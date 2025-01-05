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    5 января 2025, 18:00 • Политика

    Зеленский использовал ВСУ в качестве пиротехники ради Трампа

    Активизация ВСУ в Курской области призвана впечатлить Дональда Трампа

    Зеленский использовал ВСУ в качестве пиротехники ради Трампа
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ активизировали боевые действия в Курской области. Противник выдвинулся в сторону хутора Бердин, его группам нанесено поражение, но бои продолжаются. В экспертном сообществе отмечают, что таким образом офис Зеленского пытается «впечатлить» Дональда Трампа накануне его инаугурации. Удастся ли это противнику, и как будут развиваться события в приграничье?

    Украинская армия предприняла контратаку в Курской области. Активные боевые действия со стороны ВСУ начались в 9.00 мск. В состав штурмовой группы противника, выдвинувшейся в направлении хутора Бердин, входили два танка и 12 боевых бронированных машин (ББМ) с десантом. Часть сил была уничтожена артиллерией и авиацией группировкой войск «Север».

    По информации Минобороны, ВСУ ставили целью остановить продвижение ВС РФ на Курском направлении. До этого российские бойцы нанесли поражение четырем механизированным и десантно-штурмовым бригадам, а также пяти соединениям территориальной обороны противника в районах Дарьино, Куриловки, Малой Локни и Суджи.

    В настоящий момент операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается. Всего за время боевых действий на данном направлении было уничтожено более 49 тыс. украинских солдат, 273 танка, 209 боевых машин пехоты (БМП), 1461 ББМ, а также 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).

    В экспертном сообществе отмечают, что активизация противника в российском приграничье призвана решить в первую очередь политические задачи. Владимир Зеленский в очередной раз идет на авантюру, чтобы доказать Дональду Трампу в преддверии его инаугурации боеспособность ВСУ. Но для этого украинцам необходимо сдержать наступление ВС России.

    «Сейчас ВСУ будут сражаться ради того, чтобы новый глава Белого дома снизошел и обратил внимание на офис Зеленского», – пишет журналист Андрей Медведев. «Военного смысла в текущих действиях нет. При этом противник начал атаковать в погоду, когда может работать авиация, а артиллерия способна использовать дроны для корректировки огня», – отмечает он.

    «Это работает в обе стороны. Пока больше в нашу пользу. Это не означает, что ситуация не сложная, и что накат получится быстро остановить. Украинцы не глупы, они долго готовились. Однако подобных атак в России ждали: мы видели скопление техники и личного состава противника», – считает Медведев.

    ВСУ ставят своей задачей взять населенный пункт размером с Суджу, считает оппозиционный украинский журналист Анатолий Шарий. По его оценке, все происходящее делается непосредственно к инаугурации Трампа. «Полное впечатление, что украинскую армию используют по максимуму как салют перед 20-м числом. Как пиротехнику. Отстреляться – и посмотреть на огонь», – полагает он.

    При этом по его данным, в Курской области ВСУ испытывают огромные сложности. В частности, он напомнил, что ВС РФ за последние трое суток с помощью FVP-дронов в районе Заолешенки удалось уничтожить более 20 единиц техники ВСУ. «Может войти в книгу рекордов Гиннеса как самая масштабная ликвидация западных вооружений», – отмечает Шарий.

    Совершенно очевидно, что никакой военной целесообразности в нынешнем действиях ВСУ нет,

    – пишет военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, атакующим частям было бы выгоднее «усилить украинскую оборону в Донбассе, а не жечь технику на Курской дуге». Он отмечает, что действия противника продиктованы политической целью, и «с этим Зеленский нас никогда не подводил».

    «Только для того, чтобы наступление было политически успешным, цели должны быть соответствующие. Не Большое Солдатское или Новоивановка, а Рыльск, Льгов, Курчатов с АЭС. А это нереально. Да и даже если гипотетически предположить такое, то все равно никто не будет торговаться с Киевом, когда предмет торга – наша территория», – отмечает он.

    В то же время, Коц допускает, что активизация в Курской области может помочь ВСУ решить «проблему угрозы логистики своей северной группировки» в регионе. «При этом информационное сопровождение как бы говорит о том, что это может быть и не основной удар. Вспомните, как освещалось само вторжение – тишина на всех уровнях», – акцентирует эксперт. Он подчеркивает, что освещением текущих событий занимаются украинские власти «на всех уровнях».

    «Страсть, с которой нас стараются убедить в наступлении на этом участке, намекает на то, что основной удар будет где-то в другом месте.

    Я бы поставил на удар из Шосткинского района Сумской области в сторону наших Рыльского и Хомутовского районов. Или оттуда же в сторону Брянской области», – полагает Коц. Он также отметил, что ВСУ используют в приграничье обученных на Западе профессионалов, «однако украинцам предстоит столкнуться с рядом трудностей».

    Во-первых, в российском приграничье не работают системы Starlink. Во-вторых, противник плохо прикрыт своей ПВО и не рискует подтягивать западные комплексы к линии фронта, тем самым упрощая работу российской авиации. В-третьих, в условиях зимы противнику трудно маскировать технику. И в-четвертых, у Зеленского поджимает время, «ему крайне важно продемонстрировать хоть какой-то результат до инаугурации Трампа», но

    «тот, кто спешит – ошибается и несет тяжелые потери», поскольку «в эпоху дронов блицкриг больше не работает».

    По оценке военного корреспондента Александра Сладкова, с помощью текущей атаки ВСУ укрепляют свои уже имеющиеся в Курской области позиции. «Расширяют плацдарм, например для того, чтобы российская артиллерия не доставала до каждого занятого врагом пятачка земли», – отмечает он.

    При этом эксперт соглашается, что офис Зеленского пытается решить в первую очередь политические и информационные цели. Однако действия украинской армии в приграничье «заводят» противника в западню. «Агрессия Киева делает его позицию накануне переговоров весьма невыгодной», – уточняет военкор.

    Для России сложившееся положение создает ряд преимуществ. «Фронт растянут, силы врага от ДНР и ЛНР отвлечены, Киев демонстрирует абсолютную неготовность к переговорам. При этом серьезные, мощные и надежные новые оборонительные рубежи на Курском участке у нас построены и оборудованы. Самым же желанным направлением для ВСУ остаются Херсонщина и Крым. Там они обязательно попробуют себя в наступлении. Скорее всего, весной», – считает Сладков.

    ВСУ ведут боевые действия в действительно тяжелой оперативно-стратегической обстановке,

    рассуждает военный эксперт Борис Рожин. «Перед нами попытка переломить негативные тенденции на дипломатическом уровне. В какой-то мере атака является вынужденной, поскольку пассивная оборона так же не сулила офису Зеленского никаких позитивных результатов», – полагает он.

    «Но недооценивать продвижение, пока оно еще не остановлено, не стоит. Чем меньше противник сможет создать нам реальных оперативных проблем, тем проще будут действия России в ходе весенне-летней кампании», – заключил Рожин.

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