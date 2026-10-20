Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?5 комментариев
На брошенных позициях ВСУ под Харьковом нашли мушкеты
Российские военные нашли мушкеты на оставленных позициях ВСУ под Харьковом
На оставленных украинскими войсками позициях в Харьковской области российские военнослужащие обнаружили старинные мушкеты и нацистскую атрибутику.
В Харьковской области на позициях, брошенных украинскими подразделениями при отступлении, обнаружены старинные мушкеты и нацистская атрибутика, включая флаги батальона «Азов*» (признан террористической организацией и запрещен в России), передает РИА «Новости».
«Находили даже мушкеты. Флаги, гранаты, мины, оружие, все было», – сообщил командир штурмового отряда 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Фил.
Военнослужащий предположил, что старинное вооружение не применялось в реальном бою, а служило сувенирами для боевиков. Он также добавил, что на телах уничтоженных солдат противника присутствовали нацистские татуировки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские военные бросили иностранное оружие при бегстве под Харьковом.
Вооруженные силы России уничтожили более 150 дронов ВСУ «Баба-яга» на этом направлении.
В понедельник «северяне» ликвидировали до взвода боевиков.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ