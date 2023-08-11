Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.2 комментария
Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова
«Украинская правда»: Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова
Владимир Зеленский хочет сменить министра обороны Украины, на должность, которую сейчас занимает Алексей Резников, есть по меньшей мере два претендента, пишут украинские СМИ.
Отставка Резникова, как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники во власти, перешла из «теоретически возможной» в «практически возможную», передает РИА «Новости».
Украинское издание утверждает, что кандидатами на пост руководителя военного ведомства Зеленский рассматривает Александра Кубракова, нынешнего министра инфраструктуры, а также Александра Камышина, который занимает должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Газета добавляет, что Резников «якобы не против стать послом в Великобритании». При этом уточняется, что неизвестно, рассматривается ли эта возможность всерьез.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что Резников, который признавался в том, что «не переживает» по поводу отставания от графика контрнаступления ВСУ, может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии.