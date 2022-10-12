Спецоперация обрела свое лицо

Министр обороны России назначил командующего специальной военной операцией. И не только назначил, но и официально сообщил об этом на всю страну. Командующим стал генерал армии Сергей Владимирович Суровикин.

Главный принцип управления войсками – это принцип единоначалия. У каждого подразделения, части, соединения, группировки или фронта должен быть один главный командир. У командира – штаб. И командир должен быть известен своим подчиненным, соседям слева и справа, вышестоящим командирам. При любой коммуникации с любым военным подразделением, частью, соединением первый вопрос звучит так: кто ваш командир? Без ответа на него коммуникация невозможна. В случае масштабной военной операции должен быть командующий операцией.

Назначение было принято с одобрением практически всеми военными, государственными и общественными деятелями в России. Я не думаю, что другие генералы, командовавшие группировками войск в СВО, были некомпетентными или нерешительными. Там не было некомпетентных, и трусов не было: все прошли Чечню, Сирию, все боевые генералы, а не «паркетные». Но Суровикин даже среди прочих боевых генералов выглядит весомо, заслужил массовые симпатии армейских и околоармейских кругов.

И главное, есть надежда, что вместе с должностью он получил беспрецедентные полномочия. Назначаешь человека ответственным – передавай ему полномочия. Таковы азы, опять же, управления.

Показательно то, что Суровикин был (и, возможно, остается) главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. В состав ВКС входят военно-воздушные силы (ВВС), войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), а также Космические войска (на самом деле уже очень важные – начиная с военных спутников). Еще в Сирии, будучи командующим российской группировкой в этой стране, Суровикин показал такое угрожающее мастерство в использовании всех этих видов войск, что заслужил прозвище Генерал Армагеддон.

Практически сразу после вступления в должность генерал показал, на что способны ВКС России, нанеся ракетные удары по объектам военного управления, связи и энергетической инфраструктуры киевского режима. И, надо думать, это еще не всё. Ракетная атака была ответом на террористический акт на Крымском мосту. Но не только. Возможно, это начало осуществления стратегических планов нового этапа СВО под руководством Суровикина. Мы все увидели за новыми действиями российских войск «почерк» генерала, его характер, его личность.

Спецоперация обретает лицо. И это правильно. Еще и потому, что входит в резонанс с исторической памятью нашего народа. Во время Великой Отечественной войны имена полководцев не скрывались: Жуков, Рокоссовский, Конев – все в СССР их знали. Такими должны быть настоящие герои, лидеры мнений, образцы для подражания. На таких примерах надо учить молодежь. Иначе остаются только певцы, артисты, комики и фэшн-блогеры с сомнительной ориентацией. Когда я в седьмом классе средней школы писал сочинение на тему «Мой любимый герой», я выбрал Александра Суворова. Потому что Суворов был моим кумиром и идеалом. Я был его фанатом. Я читал его биографию, учил его высказывания из «Науки побеждать», заражался примером его жизни и мечтал поступить в Суворовское училище (увы, не сбылось).

А сегодняшний школьник, он кого видит своим кумиром? Моргенштерна? Так чего от него ждать? Почему мы удивляемся, что при объявлении мобилизации такой вчерашний школьник, у которого борода выросла, а мужество – нет, отправляется «штурмовать» Ларс, а не Измаил?

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Фамилия Суровикина, кстати, созвучна с Суворовым. И народное чувство видит в этом созвучии благоприятный знак.

А еще один знак нашел писатель Захар Прилепин. Оказывается, генерал Суровикин родился в один день с генералом Григорием Владимировичем Розеном – 11 октября. Только Розен родился в 1782 году, а Суровикин в 1966-м. Генерал Розен участвовал в войнах с Наполеоном, со шведами, усмирял Польшу, а затем воевал на Кавказе. Генерал Суровикин на Кавказе тоже был, а еще был в Таджикистане и в Сирии. Польшу, наверное, придется снова принуждать к миру (во всяком случае, польских наемников, воюющих за Киев, придется демилитаризировать). История повторяется. И в этой истории Россия побеждает. Иногда не сразу и не просто, но побеждает. Иначе просто не может быть.

Что во всем этом важно для нас, бойцов преимущественно «культурного фронта»? Важно то, что мы прямо сейчас должны возрождать культ героев и полководцев, который всегда был свойствен российской цивилизации. Мы должны создавать в культурном пространстве пантеон новых воинов и современных военачальников, которые уже есть, вот они, прямо здесь, рядом с нами. Герои и полководцы – это не только участники Куликовской битвы или даже взятия Берлина в 1945 году. Не только Александр Матросов, но и старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, который не сдался в плен, а подорвал себя последней гранатой вместе с окружившими его врагами. Не только Иван Кожедуб, но и майор Виктор Дудин, который в одном бою уничтожил два самолета противника и установку вражеской ПВО. Не только Георгий Жуков, но и Сергей Суровикин, который успешно громил террористов в Сирии и, верим, сможет одержать победу над нацистами и террористами киевского режима.

У командования спецоперации появилось лицо и имя, страшное для врага (Генерал Армагеддон), но славное для истории русского оружия. А мы, военно-гражданское общество России, продолжим поддерживать нашу армию и помогать фронту.

