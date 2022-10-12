Спецоперация обрела свое лицо

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12 октября, среда  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
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Европа в борьбе за дешевый газ нашла себе новых врагов

Европу перестали устраивать любые поставщики газа Marcin Bielecki/EPA/ТАСС
Еще недавно только Россия и Газпром были виноваты во всех проблемах европейцев. Теперь в Евросоюзе зазвучали обвинения в адрес норвежского газа и даже «спасительного» американского СПГ. Европейцы явно готовят почву для того, чтобы дать себе право уничтожить существующую систему ценообразования, коммерческие контракты и в целом существующий энергорынок, чтобы самим стать монополистами и установить свои цены и правила.  Подробности...
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Почему арабы помогают России

Встреча двух лидеров прошла в теплой атмосфере Павел Бедняков/POOL/ТАСС
Не совсем обычный саммит состоялся 11 октября в Санкт Петербурге. Владимир Путин встречался с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, а беседа затрагивала не только ситуацию на глобальных энергетических рынках. Речь шла в том числе и об Украине, но при чем здесь Арабские эмираты?  Подробности...
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«Людям легче». Как удары по Украине влияют на водителей на Крымском мосту

Движение по мосту после теракта удалось восстановить в кратчайшие сроки Константин Михальчевский/РИА Новости
Как живет Крымский мост через несколько суток после теракта? Насколько справляются с ситуацией спецслужбы, чиновники и волонтеры? Каким образом изменились процедуры досмотра, а главное – благодаря чему удалось так быстро восстановить движение по мосту? Все это на месте событий выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Евросоюз заморозит Сербию назло Венгрии

Виктор Орбан стал ангелом-хранителем для антизападных политиков на Балканах AP/TASS
Лидеры Сербии и Венгрии Александр Вучич и Виктор Орбан нашли способ обойти европейские санкции и продолжить закупки российской нефти. Однако у Евросоюза есть козырь в рукаве, чтобы реализовать свой шантаж до конца и отрезать Сербию от поставок черного золота из РФ, которое стране необходимо для выживания. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Спецоперация обрела свое лицо

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
У командования спецоперации появилось имя, страшное для врага (Генерал Армагеддон), но славное для истории русского оружия. А мы, военно-гражданское общество России, продолжим поддерживать нашу армию и помогать фронту. Подробности...

Энергия заставляет дружить всех со всеми

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Общий электрический провод и общая труба сами по себе выстраивают пределы возможных конфликтов, сколь бы противоречивыми ни были интересы стран, объединенных энергетической инфраструктурой. Подробности...

Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Нет худа без добра – на фоне санкций по большому счету нам ставка ФРС и американский долг по барабану. Зарабатывать, тратить и инвестировать россиянам надо в рублях. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Как США и НАТО обманули СССР

Как наказать нацистов Прибалтики

Киргизы разрушают «русское НАТО»

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Герман Садулаев

    Спецоперация обрела свое лицо

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		12 октября 2022, 19:00

    Министр обороны России назначил командующего специальной военной операцией. И не только назначил, но и официально сообщил об этом на всю страну. Командующим стал генерал армии Сергей Владимирович Суровикин.

    Главный принцип управления войсками – это принцип единоначалия. У каждого подразделения, части, соединения, группировки или фронта должен быть один главный командир. У командира – штаб. И командир должен быть известен своим подчиненным, соседям слева и справа, вышестоящим командирам. При любой коммуникации с любым военным подразделением, частью, соединением первый вопрос звучит так: кто ваш командир? Без ответа на него коммуникация невозможна. В случае масштабной военной операции должен быть командующий операцией.

    Назначение было принято с одобрением практически всеми военными, государственными и общественными деятелями в России. Я не думаю, что другие генералы, командовавшие группировками войск в СВО, были некомпетентными или нерешительными. Там не было некомпетентных, и трусов не было: все прошли Чечню, Сирию, все боевые генералы, а не «паркетные». Но Суровикин даже среди прочих боевых генералов выглядит весомо, заслужил массовые симпатии армейских и околоармейских кругов.

    И главное, есть надежда, что вместе с должностью он получил беспрецедентные полномочия. Назначаешь человека ответственным – передавай ему полномочия. Таковы азы, опять же, управления.

    Показательно то, что Суровикин был (и, возможно, остается) главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. В состав ВКС входят военно-воздушные силы (ВВС), войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), а также Космические войска (на самом деле уже очень важные – начиная с военных спутников). Еще в Сирии, будучи командующим российской группировкой в этой стране, Суровикин показал такое угрожающее мастерство в использовании всех этих видов войск, что заслужил прозвище Генерал Армагеддон.

    Практически сразу после вступления в должность генерал показал, на что способны ВКС России, нанеся ракетные удары по объектам военного управления, связи и энергетической инфраструктуры киевского режима. И, надо думать, это еще не всё. Ракетная атака была ответом на террористический акт на Крымском мосту. Но не только. Возможно, это начало осуществления стратегических планов нового этапа СВО под руководством Суровикина. Мы все увидели за новыми действиями российских войск «почерк» генерала, его характер, его личность.

    Спецоперация обретает лицо. И это правильно. Еще и потому, что входит в резонанс с исторической памятью нашего народа. Во время Великой Отечественной войны имена полководцев не скрывались: Жуков, Рокоссовский, Конев – все в СССР их знали. Такими должны быть настоящие герои, лидеры мнений, образцы для подражания. На таких примерах надо учить молодежь. Иначе остаются только певцы, артисты, комики и фэшн-блогеры с сомнительной ориентацией. Когда я в седьмом классе средней школы писал сочинение на тему «Мой любимый герой», я выбрал Александра Суворова. Потому что Суворов был моим кумиром и идеалом. Я был его фанатом. Я читал его биографию, учил его высказывания из «Науки побеждать», заражался примером его жизни и мечтал поступить в Суворовское училище (увы, не сбылось).

    А сегодняшний школьник, он кого видит своим кумиром? Моргенштерна? Так чего от него ждать? Почему мы удивляемся, что при объявлении мобилизации такой вчерашний школьник, у которого борода выросла, а мужество – нет, отправляется «штурмовать» Ларс, а не Измаил?      

    Фамилия Суровикина, кстати, созвучна с Суворовым. И народное чувство видит в этом созвучии благоприятный знак.

    А еще один знак нашел писатель Захар Прилепин. Оказывается, генерал Суровикин родился в один день с генералом Григорием Владимировичем Розеном – 11 октября. Только Розен родился в 1782 году, а Суровикин в 1966-м. Генерал Розен участвовал в войнах с Наполеоном, со шведами, усмирял Польшу, а затем воевал на Кавказе. Генерал Суровикин на Кавказе тоже был, а еще был в Таджикистане и в Сирии. Польшу, наверное, придется снова принуждать к миру (во всяком случае, польских наемников, воюющих за Киев, придется демилитаризировать). История повторяется. И в этой истории Россия побеждает. Иногда не сразу и не просто, но побеждает. Иначе просто не может быть.

    Что во всем этом важно для нас, бойцов преимущественно «культурного фронта»? Важно то, что мы прямо сейчас должны возрождать культ героев и полководцев, который всегда был свойствен российской цивилизации. Мы должны создавать в культурном пространстве пантеон новых воинов и современных военачальников, которые уже есть, вот они, прямо здесь, рядом с нами. Герои и полководцы – это не только участники Куликовской битвы или даже взятия Берлина в 1945 году. Не только Александр Матросов, но и старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, который не сдался в плен, а подорвал себя последней гранатой вместе с окружившими его врагами. Не только Иван Кожедуб, но и майор Виктор Дудин, который в одном бою уничтожил два самолета противника и установку вражеской ПВО. Не только Георгий Жуков, но и Сергей Суровикин, который успешно громил террористов в Сирии и, верим, сможет одержать победу над нацистами и террористами киевского режима.

    У командования спецоперации появилось лицо и имя, страшное для врага (Генерал Армагеддон), но славное для истории русского оружия. А мы, военно-гражданское общество России, продолжим поддерживать нашу армию и помогать фронту.
     

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