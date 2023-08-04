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Выявлены военкомы ВСУ в оккупированной Киевом части ДНР
РИА «Новости»: Российские силовики выявили военкомов, руководящих мобилизацией в части ДНР, занятой ВСУ
На территории Донецкой народной республики, которая временно находится под контролем киевского режима, выявлены военкомы вооруженных сил Украины, руководящие мобилизацией, сообщили в спецслужбах.
Сотрудник спецслужб сообщил РИА «Новости», что в ходе оперативных мероприятий получены данные об Атрюхе Вадиме Игоревиче, уроженце Донецкой области, и Глущенко Андрее Аркадьевиче и Петрове Сергее Геннадьевиче, оба уроженцы Мурманской области.
По словам источника, в настоящее время эти трое занимаются мобилизацией на подконтрольной украинским националистам территории ДНР. Именно они, подчеркнул представитель спецслужб, несут ответственность за то, что жители Донецкой области на временно подконтрольной Украине земле вынуждены воевать со своими соседями в ДНР.
Уточняется, что Атрюх, Глущенко и Петров до 2014 года проходили службу в Донецке, а в 2014 года стали участвовать в карательной операции украинских властей против жителей Донбасса – так называемой АТО.
Ранее на Украине предупредили, что дальнейшая мобилизация приведет к социальному взрыву в стране.