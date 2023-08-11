«Украинская правда»: Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова

Tекст: Ольга Никитина

Отставка Резникова, как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники во власти, перешла из «теоретически возможной» в «практически возможную», передает РИА «Новости».

Украинское издание утверждает, что кандидатами на пост руководителя военного ведомства Зеленский рассматривает Александра Кубракова, нынешнего министра инфраструктуры, а также Александра Камышина, который занимает должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Газета добавляет, что Резников «якобы не против стать послом в Великобритании». При этом уточняется, что неизвестно, рассматривается ли эта возможность всерьез.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что Резников, который признавался в том, что «не переживает» по поводу отставания от графика контрнаступления ВСУ, может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии.