Чем известен новый командующий СВО Сергей Суровикин?

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11 октября, вторник  |  Последнее обновление — 21:15  |  vz.ru
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Почему упали акции Газпрома

Желающие заработать на Газпроме обвалили его стоимость Валентин Егоршин/ТАСС
Акции важнейшего игрока на российском фондовом рынке – Газпрома – обваливались более чем на 20% в понедельник. Российский рынок акций следом тоже улетел вниз. Все это объясняется тем, что Газпром готовится выплатить рекордные в своей истории дивиденды. И желающих успеть вбежать в последний вагон и стать акционером компании, естественно, прибавилось. Удастся ли Газпрому вернуться к прежней стоимости?  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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Как российские войска обманывают ПВО Украины

ПВО Украины работает против российских ракет – но не может справиться с ними Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Утром 11 октября Россия продолжила нанесение ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. А накануне российские Вооруженные силы выпустили по целям на Украине более ста дальнобойных ракет – такого не было очень давно. Что означают эти удары с военной точки зрения, какой эффект они будут иметь и почему ПВО Украины не смогла с ними справиться?  Подробности...
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Россия лишает украинскую энергетику главного преимущества

Над украинской энергетикой сгущаются тучи Keystone Press Agency/Global Look Press
Специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный украинской энергосистеме массовыми ракетными ударами российских войск. Оказалось, что эти удары вовсе не направлены на то, чтобы вогнать Украину в XVIII век и полностью лишить ее электричества. Их количество и цели выверены ювелирно совсем для другой задачи. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Украинская культура как доказательство нашей правоты

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Нынешние украинские националисты и русофобы смешны и отвратительны в своей злобе и ненависти. Их русофобский миф будет опрокинут, пропагандистский пафос неминуемо окажется смыт временем, а музыка продолжит звучать, преодолевая любые запреты и границы. Подробности...
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Космос снова стал надеждой на будущее

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
За войной всегда следует мир, и нам всем дальше жить на этой планете – и кто-то уже сейчас должен закладывать основы этого мира. И люди, которые вместе поднимаются за пределы земной атмосферы, делают именно это. Подробности...
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Свой выбор Украина сделала сама

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Им не жалко не только Россию и россиян (это само собой разумеется), но и собственную страну и свой народ. Так что превращение Украины в территорию бойни – не просто устраивающий Зеленского, а прямо-таки необходимый ему вариант развития событий. Подробности...
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Киргизы разрушают «русское НАТО»

Лукашенко включился в спецоперацию

Возмездие за Крымский мост. Главное

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Чем известен новый командующий СВО Сергей Суровикин?

    		    11 октября 2022, 20:20
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС

    Новый командующий специальной военной операцией (СВО) генерал армии Сергей Суровикин, который в западной прессе получил прозвище «генерал Армагеддон», последние четыре месяца руководил на Украине Южной группировкой войск. Под его руководством освобождены населенные пункты Горское и Золотое (20 км к югу от Лисичанска), Северодонецк и спасены заложники с завода «Азот».

    Суровикин Сергей Владимирович родился 56 лет назад – 11 октября 1966 года в Новосибирске. Кстати, во вторник его с днем рождения поздравил лично президент Владимир Путин.

    Выпускник Омского высшего общевойскового командного училища (1987), командного факультета Военной академии имени Фрунзе (1995), Военной академии Генштаба (2002). Все эти заведения окончены с отличием.

    На действительной службе с 1983 года. Начинал карьеру командиром взвода в составе контингента советских войск в Афганистане. Один из громких эпизодов в его карьере произошел в августе 1991 года. К этому времени 24-летний Суровикин в звании капитана уже командовал батальоном 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Подмосковье. По приказу ГКЧП его батальон участвовал в «наведении конституционного порядка в Москве». В ночь на 21 августа группа БМП из его батальона попыталась прорвать баррикады на пересечении Садового кольца и Нового Арбата. В столкновении погибли трое пикетчиков. После провала ГКЧП Суровикин попал в СИЗО «Матросская тишина», но в итоге обвинения с него сняли, поскольку прокуратура сочла, что офицер просто выполнял приказы.

    Именно этот эпизод напомнил бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя назначение нового командующего. «Мы все помним события у Белого дома в августе 1991 года, так вот Суровикин – тот офицер, который без раздумий, получив приказ, сел в танк и бросился на спасение своей страны», – считает бизнесмен. По его мнению, сегодня Суровикин – самый грамотный командир в армии.

    В 1998 году Суровикин стал командиром 149-го гвардейского мотострелкового полка 201-й мотострелковой дивизии, которая дислоцировалась в «горячей точке» – в Таджикистане. В 1999 году стал начальником штаба – заместителем командира той же дивизии.

    В июне 2004 года Суровикин назначен командиром 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая дислоцировалась в Чечне. С 2005 года служил в Воронеже, где находился штаб 20-й гвардейской общевойсковой армии. Суровикин был сперва заместителем командующего, а затем и командармом. В 2008 году его перевели в Москву, где он возглавил Главное оперативное управление Генштаба. В его задачи входило определять источники военной угрозы и разрабатывать стратегию их нейтрализации.

    В 2010-2012 годах Суровикин поочередно возглавлял штабы войск Приволжско-Уральского, Центрального и Восточного округов. С апреля по октябрь 2012 года руководил рабочей группой по формированию военной полиции. Структура занимается обеспечением правопорядка и дисциплины в армии.

    С 2013-го командовал войсками Восточного военного округа, штаб которого дислоцируется в Хабаровске. В марте 2017 года Суровикин прибыл в Сирию, где возглавил российскую группировку. На этом посту он пробыл чуть больше полугода, однако позже высказывались мнения, что именно при Суровикине группировка достигла максимальных успехов, переломив ход войны. После Сирии генерал был удостоен звания Героя России.

    В ноябре того же года Суровикин был назначен командовать Воздушно-космическими силами. В августе 2021 года указом президента ему присвоено воинское звание генерала армии.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров, который знает Суровикина 15 лет, называл нового командующего СВО «настоящим генералом и воином», «для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего». В свою очередь, Служба безопасности Украины (СБУ), узнав о его назначении, объявила Суровикина «в розыск».

    Суровикин награжден тремя орденами Мужества, орденами Красной Звезды и «За военные заслуги», орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими.
     
     
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