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ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 540 военных и четыре танка
Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, танковой, трех механизированных, двух десантно-штурмовых, бригадам морской пехоты и теробороны, а также центра ССО «Юг» ВСУ, сообщили в Минобороны.
Подразделения ВСУ понесли поражение возле Заолешенки, Колмакова, Куриловки, Леонидово, Локни и Малой Локни, Махновки, Мелового, Мирного, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Никольского, Новой и Старой Сорочины, Суджи, Черкасского Поречного и Южного, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Викторовки, Гуево, Замостья, Лебедевки, Локинской, Мартыновки, Михайловки, Русского Поречного, Свердликово, Басовки, Беловод, Водолаг, Дружбы, Журавки, Марчихины Буды и Юнаковки в Сумской области.
За последние утки потери ВСУ составили более 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, машина пехоты, бронетранспортер, 25 бронемашин, 49 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета, отчитались в Минобороны.
За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 47 810 военнослужащих, 267 танков, 205 машин пехоты, 147 бронетранспортеров, 1418 бронемашин, 1370 автомобилей, 341 артиллерийское орудие, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 14 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.
Ранее пленный ВСУ раскрыл детали «мясного штурма» под Курском.
Днем ранее ВСУ за сутки потеряли около 225 военных в Курской области.