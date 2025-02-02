Василий Авченко
Кому достанется ничейный материк – Антарктида
Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.
Станислав Смагин
Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов
Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляет новое в восприятие происходящего.
Антон Беспалов
Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»
В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».