Житель Новогродовки обвинил ВСУ в фашистском отношении к мирным жителям

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», житель освобожденной Новогродовки в ДНР Игорь сравнил действия ВСУ с фашистскими репрессиями.

Он рассказал, что ВСУ получили распоряжение сровнять город с землей перед приходом российской армии.

«Отношение было свинское, скотское, одним словом - они нас за людей не считали абсолютно, там просто абсолютный фашизм. Пацанов расстреливали, руки связывали с гранатами», – заявил Игорь.



По словам Игоря, ВСУ заехали на БТР в жилые районы, открыли огонь по зданиям и жителям. Он также отметил, что в середине июля мэрия покинула город, оставив жителей без света.

«Пятнадцатого июля у нас выключили свет, мэрия вся уехала, нас бросили, мы сидели без света. Начались обстрелы с украинской стороны. Мы сидели – я, мой друг и моя мать – во дворе, и со стороны украинской армии прилетела мина к нам во двор. Я не знаю, что нас спасло от осколков, как это произошло. Соседний гараж осколками разорвало», – рассказал он.

Игорь добавил, что ВСУ поджигали угольные постройки во дворах.

«Эти (украинские военные) все – пальцы на курке, страшно было, жуть, что было. Между фашистами, фашистской Германией и в данный момент Украиной отличия никакого нет», – подчеркнул он.

Игорь также заявил, что украинские военные знали о своем возможном отступлении и предупреждали, что при уходе разрушат город полностью, чтобы не оставить его ни себе, ни кому-либо другому.

Ранее представитель силовых структур рассказал, что боевики ВСУ в приграничных районах Курской области намеренно расстреливают гражданских, что является военным преступлением.