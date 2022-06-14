Подвиг современных ополченцев Донбасса решили увековечить на «Саур-Могиле»

В ходе восстановления Мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР будут созданы три рельефа, посвященные подвигу современных ополченцев Донбасса, Народной милиции ДНР и ЛНР, и российских военнослужащих, задействованных в спецоперации по защите Донбасса, рассказал заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

«Наша работа на Саур-могиле состоит из двух огромных блоков. Первый блок – это восстановление. Фигура солдата, стела и Вечный огонь были полностью снесены нацистами. Мы фактически воссоздаем их исторический облик. А вот с левой стороны от Вечного огня мы планируем установить новые рельефы. У Героев, которые на них изображены, есть реальные прототипы. Там не будет написано конкретных фамилий, но те люди, которые защищали Саур-Могилу, теряли своих соратников и близких – узнают родные лица. Там будут Герои Донецкой Народной Республики, Герои Российской Федерации, которые учувствуют в специальной военной операции», – приводятся его слова на сайте общества.

Он напомнил историю создания мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» на Чудском озере. Так как описание облика всех воинов дружины летопись не сохранила, было принято решение некоторым дружинникам придать образы Героев России – бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ. Похожий прием позволит увековечить память героев нашего времени и на земле Донбасса.

Восстановлением мемориала занимается Российское военно-историческое общество совместно с Министерством обороны Российской Федерации. До начала строительных работ было проведено разминирование территории.

В общей сложности на мемориале будет семь рельефов: три новых и четыре исторических, созданных в память о родах войск Красной Армии. На исторических рельефах в ходе реставрации оставят следы от снарядов.

«Чугунное литье было в 1967 году, мы эту технологию повторим. Исторические рельефы мы частично реставрируем на месте, частично вывозим в Ростов-на-Дону для проведения глубокой реставрации. Верхний пилон, посвященный авиации, разбомблен вдребезги. Его будут собирать из частей и недостающие фрагменты доливать чугуном. На исторических пилонах мы специально оставим несколько фрагментов, на которых видна плотность огня. При обстреле Саур-Могилы в 2014 – 2015 годы осколками был побит буквально каждый сантиметр рельефов. Чугун пробит насквозь! Это тоже часть истории, которую должны знать наши дети и внуки. Подвиг этот был и в годы Великой Отечественной войны, когда за взятие этой стратегической высоты погибло 23 000 человек, погибали здесь освободители и сейчас. Мы сохраним снаряды, застрявшие в монументе, потому что точно такие же снаряды разрывались в центре Луганска, в центре Донецка», – рассказал Овсиенко.

Еще одна большая часть работы – восстановление масштабных фигур, которые были полностью разрушены: 36-метровой стелы и 12-метрового Солдата Победы.

Завершить основной этап работ планируется к 31 августа 2022 года. Архитекторы, строители, художники, скульпторы трудятся в круглосуточном режиме.

Летом 1943 года курган Саур-Могила близ Донецка, навсегда вошел в историю как символ борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Вокруг Саур-Могилы шли тяжелые бои с отборными дивизиями СС, которые потерпели поражение, были разгромлены и отброшены с донбасской земли.