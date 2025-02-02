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    2 февраля 2025, 10:10 • В мире

    Вывод военных США из Сирии развяжет руки Турции и Израилю

    Вывод военных США из Сирии развяжет руки Турции и Израилю
    @ U.S. Army/Spc. Paris Maxey

    Tекст: Анастасия Куликова

    США рассматривают возможность вывода американского контингента из Сирии. Данный план Дональд Трамп обдумывал еще во времена своего первого президентства, но из-за давления в Конгрессе ему удалось лишь сократить численность военных. Хватит ли в этот раз республиканцу сил для того, чтобы завершить начатое? И как это изменит Ближний Восток?

    Дональд Трамп намерен вывести американские войска с территории Сирии. По мнению республиканца, Вашингтон не должен вмешиваться в дела арабской республики. «Это их бардак. У них там достаточно проблем», – добавил президент США. До этого израильский телеканал Kan отмечал, что Белый дом якобы заранее уведомил о соответствующих планах Тель-Авив.

    Примечательно, что об изменении американской политики на Ближнем Востоке не были предупреждены сирийские курды, с которыми Штаты на протяжении многих лет совместно боролись против ИГИЛ* (признана террористической в России). Об этом «Известиям» сообщила Ильхам Ахмед, глава департамента внешних связей Автономной администрации северо-восточной Сирии (ААСВС).

    «У нас нет новых договоренностей с США, мы не получали от них новых планов, мы работаем с американской администрацией по действующим соглашениям», – сказала она. Между тем, уход войск Штатов из республики способен значительно изменить расстановку сил в регионе.

    Еще в 2019 году администрация Трампа приняла решение о сокращении численности контингента в Сирии, напоминает The Guardian. Действия Вашингтона позволили Турции провести операцию «Источник мира», которая была направлена против вооруженных формирований курдов.

    В экспертном сообществе отмечают, что инициатива Трампа способна и в этот раз значительно изменить облик Ближнего Востока. Подчеркивается, что вывод американских войск из республики может стать «пряником» для Реджепа Эрдогана, с помощью которого новая администрация Штатов надеется договориться о перемене правил игры в регионе.

    «Трамп еще во время первого президентского срока пытался вывести войска США из Сирии. Тогда этому решению противились члены Конгресса. В итоге ему пришлось скорректировать свою позицию: дело ограничилось лишь сокращением численности контингента и передислокацией сил на востоке арабской республики», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин.

    «Сейчас Трамп вновь возвращается к этой теме. И в этот раз в пользу идеи республиканца играет множество факторов. Во-первых, основная задача США в Сирии де-факто решена – правительство Башара Асада свергнуто. Более того, влияние Тегерана на Дамаск свелось к минимуму», – отметил собеседник.

    Во-вторых, сегодня американские войска на Ближнем Востоке стали крайне уязвимыми: базы США подвергаются регулярным обстрелам. «Вывод контингента частично улучшит военно-стратегическое положение Штатов в регионе», – считает Лямин. При этом «пострадавшими» в случае реализации решения главы Белого дома окажутся курды.

    «На этом фоне перед представителями данной этнической группы встанет вопрос о выживании, поскольку уход Вашингтона развяжет руки Анкаре. Курды могут попытаться найти новых союзников, возможно, в лице Израиля или Ирана», – подчеркнул эксперт, спрогнозировав «серьезный передел влияния на Ближнем Востоке».

    Лямин не исключает, что вывод американских войск из Сирии может стать предметом торга Трампа с Эрдоганом. «Присутствие США здесь являлось для Турции раздражающим фактором. Возможно, инициатива Белого дома является намеком для Анкары о необходимости пересмотреть имеющиеся договоренности», – рассуждает аналитик.

    «Для турецкого лидера уход американских военных из арабской республики – давняя мечта.

    Правда, президент США вряд ли согласится сделать это бескорыстно. Скорее, Трамп попросит у Эрдогана плату, и стороны вполне могут прийти к какому-то соглашению», – детализировал эксперт.

    Впрочем, собеседник не спешит прогнозировать сроки возможного вывода войск США из Сирии. Он объясняет: в Вашингтоне немало противников данного решения. «Вполне возможно, что Трамп вновь столкнется с сопротивлением и будет вынужден заявить лишь о частичном выводе контингента», – отметил Лямин.

    Однако в этот раз республиканец будет более жестко настаивать на осуществлении задуманного, считает американист Малек Дудаков. «Он начинает свое президентство с чисток в Пентагоне. Совсем скоро ключевые посты в военной сфере займут лояльные Трампу люди», – рассуждает собеседник.

    «По мнению нового главы Белого дома, присутствие США в Сирии не имеет особого смысла.

    Контингент здесь относительно мал, его влияние на жизнь страны практически незаметно. А между тем, Трамп уже задумался о проведении масштабной спецоперации на южных границах Штатов для борьбы с картелями», – напоминает эксперт.

    «Теперь Вашингтону необходимо вернуть солдат на американскую территорию. Под сокращение попадут части, базирующиеся в Европе и на Ближнем Востоке. На этом фоне влияние Белого дома на ситуацию в этих регионах продолжит постепенно снижаться», – говорит он.

    «Однако такие страны как Турция, Катар или Израиль будут чувствовать себя более свободно. Они наконец-то смогут реализовать давние политические планы, которые шли вразрез с интересами США. Но это не означает, что Штаты полностью откажутся от воздействия на Ближний Восток. Они продолжат влиять на регион с помощью санкций или поставок вооружений», – полагает Дудаков.

    Внешняя политика Трампа будет сфокусирована на Турции,

    считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. «Республиканец приступил к «приструниванию» Эрдогана, и возможный вывод войск из Сирии призван стать «пряником», за которым может последовать и «кнут», – детализировал аналитик.

    «Однако присутствие американского контингента в республике было гарантией не только для курдов, но и для Израиля. Инициатива Трампа рискует ослабить позиции Тель-Авива на Ближнем Востоке. Однако еврейское государство взамен может получить карт-бланш на действия в Палестине», – считает спикер.

    Так, по мнению собеседника, Белый дом может позволить израильским военным аннексировать часть Ливана или возобновить при американской поддержке операцию в секторе Газа. По оценкам политолога, вывод американских войск из Сирии может быть реализован в течение ближайших трех месяцев.

    Но, делает оговорку Ципис, все зависит от ситуации внутри арабской республики. «Если в стране, где сейчас идут этнические чистки против алавитов и сунитов, продолжится гражданская война, если напряженность сохранится, то уход США затянется. Но когда Трамп исполнит задуманное, на Ближнем Востоке, возможно, образуется «вакуум», заполнить который будет стремиться Турция», – заключил Ципис.

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