Чем знамениты ставшие Героями на Украине российские генералы

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18 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:27  |  vz.ru
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Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве

Глава Минпромторга и новый вице-премьер Мантуров будет курировать военную промышленность Антон Новодережкин/ТАСС
По итогам серьезной кадровой перестановки куратор «оборонки» в ранге вице-премьера Юрий Борисов перешел на пост главы Роскосмоса, а его место занял руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Новый замглавы правительства сделал программное заявление – от абсолютно рыночной промышленной политики решено перейти к политике защиты технологического суверенитета. Как это будет происходить? Подробности...
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Почему Украина выжигает потерянные земли

Украина подожгла поля с пшеницей в Запорожской области Latin America News Agency/Reuters
ВСУ Украины начали систематически поджигать поля с урожаем в районах Причерноморья, контролируемых ВС России. Так, только за последние дни поджоги зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях, а ранее схожий инцидент произошел в ДНР. В чем смысл действий властей в Киеве и что это значит для простых украинцев? Подробности...
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Кто были первые Герои Великой Отечественной

Первый дважды Герой Советского Союза Степан Супрун РИА Новости
Июль 1941 года стал первым месяцем Великой Отечественной, когда бойцы и командиры Красной армии стали удостаиваться званий Героя Советского Союза. И порядок представления документов на эти награждения, и тем более сами подвиги военнослужащих были иногда по-настоящему исключительными. Подробности...
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Почему Зеленский начал экстренную борьбу с предателями

Зеленский снял с постов генпрокурора Украины и главу СБУ Tom Jennings/AP,SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС,
Ukraine Presidency/Global Look Press
Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей двух ключевых руководителей силового блока – главу СБУ и генпрокурора Украины. По официальным данным, «в связи с фактами госизмены со стороны сотрудников ведомств». Однако, по мнению экспертов, Иван Баканов и Ирина Венедиктова провинились перед Зеленским не только провалами в работе. Что в реальности стало причиной их отстранения и к каким последствиям оно может привести? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Проект прекрасного мира без границ обанкротился

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство создало болт на одну из самых блестящих в своем иезуитстве конструкций, которые создал западный мир для расширения и удержания своей гегемонии. В основе этой конструкции лежали две главных идеи – демократия и глобализация. Подробности...

Зеленского могут свергнуть уже осенью

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
События последней недели – конфликт президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, отказ олигарха Рината Ахметова от своих медийных активов и серия конфликтов помельче – вполне могут быть предтечами политического кризиса на Украине. Подробности...
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Найдет ли Казахстан пути экспорта нефти в обход России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
С какой целью президент Казахстана требует создать маршруты нефтяного экспорта в обход России? Может быть, у него плохие советники, которые не разбираются в ситуации? Подробности...
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Чем знамениты ставшие Героями на Украине российские генералы

    Генерал-полковник Лапин командовал войсками у Лисичанска
    		   18 июля 2022, 16:40
    Фото: Пресс-служба Центрального военного округа/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    Cписок Героев Российской Федерации пополнился двумя фамилиями – звезды генералам Александру Лапину и Эседулле Абачеву вручил министр обороны Сергей Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Высшая награда России заслуживается не должностью или воинским званием, а за реальные заслуги, в данном случае – боевые. За что конкретно наградили генералов и чем они знамениты?

    У каждой войны свои герои, от солдата до генерала. Нынешняя специальная военная операция на Украине – не исключение, в ходе ее проведения уже сотни военнослужащих награждены медалями «За отвагу», орденами Мужества и рядом других боевых наград.

    В этом списке десятки тех, кто удостоен высокого звания Героя России, некоторые, увы, награждены посмертно. В каждом случае за любой наградой стоит конкретный подвиг, полководческое мастерство, которое помогло добиться успеха на поле боя.

    Можно вспомнить, что последними звания Героя Советского Союза во время войны в Афганистане были удостоены два генерала – командующий 40-й армией Борис Громов и командир 103-й дивизии ВДВ Павел Грачев. Оба за успешно проведенную боевую операцию «Магистраль» по разблокированию провинции Хост. Всего в Афганистане звездой Героя было награждено 7 генералов.

    Уже в Сирии, в ходе проведения военной операции, звезды Героев России получили генералы Сергей Рудской, Андрей Сердюков, Сергей Суровикин, Геннадий Жидко, Рустам Мурадов. Тоже весьма заслуженно, за реальные успешные операции по освобождению территории Сирии от боевиков-исламистов.

    Хотя имена российских генералов, участвующих сейчас в ходе СВО, не скрываются, но и упоминаются не так часто, как, скажем, во время Великой Отечественной, когда Совинформбюро оглашало фамилии маршалов Георгия Жукова, Александра Василевского, Ивана Конева, Константина Рокоссовского, Родиона Малиновского, других генералов. Вот и о генерал-полковнике Александре Лапине и генерал-майоре Эседулле Абачеве широко заговорили только сейчас, после их награждения звездами Героев России.

    Известно, что Александр Павлович Лапин является командующим войсками Центрального военного округа, а с нынешнего года командует и группировкой «Центр» в ходе СВО на Украине. В свои 58 лет дослужился до звания генерал-полковника, до этого прошел все ступени, начиная от командира взвода после окончания Казанского высшего танкового командного училища. Окончил академию бронетанковых войск и академию Генерального штаба.

    У генерала Лапина есть и боевой опыт службы, он дважды побывал в Сирии – в 2017 году как начальник штаба группировки российских войск, а в 2018-м уже как ее командующий. Этот опыт пригодился ему и на Украине.

    Как сообщало Минобороны России, «соединения и воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Лапина, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга». За этими словами стоит тщательно спланированная и подготовленная военная операция, которую возглавил этот военачальник. Именно за ее проведение Лапин и был удостоен звания Героя.

    Еще меньше было известно об Эседулле Абачеве, который звание генерал-майора получил, будучи начальником штаба 5-й общевойсковой армии ВС РФ. С началом специальной военной операции на Украине Абачев был назначен командующим 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР. У него также имеется богатый боевой опыт, он участвовал во второй Чеченской кампании, вооруженном конфликте в Южной Осетии, в военной операции в Сирии.

    «Генерал Абачев стал настоящим народным героем Луганска еще задолго до присвоения звания Героя России, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Геннадий Алехин. – Он приехал в Донбасс добровольцем, по зову сердца, хотя мог спокойно сидеть в своем родном Дагестане, где занимал должность официального представителя Минобороны РФ в этой республике.

    Сейчас он фактически командует всей Народной милицией ЛНР и пользуется у бойцов огромным авторитетом. Эседулла не отсиживается в тылу, он постоянно на передовой, лично принимает участие в боевых действиях. Будучи профессиональным военным, с огромным опытом, организует грамотные наступательные операции, при этом бережет людей. Такой командир не может не вызывать уважения и доверия со стороны подчиненных. Не случайно, что еще в апреле эму было присвоено звание Героя Луганской народной республики».

    К слову, генерал-майор Эседулла Абачев имеет и другие российские государственные награды. На его груди присутствуют орден Мужества, орден «За военные заслуги», медаль «За отвагу» и многие другие награды, среди которых есть и орден Кадырова, которым его наградил глава Чечни в мае за личную отвагу в боевых действиях.

    В ходе специальной военной операции на Украине полководческие качества и личный героизм продемонстрировали и многие другие российские генералы. Их заслуги, можем предположить, еще будут отмечены высокими наградами.

    Всех перечислить сложно, назовем имя одного из них – генерал-майор Сергей Чубарыкин, командир 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Это самый молодой из генералов, участвующих в СВО, ему всего 41 год.

    Несмотря на возраст, Чубарыкин, выпускник Рязанского десантного училища, окончил военную общевойсковую академию и академию Генерального штаба. Служил на разных должностях в соединениях ВДВ, в Тульской 106-й дивизии дослужился до начальника штаба – в ранге первого заместителя, после чего был переведен в штаб ВДВ, где занимал должности начальника Центра управления и замначштаба десантных войск. Также за его плечами несколько командировок в Сирию.

    В ходе СВО возглавляемая им десантно-штурмовая дивизия участвовала в блокировке боевиков вооруженных формирований ВСУ под Киевом на западном направлении. Генерал всегда находился в боевых порядках и проявлял личное мужество. Где сейчас находится Сергей Чубарыкин, достоверно неизвестно – российские военные не раскрывают точную дислокацию своих войск и уж точно не скажут, где находятся генералы.

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