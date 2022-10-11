Чем известен новый командующий СВО Сергей Суровикин?

Новый командующий специальной военной операцией (СВО) генерал армии Сергей Суровикин, который в западной прессе получил прозвище «генерал Армагеддон», последние четыре месяца руководил на Украине Южной группировкой войск. Под его руководством освобождены населенные пункты Горское и Золотое (20 км к югу от Лисичанска), Северодонецк и спасены заложники с завода «Азот».

Суровикин Сергей Владимирович родился 56 лет назад – 11 октября 1966 года в Новосибирске. Кстати, во вторник его с днем рождения поздравил лично президент Владимир Путин.

Выпускник Омского высшего общевойскового командного училища (1987), командного факультета Военной академии имени Фрунзе (1995), Военной академии Генштаба (2002). Все эти заведения окончены с отличием.

На действительной службе с 1983 года. Начинал карьеру командиром взвода в составе контингента советских войск в Афганистане. Один из громких эпизодов в его карьере произошел в августе 1991 года. К этому времени 24-летний Суровикин в звании капитана уже командовал батальоном 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Подмосковье. По приказу ГКЧП его батальон участвовал в «наведении конституционного порядка в Москве». В ночь на 21 августа группа БМП из его батальона попыталась прорвать баррикады на пересечении Садового кольца и Нового Арбата. В столкновении погибли трое пикетчиков. После провала ГКЧП Суровикин попал в СИЗО «Матросская тишина», но в итоге обвинения с него сняли, поскольку прокуратура сочла, что офицер просто выполнял приказы.

Именно этот эпизод напомнил бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя назначение нового командующего. «Мы все помним события у Белого дома в августе 1991 года, так вот Суровикин – тот офицер, который без раздумий, получив приказ, сел в танк и бросился на спасение своей страны», – считает бизнесмен. По его мнению, сегодня Суровикин – самый грамотный командир в армии.

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В 1998 году Суровикин стал командиром 149-го гвардейского мотострелкового полка 201-й мотострелковой дивизии, которая дислоцировалась в «горячей точке» – в Таджикистане. В 1999 году стал начальником штаба – заместителем командира той же дивизии.

В июне 2004 года Суровикин назначен командиром 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая дислоцировалась в Чечне. С 2005 года служил в Воронеже, где находился штаб 20-й гвардейской общевойсковой армии. Суровикин был сперва заместителем командующего, а затем и командармом. В 2008 году его перевели в Москву, где он возглавил Главное оперативное управление Генштаба. В его задачи входило определять источники военной угрозы и разрабатывать стратегию их нейтрализации.



В 2010-2012 годах Суровикин поочередно возглавлял штабы войск Приволжско-Уральского, Центрального и Восточного округов. С апреля по октябрь 2012 года руководил рабочей группой по формированию военной полиции. Структура занимается обеспечением правопорядка и дисциплины в армии.

С 2013-го командовал войсками Восточного военного округа, штаб которого дислоцируется в Хабаровске. В марте 2017 года Суровикин прибыл в Сирию, где возглавил российскую группировку. На этом посту он пробыл чуть больше полугода, однако позже высказывались мнения, что именно при Суровикине группировка достигла максимальных успехов, переломив ход войны. После Сирии генерал был удостоен звания Героя России.

В ноябре того же года Суровикин был назначен командовать Воздушно-космическими силами. В августе 2021 года указом президента ему присвоено воинское звание генерала армии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который знает Суровикина 15 лет, называл нового командующего СВО «настоящим генералом и воином», «для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего». В свою очередь, Служба безопасности Украины (СБУ), узнав о его назначении, объявила Суровикина «в розыск».

Суровикин награжден тремя орденами Мужества, орденами Красной Звезды и «За военные заслуги», орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими.