между суннитами и шиитами.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какое отношение к Украине имеет поражение США во Вьетнаме.
МИД указал главного выгодоприобретателя в украинском кризисе
Рябков назвал США главным выгодоприобретателем в украинском кризисе
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США являются главным дирижером и выгодоприобретателем в украинском кризисе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков отметил, что Украина сейчас выполняет для США в том числе и функцию испытательного полигона для ВПК, на котором проходят проверку «различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, весьма дальнобойные». Как указали в МИДе, вооружения «испытывается на предмет сопротивляемости российскому оружию».
По словам Рябкова, США, добиваясь от других стран передачи Украине военной техники, отправляют ее «на утилизацию», а сами хотят навязать Европе многомиллиардные контракты на закупку уже американской продукции. Рябков считает, что эта «циничная игра плохо закончится для тех, кто в нее сейчас самозабвенно играет», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что плата за поставки тяжелых танков Украине станет бременем для европейских налогоплательщиков, а Соединенные Штаты при этом останутся «с хорошими барышами». Военный эксперт Александр Бартош указал, что США таким образом захватывают оружейный рынок Европы.
В Минобороны обвинили Запад в попытке провести против России блицкриг
Советник министра обороны Ильницкий: США и их союзники в 2022 году попытались провести против России блицкриг
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Соединенные Штаты и их союзники пытались в 2022 году провести в России блицкриг, устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но потерпели неудачу, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий.
Как отметил Ильницкий в своей статье в журнале «Арсенал Отечества», в феврале-марте 2022 года США и их союзники попытались устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но допустили ошибку. Как поясняет автор, если для вооруженного блицкрига необходимо от 40 до 100 дней, то для блицкрига ментальной войны понадобится минимум один-два года, чтобы добиться предательства элит, и до 15 лет, чтобы сформировать у населения новую идентичность, передает РИА «Новости».
Советник министра обороны констатировал, что первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для так называемой пятой колонны. В то же время, по его словам, о полной неудаче Запада можно будет судить лишь к середине 2024 года, когда к элитам и населению России окончательно придет понимание невозможности договориться с Западом и вернуть все на исходные позиции.
Ильницкий уточнил, что блицкриг ментальной войны заключается в параличе воли противника через воздействие на его элиту и СМИ с целью затем их же руками развалить государственные институты, разложить армию и силовые структуры. Кроме того, автор выразил уверенность, что Запад ошибся, обнажив истинные цели своего ментального блицкрига, не провел достаточной предварительной подготовки, не создав красивой, но лживой альтернативы и, тем самым, нарушил правила и логику действий.
В сентябре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что тактика блицкрига Запада против России не сработала. В июле 2022 года российский лидер отметил, что действия российского ЦБ и правительства предотвратили экономический блицкриг Запада.
Эксперт объяснил планы Минобороны взять на обеспечение добровольческие отряды
Эксперт Онуфриенко: Минобороны решит назревшие вопросы в отношениях с добровольцами
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Минобороны делает первые шаги по встраиванию добровольческих структур в общую военную систему России. Но впереди предстоит большая работа над тем, чтобы сделать это эффективно, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что Минобороны планирует взять на обеспечение добровольческие военные формирования.
«Это позволит нам решить часть вопросов, связанных со снабжением добровольцев боеприпасами, техникой, топливом и так далее. Они нуждаются, например, в бронетехнике, артиллерии, авиации. И правильно, что такие задачи будет решать непосредственно Минобороны», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Абсолютно назревшее решение связано и с оказанием медицинской помощи добровольцам. Помимо этого, было бы правильным продолжить уравнение статуса военнослужащих и добровольцев в части прав на меры социальной поддержки и различные льготы», – отметил собеседник.
«Кроме того, необходимо, чтобы Минобороны урегулировало вопросы боевого взаимодействия регулярных подразделений и добровольческих формирований. Здесь пока что есть загвоздки», – полагает эксперт.
«Вместе с тем глобальных проблем со снабжением добровольцев обмундированием и продуктами питания нет. Зачастую их в кратчайшие сроки удовлетворяют волонтеры, кураторы или руководители соответствующих ЧВК», – отметил он.
«Также в этом решении прослеживается желание аккуратно встроить добровольцев в общую военную систему России. С точки зрения осуществления управленческих функций это логично, поскольку позволит достичь лучшей синхронизации и эффективности действий», – считает Онуфриенко.
Ранее стало известно о подготовке проекта приказа Министерства обороны РФ, согласно которому ведомство берет на себя обеспечение добровольческих формирований.
Согласно документу, добровольческие формирования будут обеспечиваться в порядке, установленном для воинских формирований Вооруженных сил соответствующими службами воинских частей, которым приданы добровольческие формирования. В приказе отмечается, что инвентарное имущество не переходит в личную собственность добровольцев и подлежит сдаче на вещевой склад воинской части.
Медицинская помощь добровольцам оказывается в «военно-медицинских подразделениях, частях и организациях». Также предусмотрена эвакуация добровольцев самолетами и вертолетами ВКС России в лечебные учреждения при необходимости.
Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий статус ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.
Напомним, соответствующую инициативу внесли 3 ноября в Госдуму 270 депутатов и группа сенаторов, в том числе спикер СФ Валентина Матвиенко и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
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Юшков объяснил логику ответа России на потолок цен на нефть
Эксперт Юшков: Россия сможет больше не оглядываться на позицию Запада в вопросах нефти
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Решение правительства решает сразу две задачи: понятный алгоритм ответа и возможность не оглядываться на диктовку цен Западом, увеличив доходы бюджета. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее кабмин утвердил порядок исполнения указа президента России об ответе на потолок цен на нефть.
«В документе четко говорится, что ни в одном коммерческом контракте не должен упоминаться потолок цены. И никаких дополнительных соглашений, в которых каким-то образом корректировалось бы ценообразование, тоже быть не должно», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Но при всей этой простоте постановление правительства выполняет и другую функцию, к которой государство постепенно пришло. Это создание некоего маркера, показывающего, сколько на рынке должна стоить российская нефть. Раньше на основе средней цены российского сорта Urals ежемесячно высчитывался размер экспортной пошлины. То есть чем больше сырье стоило на мировом рынке, тем больше получало государство», – отметил собеседник.
«Напомню, с 5 декабря запрещено импортировать российскую нефть в Европу. Данные о том, сколько в среднем стоит наша нефть на мировом рынке, закупались у компании Argus. Но сейчас эти показатели нерелевантны из-за ограничений на наше топливо», – добавил он.
«Постановление решает сразу два вопроса. Во-первых, появилась конкретика российского ответа на введение потолка цен на нефть. Во-вторых, компании начнут предоставлять государству копии коммерческих контрактов. А в этих документах указана реальная цена отгрузки сырья», – рассуждает эксперт.
«То есть получится собрать своего рода статистику, позволяющую понять, сколько в этом месяце стоила российская нефть, и корректировать данные на будущий месяц. Фактически спустя десятилетия мы сможем больше не оглядываться на западные компании, которые говорили нам, по какой цене торговать сырьем», – акцентировал Юшков.
«Конечно, коммерческие компании первое время будут сопротивляться этому механизму, ссылаясь в том числе на коммерческую тайну. Но Argus, по сути, собирала те же данные. Все это может привести к повышению первичной цены на топливо. А это в свою очередь принесет новые доходы в российский бюджет», – убежден эксперт.
Ранее правительство России утвердило порядок исполнения указа президента Владимира Путина о запрете поставок нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 28 января, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В сообщении говорится, что Минэнерго и Минфин до 1 марта должны утвердить порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. При этом российские компании-экспортеры по запросу Минэнерго ежемесячно предоставляют информацию о контрактах и ценах, а также данные о мониторинге неприменения механизма фиксации цен до конечного покупателя.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как Россия намерена пробивать потолок цен на нефть.
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Порошенко раскрыл цели Минских соглашений
Бывший президент Украины Порошенко заявил, что Минские соглашения дали Киеву восемь лет для строительства армии
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За время действия Минских соглашений киевский режим усилил армию и настроил страны Запада против России, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в документальном фильме «Путин против Запада» телеканала Би-би-си.
По его словам, принятые соглашения дали годы для строительства армии, экономики и глобальной «проукраинской антипутинской коалиции», передает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си.
В этом же документальном фильме советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросам политики безопасности Кристоф Хойсген подчеркнул, что Порошенко жаловался Меркель перед подписанием Минских соглашений на плачевное положение ВСУ в Дебальцево.
В ответ экс-президент Украины пояснил, что в случае, если «россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев». «Поэтому он нуждался в соглашении», – заключил Хойсген.
В конце 2022 года экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения рассматривались как попытка «дать Украине время», чтобы Киев стал сильнее. После Меркель об этом же заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.
В январе 2023 года Германия призналась в войне Европы против России.