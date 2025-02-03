  • Новость часаТрамп заявил о «запланированных встречах» США с Россией и Украиной
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    Ударом по Судже Украина пытается скрыть зверства в Курской области
    Путин: Европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком
    Эксперт предсказал коллапс Североамериканской зоны свободной торговли
    Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб на СВО
    Минюст США заморозил 2 млрд долларов из России для строительства АЭС «Аккую»
    Панама объявила о выходе из китайского проекта «Пояс и путь» после визита Рубио
    Захарова ответила Зеленскому анекдотом про маленькую моль
    Венгрия пригрозила остановить евроинтеграцию Украины
    Трамп предсказал исчезновение Канады
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    Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.

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    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляет новое в восприятие происходящего.

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    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

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    0 комментариев
    3 февраля 2025, 03:59 • Новости дня

    Трамп заявил о «запланированных встречах» США с Россией и Украиной

    Трамп заявил о «запланированных встречах» США с Россией и Украиной
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США собираются провести встречи и переговоры с «различными сторонами, включая Украину и Россию», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    По словам президента США, прошедшие выходные были особенно напряженными для американской дипломатии, так как одновременно ведутся переговоры по нескольким ключевым международным вопросам.

    «Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией», – приводит его слова ТАСС.

    Трапмп также подчеркнул, что власти США «запланировали встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию». По его мнению, «эти дискуссии проходят довольно успешно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил уверенность в необходимости разрешения конфликта на Украине через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния. Он пожелал обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио указал на деструктивные последствия конфликта на Украине и посоветовал Владимиру Зеленскому признать реальность текущей ситуации.

    2 февраля 2025, 20:47 • Новости дня
    Минюст США заморозил 2 млрд долларов из России для строительства АЭС «Аккую»

    WSJ: Минюст США заморозил в JPMorgan 2 млрд долларов из России на строительство турецкой АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Согласно информации The Wall Street Journal, Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, которые поступили из России на счета в банке JPMorgan и предназначались для строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

    Как сообщает ТАСС, Министерство юстиции США приняло решение о заморозке 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в американском банке JPMorgan. Эти средства предназначались для финансирования строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую». По информации источника, Газпромбанк должен был предоставить кредит в 9 млрд долларов для данного проекта: 3 млрд долларов были переведены на счет в турецком банке Ziraat через Citi летом 2022 года, а еще 2 млрд долларов – через JPMorgan. Однако, следующий платеж в 2 млрд долларов был заморожен Минюстом США.

    The Wall Street Journal сообщает, что Минюст США ранее рассматривал возможность конфискации этих средств, но администрация бывшего президента Джо Байдена решила ограничиться заморозкой, чтобы избежать ухудшения отношений с Турцией. Издание также отмечает, что часть замороженных средств могла быть направлена российским компаниям, у которых есть счета в Ziraat.

    АЭС «Аккую» является первым атомным проектом в Турции, реализуемым российской государственной корпорацией «Росатом». Проект включает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР поколения III+ мощностью 1 200 МВт каждый. Первоначально планировалось, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2025 году, согласно межправительственному соглашению, предусматривающему завершение строительства в течение семи лет после получения всех разрешений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон предпринимает попытки повлиять на проект строительства Россией АЭС «Аккую» в Турции, о чем заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Между тем Турция ведет консультации с Росатомом по поводу увеличения электрогенерирующих мощностей через строительство новых АЭС, что подтвердил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

    На строительство АЭС «Аккую» в Турции потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России, сообщал президент Владимир Путин.

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    2 февраля 2025, 13:38 • Новости дня
    Дипломат Мирошник сказал, кто находился в интернате Суджи перед ударом ВСУ

    Посол Мирошник: ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже

    Дипломат Мирошник сказал, кто находился в интернате Суджи перед ударом ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже для съемок пропагандистских роликов о якобы заботе украинских военных о курянах, сказал газете ВЗГЛЯД посол Родион Мирошник. Ранее СК возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, приказавшему ударить по интернату.

    «За пять месяцев существования через этот лагерь прошло много людей. Поэтому пока трудно точно сказать, кто в момент удара был там. Но в целом этот центр в любой момент, как правило, на три четверти населяли старики, женщины и люди с ограниченными возможностями, которые по разным причинам не смогли покинуть Суджу», – пояснил Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже для съемок пропагандистских роликов о якобы заботе украинских военных о курянах, которым под камеры западных и украинских СМИ раздавали еду. Покидать здание разрешалось только по одному, и то не всем. Например, родителей временно отпускали на волю, только если в интернате оставались их дети», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже. Карпуша подозревается по статье «терроризм», ему грозит пожизненное заключение.

    Как сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. «Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО», – говорится в сообщении.

    По данным ведомства, Киев совершил эту провокацию, чтобы свалить вину на Россию и тем самым отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    2 февраля 2025, 13:14 • Новости дня
    Путин: Европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком
    Путин: Европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп, обладая настойчивостью и характером, быстро наведет порядок в Европе, и европейские элиты признают его лидерство, заявил президент России Владимир Путин.

    «Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, – это произойдет быстро, скоро – все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места», – сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, говоря об отношениях европейских политических элит и вновь избранного президента США. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    Кроме того, российский лидер добавил, что у европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей практически нет. «В Европе были такие выдающиеся политические мировые деятели, как (Шарль) Де Голль, (Франсуа) Миттеран, в новейшее время – (Жак) Ширак. В Германии – Вилли Брандт, (Гельмут) Коль, (Герхард) Шредер – кстати, я поставил бы в этот же ряд. Это люди, которые имели собственное мнение и мужество бороться за это собственное мнение, высказывать его, об этом говорить и пытаться хотя бы реализовать его в практической работе. Сегодня там практически таких людей нет», – сказал Путин.

    Глава государства также уточнил, что «сейчас идет какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом (США Дональдом) Трампом». «Что-то изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене», – добавил он.

    По его мнению, европейским элитам больше нравился прежний президент США Джо Байден, у нового американского лидера Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Путин заявил, что Трамп не нравился европейским элитам, «они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл».

    Российский лидер также рассказал, что у него до сих пор осталось много друзей в Германии. «Мне кажется, некорректно сравнивать ситуацию. Страны, которые прислуживали, как вы сказали, Гитлеру или вообще, как Германия, собственно говоря, поддержала приход к власти Гитлера, а потом была виновницей начала Второй мировой войны. Но это было тогда. Сегодняшнее немецкое общество не имеет к этому отношения», – сказал Путин.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в условиях кризиса на Украине и возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

    В пятницу Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

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    2 февраля 2025, 17:44 • Новости дня
    Трамп предсказал исчезновение Канады

    Трамп заявил, что без американских миллиардов Канада не сможет существовать

    Трамп предсказал исчезновение Канады
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что без американской финансовой поддержки Канада не останется жизнеспособной страной, и предложил ей стать 51-м штатом США.

    Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что без финансовой помощи от США Канада не сможет существовать, передает РИА «Новости». Трамп утверждает, что США тратят сотни миллиардов долларов, чтобы поддерживать Канаду, и выразил мнение, что это не приносит никакой пользы для Америки.

    «Мы платим сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду. Зачем? Причин нет. Нам не нужно ничего, что у них есть. У нас безграничные энергоресурсы, мы должны сами делать свои машины и иметь древесины больше, чем можем использовать. Без огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна», – написал Трамп.

    Президент также предложил Канаде стать пятьдесят первым штатом США, заявив, что это принесло бы канадцам множество преимуществ, таких как снижение налогов и улучшение военной защиты. «Суровой правдой» Трамп назвал необходимость того, чтобы Канада стала 51-м штатом США. «Налоги намного ниже, лучшая военная защита для народа Канады и никаких пошлин», – добавил он.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями.

    Напомним, Трамп подписал указ о введении 10-процентого налога на импорт канадского энергоносителя, а также общие 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики и 10-процентные пошлины для Китая. Тарифы вступают в силу во вторник.

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    2 февраля 2025, 07:06 • Новости дня
    Российский посол исключил диалог с Данией из-за поддержки Киева

    Посол Барбин заявил, что из-за поддержки Киева диалога с Данией быть не может

    Tекст: Максим Попов

    Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Копенгагеном по вопросам безопасности из-за ее поддержки киевского режима, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Как отметил Барбин в интервью ТАСС,  на данный момент между странами нет предпосылок для возобновления переговоров по вопросам безопасности. «В настоящее время датская сторона разорвала контакты с нами. Предпосылок для возобновления диалога по этим вопросам в условиях спонсирования Данией киевского режима нет», – заявил он.

    Посол уточнил, что разрыв контактов произошел на фоне поддержки Данией Украины. Это делает невозможным обсуждение тем, касающихся безопасности в Балтийском регионе и предотвращения военных рисков. Барбин добавил, что подобное отношение со стороны западных стран не способствует стабилизации ситуации в регионе.

    До этого сообщалось, что Москва готова использовать международное право для защиты своих интересов в Балтийском море на фоне планов НАТО по патрулированию региона фрегатами и морской авиацией.

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    2 февраля 2025, 14:24 • Новости дня
    Бывший командир приморского отряда «Тигр» вице-губернатор Приморья Ефремов погиб на СВО

    Бывший командир добровольческого отряда «Тигр» Ефремов погиб при возвращении с задания

    Бывший командир приморского отряда «Тигр» вице-губернатор Приморья Ефремов погиб на СВО
    @ primorsky.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший командир приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

    Кожемяко сообщил о трагедии в своем Telegram-канале, выразив соболезнования: «Дорогие земляки, друзья, сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов».

    Губернатор в своем видеообращении назвал Ефремова «незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивым, волевым командиром, организатором». «Мы с ним в июне 2022 года, когда это было крайне важно, организовывали отряд «Тигр», где он стал первым его командиром», – добавил он.

    Ефремов, опытный кадровый военный, участвовал в спецоперации на Украине с самого начала. В марте 2024 года он был назначен вице-губернатором Приморского края, отвечающим за внутреннюю политику. Командир был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья, передает ТАСС.

    Как пишут «Аргументы и факты», Ефремов и другие бойцы на момент гибели возвращались с боевого задания. Боевая машина, в которой находился Ефремов, подорвалась на мине. Своим поведением он всегда вдохновлял бойцов и подчеркивал: «Я всегда иду первым, чтобы бойцы знали – командир же не дурак, не пойдет туда, где опасно. Хотя это, конечно, не так».

    Ефремов окончил Рязанское училище ВДВ, служил в подразделении морской пехоты ТОФ, после увольнения в запас занимался бизнесом, был вице-мэром Уссурийска, заместителем председателя всероссийского ДОСААФ.

    Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода Ильдару Суфиярову из Уфы. Суфияров командовал мотострелковым взводом в добровольческом мотострелковом полку «Башкортостан». В мае 2023 года он подписал контракт на службу в зоне СВО, где героически погиб в апреле прошлого года.

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    2 февраля 2025, 04:55 • Новости дня
    Мексика ответила на пошлины США защитными мерами

    Президент Мексики поручила реализовать план Б для защиты экономики страны

    Tекст: Максим Попов

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась задействовать меры для защиты страны после введения США пошлин на мексиканские товары, поручив министру экономики Марсело Эбрарду реализовать план Б.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать «тарифные и нетарифные меры» для защиты интересов страны после введения пошлин США, передает РИА «Новости». Она отметила, что данный шаг является частью плана Б, разработанного для защиты Мексики.

    Шейнбаум категорически отвергла обвинения Белого дома, заявив: «Отвергаем клевету Белого дома на мексиканское правительство с обвинениями в связях с преступными организациями, а также любые вторжения на нашу территорию». Она подчеркнула, что проблема имеет корни внутри самих США, где оружие продается преступным группировкам.

    Президент Мексики предложила США сосредоточиться на борьбе с уличной наркоторговлей и отмыванием денег. Она подчеркнула, что проблема наркозависимости и распространения наркотиков в США требует внутреннего решения. Шейнбаум заявила: «Мексика не хочет конфронтации. Мы исходим из сотрудничества между соседними странами... мы должны комплексно работать вместе на принципах общей ответственности, взаимного доверия, сотрудничества и уважения суверенитета».

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями.

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    2 февраля 2025, 19:42 • Новости дня
    Эксперт предсказал коллапс Североамериканской зоны свободной торговли

    Американист Дудаков предсказал коллапс Североамериканской зоны свободной торговли

    Эксперт предсказал коллапс Североамериканской зоны свободной торговли
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп ввел новые тарифы против Канады, Мексики и Китая, чтобы запугать торговых партнеров и затем вести переговоры с сильной позиции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп ввел пошлины на поставки товаров из Мексики, Канады и Китая.

    «Если Канаду, США и Мексику действительно ждет длительная торговая война, то последствия будут очень серьезными для всех этих стран. Они давно интегрированы в единое пространство свободной торговли, огромное количество компаний имеют свои предприятия на территории трех государств. По предварительным оценкам, США потеряют как минимум 200 млрд долларов», – пояснил американист Малек Дудаков.

    «Кроме того, конечно, США ждет инфляционный шок на все, что импортируется из Канады, Мексики и Китая: овощи и фрукты, сельхозтовары, пиломатериалы, различные технические компоненты, например, для автопрома. Пока не совсем понятно, какой будет эффект на нефтяном рынке, потому что тарифы тут будут не 25%, а 10%, и вводятся они не сразу», – продолжил спикер.

    «Я вполне допускаю, что Трамп исполняет роль плохого полицейского, чтобы запугать торговых партнеров, и потом сесть за стол переговоров. Причем, речь идет не только об экономике, но и о других вопросах, включая миграцию и усиление совместной борьбы с наркотрафиком. Глава Белого дома усиливает позицию в преддверии этих дискуссий», – заметил собеседник.

    «Если Колумбию Трамп победил за 49 минут в тарифно-миграционной войне, то с Канадой и с Мексикой, а тем более с Китаем и Евросоюзом, придется повозиться. Пока главное и гарантированное последствие – коллапс Североамериканской зоны свободной торговли. Просто американский лидер рассчитывает, что США переживут эту войну с меньшими потерями», – резюмировал аналитик.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах на поставки из Мексики, Канады и Китая целого ряда товаров повседневного спроса от авокадо до кроссовок и автомобилей, сообщает CNN.

    «Тарифы введены из-за серьезной угрозы нелегальных иммигрантов и смертельных наркотиков, убивающих наших граждан, включая фентанил. Нам нужно защищать американцев, и мой долг как президента – обеспечить безопасность всех», – сказал глава Белого дома.

    Несколько часов спустя президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что введет взаимные пошлины, а премьер Канады Джастин Трюдо объявил о «далеко идущем» ответе Вашингтону. По словам Трюдо, под канадские тарифы подпадут американский алкоголь, продукты, одежда, обувь, бытовая техника, мебель, такие материалы, как пиломатериалы, и «многое другое».

    Министерство торговли Китая пообещало подать жалобу во Всемирную торговую организацию и «принять соответствующие контрмеры». В Пекине заявили, что тарифы «неконструктивны» и только «подорвут» работу обеих стран по борьбе с распространением наркотиков.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему предыдущая тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам.

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    2 февраля 2025, 15:17 • Новости дня
    ВСУ отправили русскоязычные части на передовую

    Украинская армия отправила на передовую подразделения из русскоязычных солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская сообщила, что украинское командование приоритетно отправляет на передовую русскоязычные подразделения, как, например, 23-я бригада нацгвардии «Хортица», которая уже третий год на фронте.

    Командование украинской армии приоритетно отправляет на передовую подразделения, сформированные из русскоязычных жителей подконтрольных Киеву территорий, передает РИА «Новости». Об этом заявила спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская, которую Киев вынудил служить в нацгвардии Украины. Она рассказала, что такие подразделения чаще отправляются в опасные зоны боевых действий.

    Жалинская подчеркнула, что ей не известны случаи, когда подразделения из западных регионов Украины, таких как Ивано-Франковск или Волынь, направлялись на передовую. В отличие от них, батальоны и роты, состоящие из русскоязычных жителей, часто оказываются на передовых позициях в таких горячих точках, как Артемовское или Кураховское направления.

    Как пример, спортсменка упомянула 23-ю отдельную бригаду охраны общественного порядка нацгвардии Украины «Хортица». По ее словам, эта бригада, укомплектованная русскоязычными, уже третий год находится на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мастер спорта международного класса Лариса Жалинская, покинувшая Украину, обратилась к соотечественникам с призывом эмигрировать из-за ожидаемого усложнения выезда из страны, а также предупредила, что женщин под конвоем отправляют на фронт.

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    2 февраля 2025, 17:53 • Новости дня
    Венгрия пригрозила остановить евроинтеграцию Украины

    Орбан заявил о возможности Венгрии остановить евроинтеграцию Украины, если она не выполнит гарантии

    Венгрия пригрозила остановить евроинтеграцию Украины
    @ Zhang Yuwei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия может заблокировать стремление Украины к Евросоюзу, если предоставленные Европейской комиссией гарантии по энергобезопасности не будут выполнены, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан.

    Орбан в эфире радио Kossuth отметил, что в случае выполнения данных обещаний сотрудничество с Венгрией возможно. Однако, по его словам, если гарантии окажутся лишь «на бумаге», страна рассмотрит более строгие контрмеры, передает РИА «Новости».

    «Если Украина подрывает интересы некоторых стран-членов ЕС, связанные с энергобезопасностью, то я думаю, что сближение Украины с Евросоюзом надо остановить», – заявил Орбан. Он подчеркнул, что у Венгрии всегда есть возможность не только заблокировать евроинтеграцию Украины, но и остановить продление санкций против России.

    В пятницу Орбан сообщил, что Еврокомиссия дала обещание Венгрии добиться от Украины возобновления транзита российского газа в обмен на согласие с продлением санкций против России.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января противоречит ее стремлению вступить в Евросоюз.

    Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.

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    2 февраля 2025, 04:20 • Новости дня
    После удара российского БПЛА в центре Харькова вспыхнул пожар

    Пожар вспыхнул в Харькове после удара российского дрона

    Tекст: Максим Попов

    В центре Харькова произошел пожар на складах и производственных помещениях после атаки беспилотника, охвативший площадь около двух тыс. квадратных метров.

    В центре Харькова начался крупный пожар после попадания российского беспилотника, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Общественное. Харьков».

    По имеющейся информации, огонь охватил склады и производственные помещения на площади около двух тыс. квадратных метро На месте работают пожарные бригады. Задействованы несколько расчетов для тушения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг в городе Измаиле Одесской области произошли взрывы, вызвавшие крупный пожар.

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    2 февраля 2025, 05:31 • Новости дня
    Трюдо заявил о последствиях введения пошлин США на импорт канадского урана

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался о негативных последствиях введения США пошлин на канадские товары, обратив внимание, на ограничение доступа к ключевым для национальной безопасности США товарам.

    Канадский премьер-министр Джастин Трюдо предупредил о негативных последствиях импортных пошлин США на товары из Канады, передает РИА «Новости». По его словам, такие меры ограничат доступ США к критически важным товарам, включая никель, калий, уран, сталь и алюминий.

    «Они затруднят ваш доступ к поставкам жизненно важных товаров для безопасности США, таких как никель, калий, уран, сталь и алюминий. Они нарушат соглашение о свободной торговле», – заявил Трюдо, обращаясь к американским гражданам.

    Он подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин будет иметь «реальные последствия» для самих американцев.

    Трюдо высказал обеспокоенность, что ограничения могут повлиять на долгосрочные экономические отношения между двумя странами. Он отметил, что Канада всегда была надежным партнером США.

    Также канадский премьер отметил, что пытался связаться с президентом Трампом с момента его инаугурации 20 января и надеется все же поговорить с ним вскоре.

    До этого сообщалось, что  президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась задействовать меры для защиты страны после введения США пошлин на мексиканские товары.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями.

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    3 февраля 2025, 01:23 • Новости дня
    Панама объявила о выходе из китайского проекта «Пояс и путь» после визита Рубио

    Панама объявила об отказе от участия в китайской инициативе «Один пояс – один путь» после визита главы Госдепа Рубио

    Панама объявила о выходе из китайского проекта «Пояс и путь» после визита Рубио
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио предупредил президента Панамы Хосе Рауля Мулино о намерении американского лидера Дональда Трампа изменить ситуацию с влиянием Китая на Панамский канал. Мулино после переговоров с Рубио объявил, что правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь».

    Как рассказали в Госдепе, Рубио заявил Мулино, что Трамп считает «нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала» угрозой и нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала.

    Рубио также подчеркнул, что в случае отсутствия немедленных изменений Соединенные Штаты готовы принять необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с Договором, передает РИА «Новости».

    Мулино заявил о решении своего правительства не продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

    «Я принял важное решение и сообщаю вам о нем», – заявил Мулино, выступая после встречи с главой госдепартамента. Он добавил: «Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два, это происходит каждые три года». Меморандум о взаимопонимании был подписан в 2017 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США объявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом, на что Панама подала жалобу в ООН. Мулино отверг заявления Трампа о намерении США контролировать Панамский канал.

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    2 февраля 2025, 12:46 • Новости дня
    Российские военные за сутки поразили военные аэродромы и склады ВСУ в 153 районах

    Минобороны: Подразделения ВС России нанесли удары по аэродромам и складам ВСУ в 153 районах

    Российские военные за сутки поразили военные аэродромы и склады ВСУ в 153 районах
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам хранения топлива на Украине, уничтожив при этом значительное количество живой силы и техники ВСУ в различных регионах, включая Харьковскую область и ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения Вооруженных сил России нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, включая аэродромы и объекты хранения топлива, используемые силами ВСУ. Удары были осуществлены в 153 районах, что привело к значительным потерям в рядах украинской армии.

    На Харьковском направлении войска России, действующие в составе группировки «Север», нанесли удар по формированиям ВСУ в Липцах и Волчанске, уничтожив до 20 военнослужащих и четыре орудия. Подразделения группировки «Запад» улучшили свое тактическое положение, нанеся поражение пяти механизированным и танковой бригадам ВСУ, что привело к потерям до 295 военнослужащих и уничтожению двух складов боеприпасов, уточнили в ведомстве.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции, разбив две механизированные бригады ВСУ и бригады теробороны в Донецкой народной республике, что привело к потерям до 200 военнослужащих. Войска группировки «Центр» продолжили наступательные действия, уничтожив до 515 военнослужащих противника и шесть орудий, добавили в пресс-службе.

    Как указали в Минобороны, на российские силы группировки «Восток» продолжали продвижение, нанося удары по пяти механизированным бригадам ВСУ, в результате чего потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих. В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» нанесла поражение механизированной бригаде и береговой обороне ВСУ, уничтожив склад боеприпасов.

    Кроме того, средства ПВО сбили реактивный снаряд системы HIMARS и 44 беспилотника. С начала специальной операции российские войска ликвидировали 652 самолета, 283 вертолета и более 42 тыс. беспилотников, говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в январе украинские войска лишились 64 танков, самолетов Су-27 и МиГ-29, а также 367 боевых бронемашин.

    Накануне сообщалось, что в ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

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    2 февраля 2025, 09:57 • Новости дня
    Дания выделила 7,5 млрд долларов Киеву, не имея ПВО и ПРО

    Посол России заявил о недофинансировании армии Дании из-за помощи Киеву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Дании Владимир Барбин сообщил о недофинансировании армии Дании из-за оказанной помощи Украине на 7,5 млрд долларов, что привело к отсутствию систем ПВО и ПРО.

    Как передает ТАСС, посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген уже выделил Киеву 7,5 млрд долларов, в результате чего датские вооруженные силы недофинансированы. По его словам, в стране отсутствуют системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также ощущается нехватка сторожевых кораблей ледового класса.

    Барбин подчеркнул, что безопасность Дании зависит не от объемов военных расходов, а от готовности участвовать в строительстве равной международной системы безопасности. Он отметил, что Копенгаген не проявляет заинтересованности в отказе от конфронтационных подходов.

    На вопрос о влиянии данной поддержки на безопасность в Дании в долгосрочной перспективе, дипломат отметил, что эта помощь может негативно сказаться на обороноспособности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Копенгагеном по вопросам безопасности из-за ее поддержки киевского режима, а посол России в Дании Владимир Барбин отметил готовность Дании пойти навстречу пожеланиям США по Гренландии.

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