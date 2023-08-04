Военкома под Одессой показательно отправили в зону СВО после заявлений о коррупции

Tекст: Александра Юдина

По данным источников, Мосийчук заявлял, что депутат из Южного Егор Смирнов, работающий в местном порту и являющийся секретарем земельной комиссии, проходит службу в ТЦК и помогает гражданам уклоняться от мобилизации за взятку, направляя также повестки своим недоброжелателям, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

В данный момент Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело о коррупции, однако руководство ТЦК стремительно отправило Смирнова и двоих его «соратников» «для последующей службы в одну из бригад, выполняющую задачи на переднем рубеже».

Ранее спецслужбы выявили на территории ДНР, которая временно находится под контролем киевского режима, военкомов ВСУ, руководящих мобилизацией.

До этого на Украине предупредили, что дальнейшая мобилизация приведет к социальному взрыву в стране.

