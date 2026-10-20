Российские военные нашли мушкеты на оставленных позициях ВСУ под Харьковом

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Харьковской области на позициях, брошенных украинскими подразделениями при отступлении, обнаружены старинные мушкеты и нацистская атрибутика, включая флаги батальона «Азов*» (признан террористической организацией и запрещен в России), передает РИА «Новости».

«Находили даже мушкеты. Флаги, гранаты, мины, оружие, все было», – сообщил командир штурмового отряда 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Фил.

Военнослужащий предположил, что старинное вооружение не применялось в реальном бою, а служило сувенирами для боевиков. Он также добавил, что на телах уничтоженных солдат противника присутствовали нацистские татуировки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские военные бросили иностранное оружие при бегстве под Харьковом.

Вооруженные силы России уничтожили более 150 дронов ВСУ «Баба-яга» на этом направлении.

В понедельник «северяне» ликвидировали до взвода боевиков.