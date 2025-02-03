Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.18 комментариев
Стало известно о ликвидации 18-летнего британского наемника на Украине
Sun сообщила о ликвидации российскими войсками 18-летнего британского наемника Уилтона на Украине
Британский наемник Джеймс Уилтон, который в 17 лет отправился на Украину воевать против российских сил, был ликвидирован в июле 2024 года, пишет Sun со ссылкой на его родственников.
Уилтон был ликвидирован Вооруженными силами России с помощью беспилотника на «восточном фронте». У него не было военного опыта – на Украину он поехал еще в 17-летнем возрасте и был уничтожен во время своей первой боевой миссии, когда ему было 18 лет. Уилтон жил в английском городе Хаддерсфилд, где окончил двухлетние курсы по уходу за животными и охране земельных ресурсов, передает ТАСС со ссылкой на Sun.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Sun сообщила, что снайпер Александр Гармс-Риззи, сбежавший из британской армии, погиб на Украине от удара беспилотника; в январе Daily Telegraph писала, что бывший британский военнослужащий Джейк Уоддингтон, служивший наемником в составе ВСУ, погиб в Запорожской области после удара беспилотника.