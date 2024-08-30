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ВСУ в Курском приграничье намеренно стреляют по гражданским, как фашисты
Боевики ВСУ в приграничных районах Курской области намеренно расстреливают гражданских, что является военным преступлением, рассказал представитель силовых структур.
Как сообщил источник ТАСС, украинские солдаты точно знают, что перед ними обычные граждане, которые пытаются уехать и расстреливают их.
В качестве примера он привел случай, когда в одном из сел машина с местными жителями была расстреляна с обочины дороги и не понять, что в автомобиле находились мирные жители, невозможно. По его мнению, украинские боевики ведут себя, «как настоящие фашистские оккупанты» в российских селах.
Ранее солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области.